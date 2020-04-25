«Охота на певицу»: Александр Устюгов еще никогда не был так близок к провалу

После рейтингового, но явно не художественного успеха «Рикошета» с Александром Устюговым в главной роли, телеканал НТВ на волне популярности артиста решил сразу же показать новый сериал с его участием – «Охота на певицу». Еще одной приманкой, заманивающей зрителей в очередную детективную ловушку, стала громкая история покушения на звезду советской эстрады Аллу Пугачеву. Впрочем, с делом реального маньяка Анатолия Нагиева сериал имеет весьма опосредованную связь.
фото: кадр из сериала "Охота на певицу"
1955 год. В Тульской области орудует банда грабителей, останавливающая случайные автомобили при помощи милого, «потерявшегося» ребенка – одетого в девичий наряд мальчика по прозвищу Немчик (Петр Терещенко). Встав в нежном возрсте на преступный путь, парень с него не сходит, и вот уже в Москве 1970-х Немчик (Артем Быстров) вместе с другом детства Мироном (Владимир Маслаков) и товарищами становятся самыми влиятельными фигурами столичного криминального мира. Мирон ходит в баню с нужными людьми, принимает там разного рода заказы, а затем, особенно если речь идет об убийстве, отправляет на дело Немчика, которому, в общем, все равно, кого и за что убивать. Пока дело не касается популярной певицы Жанны Балашовой (Анна Христич), на которую неожиданно поступает заказ. Не отягощенный плохими мыслями и предчувствиями Немчик, переодевшись в форму милиционера, естественно, предварительно убитого (правда, просчитался преступник с размером ноги, и пришлось идти на заказ в своих привычных кедах), отправляется в дом на улицу Горького, где живет певица, но преступление срывается совершенно никчемным образом – артистка вызвала для своей маленькой дочери «скорую», и та приехала ровно в тот момент, когда Немчик уже приготовил свою коронную заточку для убийства. Всё бы ничего – с кем не бывает, но на обратном пути из дома Немчик зачем-то убивает консьержку. Тело убитой находит генеральская жена и тут же бьет в набат – дело происходит в доме высокой культуры быта. На место преступления выезжает милиция и целый подполковник МВД Владислав Гордин (Александр Устюгов), который видит в непримечательном убийстве консьержки (предположительно ее бывшим сожителем) след маньяка Хамелеона – давней цели целеустремленного и во всех смыслах положительного Гордина.
Долгую завязку, склеенную из двух столпов «криминальной России» любой эпохи – полицейских и воров, – создатели «Охоты на певицы», в чуткость и понимание зрителей явно не верящие, снабжают закадровым голосом Леонида Каневского. Недаром автором идеи этого сериала выступает Дэвид Гамбург, воскресивший на НТВ цикл «Следствие вели…». По большому счету «Охота на певицу» – очередная серия этого документально-игрового проекта именно в современной его интерпретации, только сделанная с амбициозным масштабом, претендующая на некую художественность и, не исключено, что новое слово – как минимум в линейке популярных энтэвэшных сериалов.
фото: кадр из сериала "Охота на певицу"
Закадровый текст, совершенно не дающий никакой важной для сюжета информации, с одной стороны, откровенно раздражает, с другой, как это ни удивительно, решает немало проблем современных российских телепроектов, в которых, как правило, герои появляются с нуля, без какого-либо бэкграунда: встречаются артисты на съемочной площадке, произносят свои реплики, если получается хорошо, то, в общем, уже и неплохой сериал. Здесь же, чтобы, видимо, не напрягать лишний раз сценаристов (Олег Антонов и сам Гамбург), режиссера (Александр Касаткин) и, конечно, артистов, которые уже и не помнят, когда последний раз реально прорабатывали своих телеперсонажей, всё отдают на откуп несчастному Каневскому, вынужденному читать текст и о том, чем до момента, описанного в сериале, жили эти не сказать что интересные персонажи, какой характер они за всё это своё бытие нажили, и – на всякий случай – о том, что в 1970-е происходило в Москве, вдруг кому-то лень залезть в википедию.
Чтобы зрители поняли, кто в этой истории главный герой (а с этим, кстати, тоже во многих современных сериалах есть проблема), ему единственному дают произносить… тоже закадровый текст. Так, помимо Каневского в игру входит Александр Устюгов, озвучивающий мысли своего подполковника Гордина. В принципе, всё бы даже ничего, если бы и закадровый текст не был таким же штампованным, как и редкие реплики героев, все-таки появляющиеся в сериале. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Избавь проект от грузного речитатива, он мог бы выглядеть даже не самым плохим ретро-детективом, которых в арсенале НТВ, к сожалению, немного, хотя это жанровое ответвление вполне могло бы стать фишкой телеканала, где в почете не только интриги и скандалы, но и расследования.