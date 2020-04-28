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«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге

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28 апреля 2020
Эпидемия снова закрывает южный городок

«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге
фото: Кадр из сериала "Закрытый сезон"

В контексте успеха «Эпидемии», предрекшей закрытие городов из-за странного вируса, правда, в довольно апокалиптичном ключе, многие забыли о другом прошлогоднем фильме на схожую тему – «Одессе» Валерия Тодоровского, которую, кстати, в скором времени покажет канал «Россия 1». В своей ретродраме режиссер «Оттепели» рассказывал об эпидемии холеры в августе 1970-го, когда из-за закрытия города решались судьбы многих людей и многих семей. Удивительно, но в то время, когда к прокату готовилась «Одесса», в Крыму проходили съемки сериала «Закрытый сезон», автором и креативным продюсером которого выступила сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной» Алёна Званцова. И сейчас снятый еще до всеобщей изоляции проект со слоганом «Эта эпидемия не первая и не последняя» выходит сначала в онлайн, а затем будет показан на телевидении.

Вводные «Закрытого сезона» напоминают «Одессу» – с той поправкой, что действие происходит уже не в 1970-м и не основаны на реальных событиях. Южный город, современный, но течение жизни там, как и во многих провинциальных пунктах, замерло где-то в безвременье. Городок начинает туристический сезон, сотни из которых были и до этого. Работают веранды и летние кафе, в одном из которых собираются городские «сливки». Контролирующий местный бизнес Глеб (Петр Баранчеев), главный по «молочке» Алик (Тимур Базинский), верные их друзья, всегда на подхвате Вано (Зураб Миминошвили) и Хомяк (Сергей Козик), развлекающий их и гостей певец Джанни (Артем Осипов) и даже местный полицейский Воронец (Максим Битюков). Ничего не предвещает беды, пока еще один их соратник, контролирующий производство и обеспечение населения туалетной бумаги, неожиданно не умирает.

Жара, сердце, алкоголь – сколько таких смертей, только вот патологоанатом чувствует от трупа какой-то странный запах фиалок, такой же, как у другого случайного трупа – местного бомжа. Привыкшая к работе на юге, местная врач бьет тревогу: наличие странного запаха – явный признак инфекции, холеру в разгар туристического сезона получить не хотелось бы. О своих опасениях она сообщает «выше»: так в городе появляется столичный эпидемиолог Евгений (Кирилл Гребенщиков). Прогнозы у него от оптимизма далеки – город надо закрывать, только вот и бизнесу во главе с Глебом, и полиции Воронца идея эта особо не нравится. Количество случайных трупов растет, напряжение в общении между «столицей» и местными нарастает. Осложняется всё еще и тем, что Евгений оказывается бывшим мужем нынешней жены Глеба – Кати (Дарья Урсуляк), когда-то пережившей выкидыш и сбежавшей от своей трагедии и своей любви из Москвы на солнечный берег.

«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге
фото: Кадр из сериала "Закрытый сезон"

Несмотря на актуальный фон в виде бушующей эпидемии, «Закрытый сезон» в первую очередь классическая мелодрама для канала «Россия 1» – о женщине нелегкой судьбы, которая вдруг оказывается заложницей не только таинственного вируса, но и двух своих любимых мужчин. Переехавшая из Москвы Катя быстро избавилась от столичного лоска, стала послушной женой авторитетного мужа и, буквально только увидев бывшую любовь, уже бежит в церковь с наспех придуманной молитвой, вернее – убегает от себя прошлой и своих чувств, нагрянувших с такой стремительностью, с какой и непонятная инфекция косит все больше и больше южных жителей. И в этом смысле «Закрытый сезон», который снимала, впрочем, не сама Званцова, а режиссер Дарья Полторацкая продолжает мелодраматичный подход той же «Эпидемии», где, правда, несчастные женщины боролись за одного тоже не самого счастливого мужчину. Здесь, впрочем, в какой-то момент любовный треугольник Глеба, Кати и столичного эпидемиолога тоже дополнится четвертой – женской – стороной в лице главы секретного санатория Ольги (Нелли Уварова), олицетворяющей здесь женщину сильную и независимую, по мелочам не разменивающуюся, называющую себя «штандартенфюрер», но при этом не готовую в большинстве ситуаций противостоять «авторитетному» мужскому мнению.

Как и в своей режиссерской «Частице вселенной» Званцова пытается зафиксировать полураспад обычной семьи в совершенно необычных обстоятельствах. Там романтика большого космоса сталкивается с обыденностью человеческих чувств, и на этом противопоставлении рождается мощная психологическая драма. Здесь тревога приближающейся эпидемии упирается в пошлость провинциальных типажей, образуя не самую выдающуюся мелодраму. Каждая несчастливая семья по-прежнему несчастлива по-своему.

«Закрытый сезон» на платформах Wink и more.tv с 28 апреля.


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«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге фотографии
«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге фотографии
«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге фотографии
«Закрытый сезон»: Дарья Урсуляк спасается от вируса на юге фотографии
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