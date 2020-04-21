«Мир! Дружба! Жвачка!»: Вот такие дела

Мода на 90-е, из российского телевидения с его «Медным солнцем», «Челночницами» и «90-ми. Весело и громко» успешно переместившаяся на киноэкран в победившем на прошлогоднем «Кинотавре» «Быке», продолжается, несмотря на окружающую действительность, после которой, как катастрофично предполагают некоторые экономисты, 90-е вполне могут стать реальностью посткарантинного времени. Пока же об ужасах той, безусловно, далеко не прекрасной эпохи продолжают думать отечественные кинематографисты. Так на платформе Premier 23 апреля выходит сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» от продюсеров компании Good Story Media, создателей «Физрука», «Ольги» и недавнего «Патриота», неожиданно решивших сменить ироничную оптику, с которой они довольно удачно рассказывали о всегда актуальных в России социальных проблемах, на подростково-драматический пафос, с которым ведется порой чересчур объемный разговор о конкретно взятой исторической эпохе.
В Туле образца 1993 года живет подросток Санька Рябинин (Егор Губарев) – сын мамы-продавщицы (Ксения Каталымова) и филолога, завкафедрой русского языка и литературы (Степан Девонин), который еще не готов перестраиваться на новые экономические реалии и мечтает написать роман, а не вместе с женой торговать трусами на местном рынке. У Саньки проблемы иного рода – вместе со своими друзьями Вовкой и Илюшей он тусуется на крыше одного из близлежащих домов и боится ходить в соседний район, контролируемый Цыганом (Аскар Нигамедзянов). Но столкновение с дворовыми парнями неизбежно, особенно когда в компании Саньки появляется новая девочка Женя (Валентина Ляпина). Вместе с ней после схватки с Цыганом мальчик случайно угоняет «бэху» контролирующих город кавказцев. И вот уже вся семья Саньки должна за угон деньги: бойкая и честная мама готова всё отдать, рохля-филолог папа идет по другому пути и призывает на помощь своего шурина Алика (Юрий Борисов) – афганского ветерана с посттравматическим синдромом и бывшими сослуживцами, готовыми дать отпор «чебурекам». Так и начинаются в городе уже совсем не детские разборки.
фото: Кадр из сериала "Мир, дружба, жвачка"
За позитивно-солнечным названием «Мир, дружба, жвачка» – фразой, знакомой всем детям, вкусившим в 90-е bubble gum и love is – скрывается далеко не самый оптимистичный и, кажется, совсем без ноток ностальгии эпос о 90-х, в которые выросли создатели сериала. И в свой проект они хотят впихнуть всё, что знают и помнят о той эпохе – рынки, зарплаты табуретками, кавказцы на «бэхах», разгромы складов, противостояния районов, «сникерсы» и «кока-колы» вместе со стащенным у родителей «Жигулевским». Но в первых эпизодах сериала всё это выглядит вовсе не как портрет эпохи и не как заданные обстоятельства для дальнейшего развития характеров, а именно как набор всех известных клише о той странной эпохе. Дань памяти времени, на которое пришлась юность членов съемочной группы, наверняка задумывалась как отечественный вариант «Очень странных дел» братьевДаффер, фанатов 1980-х, пусть и без мистики, но с фокусом именно на детей и подростков, а не на взрослых героев. Но любой теплый ламповый проект Netflix на отечественной почве побеждает «Бригада». Вот такие дела, как пела популярная в 90-е певица Татьяна Буланова.
При этом есть ощущение, что «Мир! Дружба! Жвачка!» придумался из случайных образов, картинок, возможно, из детства создателей сериала – вот литератор-неудачник читает мутузившим его бандитам Маяковского, вот хороший мальчик играет на аккордеоне «Катюшу», пока всё те же бандиты крушат склад, где мальчик почему-то оказался. На эти обрывочные воспоминания, метафоричные образы и накладывается совершенно разноплановая история – взрослых и детей, кажется, совершенно не взаимодействующих между собой. Единственное связующее звено здесь – артист Юрий Борисов, который уже не в первый раз «олицетворяет» собой 90-е. Здесь он практически продолжает линию своего героя Антона Быкова, только уже с бэкграундом в виде Афгана и посттравматическим синдромом, но с тем же желанием защитить свою семью. Правда в сериале за родственные связи отвечает по большому счету лишь нерадивый племянник Санька, с которым до разборок с кавказцами их, на первый взгляд, мало что связывало. И таких допущений в сериале, увы, немало.