«Хроника эпидемии»: Как победить заразу американскую

На видеосервисе Start c 15 апреля начинается показ нового сериала «Хроника эпидемии». Маша Токмашева рассказывает, как кинематографисты из Канады попытались скрестить «Анатомию страсти» и «Чернобыль», а предсказали пандемию коронавируса.
фото: видеосервис START
В канадском Монреале еще до всякой коронавирусной пандемии жизнь идет своим чередом. Престарелый фермер ухаживает за любимыми хорьками, часть из которых продает через зоомагазин, расположенный неподалеку от местного парка, где тусуются бездомные инуиты – представители одного из коренных народов Северной Америки. Как-то раз фермер чувствует недомогание, похожее на обычный грипп, но все равно идет продавать своих хорьков, один из которых открывает клетку и убегает в тот самый парк, где его находит инуитка Алази, мечтающая вернуться на Север, но пока страдающая алкоголизмом и отсутствием денег. Ее кузина, работающая над диссертацией по туберкулезу, готова помочь, если Алази встанет на путь исправления. Но не успевает: Алази, а вслед за ней ее приятель, умирают – опять же, кажется, от обычной простуды.
Затем неожиданно сразу три врача, пытавшиеся спасти жизнь бездомного, ощущают похожие симптомы. Кузина Алази, разбирающаяся в болезнях, начинает бить тревогу: неспроста ведь уже пять известных ей людей ощущают жар, головокружение и кашель. Но женщину в больнице слушать не хотят, и тогда она идет к своей недавней знакомой (она чуть не сбила ее рядом с тем самым парком) – главному городскому инфекционисту Анн-Мари Леклерк, которая переживает измену мужа и ежедневно отчитывается перед местным министром здравоохранения, пытающимся вникнуть в пока далекую от него, как и от многих других, тему вирусов. Волнует министра, впрочем, не только и не столько судьба канадского народа, сколько личное семейное благополучие – вместе с партнером они надеются на ребенка, которого должна выносить для них суррогатная мать – популярная блоггер, уже имеющая одного сынишку, на очередной день рождения получающего в подарок хорька. Из того самого зоомагазина неподалеку от парка с инуитами.
фото: видеосервис START
События нового канадского сериала, премьера которого состоялась на телевидении Квебека 7 января этого года, когда еще о карантине только подумывали власти китайской Ухани, теперь, когда сериал уже официально выходит на российском видеосервисе Start, сродни экранизации новостных сводок со всего мира. Канадские кинематографисты каким-то чудом – иначе это и не назовешь – действительно сняли, причем в игровом формате, почти реальные хроники эпидемии. От разовых заражений по сути незнакомых друг с другом людей до дефицита масок, панических атак и страха перед COVA – да, в сериале инфекционисты тоже находят именно коронавирус, называют его, правда, «вирулентный американский». И таких пугающих совпадений с текущей действительностью в «Хронике эпидемии» немало.
Хотя начинается сериал, скорее, с попытки сделать местную «Анатомию страсти», которая доживает последний сезон на американском АВС. В центре повествования здесь медики и инфекционисты, замкнутые в своем сообществе. На первом плане – Анн-Мари Леклерк (Жюли ЛеБретон), чей муж-врач изменяет ей с коллегой по работе, но, конечно, искренне любит Анн-Мари, хоть разрыв и переживающей, но укладывающей его в рамки обычной статистики измен. Цифры оказываются намного красноречивее слов – и неважно, касается дело интрижки на работе или набирающего оборот вируса, который мало кто на первых порах принимает всерьез.
фото: видеосервис START
От «Анатомии страсти» канадская «Хроника эпидемии» дрейфует в сторону актуальной «социалки» – вирус поначалу называют «инуитским гриппом», думают, что болеть им могут только эти неблагополучные «эскимосы», которые и являются переносчиками «заразы». Но постепенно «Хроника» замахивается даже на недавний хит HBO «Чернобыль» с его вопросом о маленьком человеке, способном или неспособном предотвратить надвигающуюся трагедию мирового масштаба. Здесь, впрочем, канадские кинематографисты во главе с постановщиком Яном Лануэтом Тюрженом вполне честно оценивают свои силы и не перегибают с накалом драматизма, по хорошему телевизионно и грамотно соблюдают баланс между личными проблемами героев (а в особенности героинь) и профессиональными – как найти источник вируса, где взять от него лекарство, как остановить распространение заражения и при этом успокоить обычных людей, готовых самовольно уйти в самоизоляцию, купить в интернете нелегальные вакцины или выгнать из кафе приехавшего из Монреаля ребенка с астмой, чтобы он не «разносил заразу».
В «Хронике эпидемии» нет зомби и опустевших городов – клише почти всех кинематографических фантазий на тему распространения вирусов, зато есть сухие цифры, почти такие же, что сейчас периодически озвучивает ВОЗ, узнаваемые людские типажи – заболевшие и вылечившиеся, собирающиеся умирать от любого кашля, постоянно измеряющие температуру и, конечно, пытающиеся заработать на людской панике. И всё те же простые советы, которые многие не принимали всерьез в «мирное» время: тщательно мойте руки, не дотрагивайтесь грязными руками до лица, соблюдайте социальную дистанцию и при первых симптомах простуды лучше оставайтесь дома.