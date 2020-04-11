«Беги» из зоны комфорта: Шпалы былой любви

13 апреля на «Амедиатеке» стартует новый совместный проект создательниц шпионской ревизии «Убивая Еву» и комедийной бомбы «Дрянь» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж – «Беги». Полижанровый роад-сериал с обаятельными актерами Мерритт Уивер и Доналом Глисоном, похоже, претендует на звание нового хита остроумных англичанок. Дмитрий Барченков рассказывает, почему в «Беги» нельзя не влюбиться.
Наверное, многим из нас хотелось вновь затусить с ранней любовью – из школы или университета. А если к этой встрече прибавить спонтанное недельное путешествие по Америке? Именно такой идилический сценарий 17 лет назад при расставании придумали Руби Ричардсон (Мерритт Уивер, знакомая по «Забытым Богом
», «Невероятному
» и «Брачной истории
») и Билли Джонсон (главный ирландский рыжеволосец Донал Глисон). По чудной задумке, если жизнь одного из них полетит к чертям, нужно написать второму сообщение со словом «беги». Ответное же «беги» должно привести обоих на Центральный вокзал Нью-Йорка, откуда в поезде до Чикаго и начнется спасительное путешествие. Но, согласитесь, такие «сказки молодости» зачастую оказываются несбыточными.
Сидя в видавшем виды внедорожнике перед очередным занятием по йоге, измотанная семейной рутиной Руби, кажется, уже и забыла про заветное «беги». И тут телефонное оповещение заставляет вспомнить все, взять первый же билет до Нью-Йорка и едва ли не умирать от желания заняться сексом с давним бывшим. Только гладко ли все пройдет, если герои порядком изменились, отяжелели мыслями, да и кто-то, похоже, сел на хвост из освобождающему путешествию?
Слушайте также
: подкаст про ромкомы
После танцев на костях шпионской традиции под названием «Убивая Еву» Вики и Фиби взялись за борьбу со стереотипами ромкома. Именно оттуда и пришли эти мечтательные установки в духе «Обещай мне, что через X лет мы встретимся в Y месте и все будет Z, то есть гораздо лучше, чем раньше». Основное оружие «Беги» – это талантливый по-хорошему литературный флирт с жанрами. Каждый эпизод – путешествие не только внутрикадровое, но и драматургическое: от социальной драмы к черной комедии или от пародии на мотивационное кино к борзому триллеру. Особенно ярко жанровые перепады начинают вычерчиваться после первых трех серий: темп повествования ускоряется с каждой минутой.
На общую идею работают и кропотливо выписанные персонажи. Недавно, в связи с понятными событиями, в интернете появился мем о жизни после выхода из зоны комфорта: мол, вышли – что дальше? Правдиво несовершенные, полные сомнений и психологических блоков, Руби и Билли тоже отвечают на этот вопрос, сталкиваясь с серией очень смешных незапланированных событий. От необходимости по очереди мастурбировать в туалете до абсурдной погони за бывшим преследователем (тссс, не спойлерим!) и других ситуативных неурядиц, будто сошедших со страниц пьес Рэя Куни
. В этом беспорядке информация о героях, ставших по сути незнакомцами в поезде, выдается, напротив, упорядоченно и кинематографично. Не через вереницу заунывных или легкомысленных монологов, а с помощью раскиданных по сюжету мелких деталей: книги, экран заблокированного телефона или желанное платье… Такое постепенное узнавание позволяет медленно, но верно в Билли и Руби влюбиться, да и актеры настолько органичны, что будто ничего и не играют. Неслучайно даже худи, в котором Билли срывается в путешествие, попало в сериал из собственного гардероба Глисона.
Если в «Убивая Еву» мы видели химию между преступником и тем, кто его ловит (еще и между двумя женщинами), то «Беги», можно подумать, расскажет о более «понятных» отношениях между бывшими - мужчиной и женщиной. Не тут-то было. В фокусе не межчеловеческие контакты, а, скорее, конфликт человека и окружающего мира, методика выхода из сложившихся жизненных несправедливостей. Для Руби - доставшая обыденность, для Билли – тревожащее, даже ломающее его событие. Сериал, словно тот самый призывающий на выборы плакат, говорит нам, что рано или поздно придется встать с дивана и что-то в своей рутине поменять. Особенную ценность «Беги» приобретает ввиду нарастающего давления мировых локдаунов. Благодаря быстрой, как и его сюжет, смене локаций, этот ободряющий проект становится еще и своеобразным многосерийным путешествием для всех, кто мечтает о международных (да и загородных) поездках.
Смотрите сериал «Беги
» на Амедиатеке с 13 апреля
.