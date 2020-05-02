«Комиссар Рекс», «Мухтар» и ещё 10 сериалов про служебных собак

Кино и кинологи
На Первом канале стартовал показ восьмисерийной военной драмы Ивана Шурховецкого
«Джульбарс
» с Николаем Мачульским
, Марией Андреевой
, Алексеем Барабашем
и Виталией Корниенко
в главных ролях. Сериал посвящён 500 советским героям-пограничникам и 150 служебным собакам, отдавшим свою жизнь под Легедзино в июле 1941 года.
По словам Шурховецкого, «собаки здесь являются скорее неким камертоном. Примером открытых эмоций, честности и неподдельной преданности. На их фоне ярче открываются тайные и не всегда приятные грани человеческой души. А сам Джульбарс-пёс, это скорее символ — знамя, сердце и совесть наших героев».
Съёмочная группа сериала, который снимали в Крыму, работала с 20 собаками. Часть привезли из Санкт-Петербурга, часть нашли на полуострове. Для питомцев построили вольеры на берегу моря. Главную роль пса Джульбарса исполнил питерский питомец — помесь лайки и волка. Александра Степанова
, возглавлявшая команду дрессировщиков, предупредила киношников, что собаки не должны чувствовать запах алкоголя и табака. «Мы поспешили объявить в группе сухой закон. С курящими было сложнее — приходилось делать специальные места в отдалении 200-300 метров от площадки. Первые несколько дней было очень сложно, но прошла неделя, потом другая... Вы даже не представляете, как это приятно, когда начинаешь чувствовать запахи на уровне собаки. Просыпаешься - бодрая и свежая группа. Никогда не думал, что смогу полюбить целую свору овчарок», —
вспоминает режиссёр.
Поскольку с животными невозможно репетировать и делать дубли, оператор Рафик Галеев
работал в документальной стилистике. «Было много "ручной", "живой" камеры. Мы будто следили за игрой животных. А порой камера просто растворялась среди актёров массовых сцен и двигалась в общем ритме организованного "хаоса". Особых сложностей с главным героем Джульбарсом не возникало. Была проблема в том, что пёс ещё молод и очень любит поиграть и реагирует на любое движение на площадке. Зато все команды выполнялись чётко. Перед каждым кадром с собакой приходилось постоянно решать головоломку по траектории движения животного, движению камеры и направлению взгляда Джульбарса по кадру, и при этом дрессировщик должен находиться поблизости и не попадать в кадр», —
поведал об особенностях съёмок Галеев.
У Марии Андреевой есть способность собирать вокруг себя не только людей, но и собак. По словам Шурховецкого, «если овчарки собрались в кучу и молчали, значит, где-то рядом Маша показывает свои "фокусы". Причём овчарки никогда не ругались между собой в её присутствии, как будто чувствовали странную магию. Кинологи просто открывали рты и наблюдали».
Сама актриса призналась, что основным навыком за время съёмок для неё стало отсутствие боязни «одного полуволка, который всегда с тобой рядом. Ну и ещё 20 овчарок 12 часов в сутки… после нескольких недель это уже была абсолютная норма, что твои партнёры не только люди, но и собаки. Они невероятно умные животные: красивые, статные и все разные, с абсолютно индивидуальными характерами».
Если вам понравился «Джульбарс», то Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию ещё 12 сериалов про служебных собак. И это не только овчарки.
«Четыре танкиста и собака» (1966-1970)
Классический чёрно-белый польский сериал про жизнь, слёзы и любовь танкистов во время Великой Отечественной войны, основанный на одноимённой повести Януша Пшимановского
. Советские, польские и немецкие зрители полюбили экипаж танка «Рыжий» вместе с их четвероногим товарищем — немецкой овчаркой по кличке Шарик, из-за чего исполнители главных ролей Роман Вильхельми
, Януш Гайос
, Францишек Печка
и Влодзимеж Пресс
вместе с псом частенько выступали перед жителями городов и сёл с творческими вечерами. В сериале снимались две собаки. В крупных планах задействована не очень послушная овчарка с очень хорошим экстерьером, а хорошо дрессированный и ласковый к людям Триммер снимался в общих планах. При съёмке эпизода, когда Шарик переплывает Вислу с донесением, в воде рядом с Триммером взорвался пиротехнический заряд, но пса не задело.
«Приключения пса Цивиля» (1970)
Ещё один популярный польский сериал, чьим главным героем является собака. По сюжету сержант Вальчак (Кшиштоф Литвин
) спас и вырастил маленького щенка немецкой овчарки, который впоследствии стал отличным служебным псом. Прототипом Цивиля стал пёс режиссёра Кшиштофа Шмагера
по кличке Бей. Во время съёмок четвероногим приходилось выполнять множество трюков: преследовать бандитов, участвовать в перестрелках и прыгать с парашютом. По воспоминаниям создателей, пёс, исполнявший главную роль, очень любил актёрское ремесло. Он так часто пытался сняться в сценах, которые не предполагали его участия, что Шмагеру пришлось позволить ему постоянно лежать рядом с камерой. Тем самым пёс был уверен, что он — звезда каждого эпизода. Не обошлось и без трудностей. Съёмочная группа столкнулась с большой дилеммой, когда в первой серии пришлось снимать шесть щенков, которыми невозможно управлять. Для привлечения одной из собак, чтобы она смотрела в нужную сторону, использовали обёртки от конфет. По завершении съёмок приходилось отдавать эти сладости четвероногому актёру, и в конце концов это привело к трагической развязке: из-за больной печени собака умерла.
«Кантор — собака-детектив» (1975-1976)
Венгерские кинематографисты также не остались в стороне, сняв пятисерийную адаптацию основанных на реальных событиях произведений Рудольфа Самоша
о псе Канторе и сержанте Тиборе Тоти по прозвищу «Чупати» (Йожеф Мадараш
), которые ловят мошенников и воров, находят исчезнувших, помогают пограничникам и раскрывают другие захватывающие криминальные дела. Кантора сыграл его сын Туско с более привлекательной внешностью, но менее скромными способностями, чем у прославленного отца, увековеченного в венгерском Музее истории полиции. Сериал послужил вдохновением для создателя «Комиссара Рекса» Петера Хайека
, решившего взять за основу историю о трёх работниках полиции и собаки.
«Полицейский Кэттс и его собака» (1988-1993)
Канадско-французское телешоу, известное в США под названием Rin Tin Tin: K-9 Cop, повествует о Кэттсе (Джесси Коллинз
), его верном четвероногом друге и племяннике Стиве (Эндрю Беднарски
), усыновлённом главным героем после смерти матери. Роль пса, которого изначально звали Руди, а затем — во французской и американской версии — Ринти, сыграл Рудольф фон Гольштейн Третий. В сериале также присутствует подразделение кинологов, где особое место занимают француженка Рене (Дениз Вирьё
) и её собака. Шоу продержалось пять сезонов.
«Комиссар Рекс» (1994-2004, 2008-2015)
Один из самых знаменитых телепсов современности, чьё имя стало нарицательным для служебных собак и немецких овчарок. За 20 лет существования сериала, условно поделенного на «венский» и «римский» периоды, Рекса сыграло шесть собак: Санто фон Хаус Цигельмайер, Сокко фон Хаус Цигельмайер, Ретт Батлер, Генри, Ник и Аки, а его напарниками были Рихард Мозер (Тобиас Моретти
), Александр Брандтнер (Гедеон Буркхард
), Марк Хоффман (Александр Пшилль
), Лоренцо Фаббри (Каспар Каппарони
), Давиде Ривера (Этторе Басси
) и Марко Терцани (Франческо Арка
). У сериала имеется несколько перезапусков и ремейков. В 2017-м в Словакии стартовал свой «Рекс
», где образ хозяина пса — капитана Ричарда Майера — воплотил Юрай Бача
. А в 2019-м появился канадский «Хадсон и Рекс
» с Джоном Риэрдоном
. Вдохновились Рексом и авторы российского сериала «Лорд. Пёс-полицейский
» с Кириллом Гребенщиковым
. Примечательно, что над австро-немецкой версией работал такой примечательный режиссёр, как Оливер Хиршбигель
. Он же снял отдельный телефильм «Малыш Рекс – четвероногий детектив
» о детстве культового персонажа.
«Собачье дело» (1992, 2000)
Не только овчарки становились героями полицейских сериалов. Джек Скалиа
сыграл в двух версиях одной истории, посвящённой дружбе детектива Ника Бонетти и пса Текилы. В этом образе предстал сначала французский мастиф, а затем его сыграла собака, в чьих генах течёт кровь сенбернара и голден-ретривера. Действие американского сериала, состоящего из 12 эпизодов, разворачивалось в Лос-Анджелесе, а спустя восемь лет герои оказались в Риме благодаря итальянскому 22-серийному перезапуску. Текила отличается от своих собратьев своим рассудительным характером и привычкой много размышлять с незабываемым римским акцентом.
«Возвращение Мухтара» (2003-2020)
Мухтар, как и Рекс, стал нарицательным именем для овчарок. Создатели трилогии, состоящей из сериалов «Возвращение Мухтара», «Возвращение Мухтара-2» и «Мухтар. Новый след
», вдохновились не только похождениями четвероногого комиссара, но и отечественной классикой «Ко мне, Мухтар!
» с Юрием Никулиным
. Титульный образ в телешоу, насчитывающем 12 сезонов и 990 серий, воплотило 17 собак: Варгун Лютар, Дункан Лютар, Цейс, Бест, Гай, Бакстер, Вакс фон Вайсрусланд Киршенталь, Якс Фавор Ди Аллертал, Прайм Прем Самбатус, Граф Шутц Хунд, Рекс Шутц Хунд, Цеаро фом Цельвандранд, Райдо Альгиз Юстас, Пит Норрис Шварцен Шлосс и Дукс Солрад Зее. В первом сезоне Муха был восточноевропейской овчаркой, а в последующих он превратился в немецкого овчарку. В отдельных эпизодах появлялись и собаки других пород, от пекинеса до бернского зенненхунда. За 17 лет сменилось несколько хозяев Мухтара. Сначала главную роль — Артёма Колосова — исполнял Александр Носик
, затем в сюжет ввели Максима Жарова, которого в разных сезонах играли Александр Волков
, Павел Вишняков
, Алексей Шутов
и Владимир Фекленко
. В последнем на данный момент сезоне «Нового следа» в качестве нового напарника невероятно умной собаки появился Артём Осипов
. У сериала за два десятилетия было немало потерь среди съёмочной группы, включая трагические. Так, в сентябре 2017-го погибла в результате несчастного случая исполнительница роли Василисы Михайловой Наталья Юнникова
, а в 2019-м не стало режиссёра Владимира Златоустовского
, работавшего над многими сезонами и исполнявшего заглавную песню «Ко мне, Мухтар!». В 2012-м вышла компьютерная игра «Мухтар и его команда
», основанная на сюжете сериала.
«Инспектор Граудс» (2003)
Латвийский комедийный детектив Айгарса Граубы
рассказывает историю приключений молодого латышского сыщика Эдгарса Граудса (Андрис Кейшс
) и немецкой овчарки Арчи. Сериал должен был состоять из 16 эпизодов, но в итоге вышло только шесть серий. Четвероногого сыщика воплотили на экране сука по кличке Сэнди и кобель Рэмбо. Первую Национальный кинологический центр подготовил для съёмок экшн-сцен, а пса снимали в «сценах дружбы», где требовалось показать обаяние.
«Участок» (2003)
Александр Баранов
снял по сценарию Алексея Слаповского
популярный 12-серийный комедийный детектив с невероятным звёздным составом (Золотухин
, Русланова
, Догилева
, Мадянов
, Розанова
, Порошина
, Краско
и многие другие) о московском оперативнике Павле Кравцова (Сергей Безруков
), которого из-за честности отправили в ссылку — работать участковым в деревне Анисовка. В глухомань он прибыл со своим верным другом — бладхаундом Цезарем (так зовут и самого актёра), от чьего лица и ведётся повествование (конечно же, голосом Безрукова). Сериалу достался «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль в телефильме». Через три года в свет вышел десятисерийный «Заколдованный участок
», но в нём уже не было ни Кравцова, ни Цезаря.
«Комиссар Алекс» (2012-2020)
Ещё один польский сериал в нашем списке, но уже отвечающий современным реалиям. По сюжету криминального боевика комиссар полиции Марек Бромский (Якуб Весоловский
) расследует различные убийства вместе со своим напарником — собакой по кличке Алекс, активно помогающей в раскрытии преступлений. Телешоу на данный момент состоит из 14 сезонов и 171 эпизода. Титульную роль исполнили немецкие овчарки Рокки Матадор, Рамзес и Вафель. В кадре также часто присутствует Даниэль Ольбрыхский
, играющий Густава Майера. После третьего сезона у Алекса появился новый напарник — Михал Орлич (Антоний Павлицкий
).
«Собачья работа» (2012)
Режиссёр Алексей Рудаков
поставил восьмисерийную криминальную мелодраму с Владимиром Епифанцевым
в образе капитана полиции и кинолога Ильи Смагина, потерявшего во время спецоперации по обезвреживанию банды наркодилеров своего напарника и верного друга — немецкой овчарки Рагдая. Он не спешит заводить новую собаку, поскольку не верит, что кто-то сможет заменить лучшего «поисковика» кинологической службы. Всё меняется, когда ему передают письмо от погибшего товарища, в котором тот просит позаботиться о его золотистом ретривере Луше. Роль последнего сыграл Аркандорус Бон Пари, он же Боня. По воспоминаниям создателей, это была невероятно умная собака, которая с полуслова понимала команды режиссёра и дрессировщика. Впрочем, Епифанцеву всё равно пришлось приучать Боню к себе и находить с ней общий язык. Ради этого актёр некоторое время перед съёмками ходил в гости домой к собаке, приносил ей колбасу, прикармливал и общался с ней. На съёмках Боне сложнее всего было бороться со своими привычками: своровать кусок колбасы со стола, проявлять нетипичную для породы агрессию. Для того, чтобы её разозлить, Рудакову приходилось вставать на четвереньки и изображать нападающую собаку. Однажды Боня даже обиделась на съёмочную группу, поскольку по сюжету героиня Ирины Лачиной
всё время должна была выгонять собаку из кровати, но дома-то ей это не запрещали. В съёмках сериала также принял участие джек-рассел-терьер, которому достался комедийный персонаж.
«Пёс» (2015-2019)
Сюжет украинской детективной комедии, состоящей на данный момент из пяти сезонов, закручен вокруг похождений полицейского Макса Максимова (Никита Панфилов
) и его четырёхлапого напарника Пса. В образе титульного персонажа на экране появились в первых сезонах Граф Шутц Хунд и Рекс Шутц Хунд, игравшие в «Мухтаре», а затем эстафету принял Мухтар, сын Графа. По воспоминаниям Панфилова, «Граф буквально с полуслова всё понимал. К несчастью, он умер. И на службу взяли сына Графа – Мухтара. По характеру он, конечно, совершенно иной. Сначала он был просто фотособакой: красиво сидел, красиво ходил, но абсолютно не понимал, что от него нужно и зачем. Сейчас, когда прошёл год, он поднаторел и стал близок к папе. С Мухтаром пришлось сложновато. В отличие от Графа он поначалу меня не воспринимал и не слушался. Сейчас всё, конечно, иначе. Я подкупил его колбасой, и он начал обращать на меня внимание».
Актёр также отметил, что собак «переиграть, конечно, невозможно. Они, как и дети, не понимают, что это работа. Они живут в кадре. Вот и нужно брать с них пример, жить в предлагаемых обстоятельствах и быть настоящим. А переигрывать никого не надо. Это лучше оставить для теннисного корта».
Сериал не ограничится пятым сезоном, уже поговаривают о шестом и седьмом. Кроме того, «Пса» купили
для показа за рубежом.