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Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования

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26 апреля 2020
На Первом канале недавно завершился показ детективного сериала «Ищейка», в котором героиня Анны Банщиковой – подполковник Александра Кушнир, – успешно совмещает счастливую семейную жизнь и непростую работу следователя. Женщины-детективы нередко становятся главными действующими лицами отечественных сериалов. Некоторые из них работают в полиции или следственном комитете, как в той же «Ищейке», другие, напротив, погружены в обычную жизнь, но их интуиция и наблюдательность помогают профессионалам раскрывать самые сложные дела. Поиском разгадок, например, занята знаменитая «Анна-детективъ» из популярного сериала, у которого, кстати, всё же появится продолжение. Вспомним и другие яркие примеры женщин, ведущих расследования в относительно недавних российских телепроектах.


«А у нас во дворе» (2017)



Узбечка Мавлюда (Равшана Куркова), некогда врач, убирает один из московских дворов, где живет бывший милиционер Каленый (Сергей Пускепалис), ушедший на пенсию после полученного ранения. Каленый – человек одинокий, по работе скучающий, бессонницей мучающийся, на мигрантов разного рода до поры-до времени внимания по большому счету не обращавший. Случайный дворовый конфликт сближает его с Мавлюдой, которая обладает не только врачебными навыками, ценными в среде приезжих, не рассчитывающих на должное внимание к их здоровью со стороны своего нового государства, но и логикой, интуицией и обостренным чувством справедливости. Пока милиционеры – и бывшие, и нынешние – готовы свалить на «очередного гастарбайтера» любое преступление, Мавлюда хочет одного – найти настоящего виновного, что Каленый, даром что бывший опер, все-таки очень ценит. Долго пролежавший на полке, но все-таки вышедший в эфир в 2017-м «А у нас во дворе…» стал одним из немногих на отечественном ТВ проектов, который в легком детективном жанре (в каждой серии здесь распутывается одно преступление – от мелких краж до пропажи людей) исследует тему межнациональных отношений и глобального одиночества, с которым сталкивается человек вне зависимости от его пола, расы и социального статуса.

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«Анатомия убийства» (2018)



Практически российский аналог «Следствия по телу» с «отчаянной домохозяйкой» Даной Дилейни в главной роли, правда, не лишенный милого обаяния детективов Агаты Кристи. Живущая в Омске патологоанатом Евгения Волкова (Дарья Семенова) становится случайной соучастницей преступления, совершенного ее возлюбленным врачом Олегом Муравьевым (Дмитрий Фрид). От мук совести и грядущего правосудия Волкова сбегает в родную Москву, где устраивается сиделкой в богатом доме Самсоновых. Там она сталкивается не только с тайнами внешне благородного семейства, но и с соседом, компьютерным гением Карским (Андрей Чернышов). Вместе они пытаются распутать паутину лжи, окутавшую уютный коттеджный поселок, то и дело сталкивающийся с кражами, отравлениями и убийствами.

Смотреть онлайн: «Анатомия убийства» на Кино-Театр.Ру



«Ворона» (2018)



Продюсерский проект Валерия Тодоровского, попытка повторить стилистику скандинавского нуара – с холодными пейзажами Санкт-Петербурга и строгой следовательницей Анной Воронцовой в исполнении Елизаветы Боярской. Анна родилась в интеллигентной семье и вопреки воле родных стала «ментом», да и на работе не снискала доверия коллег из-за тяжелого характера, за что и получила прозвище «Ворона». Дело, которое она расследует, берет начало в 1994 году, когда в Кондопоге находят тело убитой девушки с надписью «Шлюха». Уже в наше время в северной столице с такой же надписью труп – на этот раз мужчины, фотографа Бориса Краснова – как раз и обнаруживает Воронцова.

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«Мама Лора» (2017)



Любимый отечественными зрителями жанр деревенского комедийного детектива с харизматичной главной героиней – владелицей придорожного кафе, которую все в округе, а также заезжие дальнобойщики называют Мамой Лорой (Елена Панова). Она готова накормить, выслушать, понять и простить, а заодно и разобраться с мелкими хулиганами, пока новый молоденький участковый (Андрей Назимов), присланный из Москвы, еще не смог войти в курс дела и познать всю изворотливость деревенского характера. Утрированные герои (особенно в исполнении Константина Юшкевича и Максима Лагашкина), аляповатый уклад российской глубинки и порой нелепые правонарушения соответствуют больше, конечно, комедийной ноте, хотя «Мама Лора», как настоящий детектив, не проходит и мимо сложных, опасных преступлений и даже социально-экономических проблем, не зря же главная героиня здесь все-таки владелица малого бизнеса.



«По ту сторону смерти» (2018)

Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования
фото: "По ту сторону смерти"

В довольно редком для отечественного телевидения жанре мистического детектива проявила себя актриса Светлана Ходченкова, до этого лишь однажды за свою карьеру зашедшая на территорию детективных сериалов в «Методе Лавровой». В «По ту сторону смерти» она играет сотрудницу Института мозга Юлию Демину, которая случайно становится полноценным партнером следователя Глеба Точилина (Сергей Гармаш). Последний пытается разобраться со странным исчезновением покойника из морга – мужчина попал под поезд, а на следующий день, как уверяет вполне адекватный дежурный санитар, он – живой и невредимый – вышел из этого самого морга. Именно в этом деле, а затем и в нескольких других не менее таинственных историях, и разбираются на пару Точилина и Деминой.



«Преступление» (2016)



Российский ремейк скандинавского «Убийства» если и не превосходит оригинал, то даст несколько очков вперед американской версии этого же сериала. В отечественном «Преступлении» причины и виновника убийства 18-летней девушки в небольшом приморском городке пытается установить местная следовательница Александра Москвина в исполнении Дарьи Мороз. Амбициозная и решительная, она уже готовилась к переезду в столицу, пока и не произошло это всколыхнувшее весь город преступление. В напарники Москвиной достается новичок Андрей Чистяков (Павел Прилучный). Вместе они прорабатывает несколько версий убийства и на разных этапах подозревают чуть ли не каждого жителя этого небольшого городка, где, все, разумеется, хранят свои тайны за семью печатями.

Смотреть онлайн: «Преступление» на Кино-Театр.Ру



«Секретарша» (2017)

Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования
фото: "Секретарша"

Комедийный детектив, где преступления раскрывают не только и не столько сыщики Следственного комитета, сколько секретарша СК Катерина Морозова (Ксения Лаврова-Глинка), проработавшая в своей должности многие годы, но вынужденная подстраиваться под обстоятельства с приходом нового начальства. В личной жизни у Катерины тоже не всё гладко: чувства любовника-адвоката, кажется, начинают угасать, взрослый сын, работающий тут же в Следственном комитете, загадочно себя ведет, а с новым начальником у Катерины есть свои тайны прошлого. Решение личных проблем секретарша не откладывает, но с гораздо большим интересом погружается в расследование происходящих вокруг криминальных событий. И это ей удается не хуже, чем привычная секретарская работа.



«Шифр» (2019)



Основанный на британском сериале «Код убийства» российский ретро-детектив «Шифр» в первом же сезоне с легкостью превзошел оригинал – и по собственно детективным интригам, и по актерскому ансамблю, в котором собрались Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова и восходящая звезда Яна Дюбуи. Их героини во время войны служили в дешифровальном отделе ГРУ, а в мирной жизни оказались обычными женщинами, которым по законам невоенного времени уже думать не полагается. Боевые подруги, впрочем, на бытовой шовинизм внимания не обращают и с легкостью, пусть и тайно, раскрывают самые запутанные преступления под присмотром «настоящего следователя» в исполнении Сергея Пускепалиса. Второй сезон сериала должен выйти уже в этом году.

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Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования фотографии
Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования фотографии
Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования фотографии
Не только «Анна-детективъ»: 8 российских сериалов, где женщины ведут расследования фотографии
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