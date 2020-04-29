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«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске

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29 апреля 2020
В преддверии 75-летия Великой Победы телеканал «Россия 1» начал показ шпионского детектива «Чёрное море», действие которого разворачивается в освобождённом Новороссийске весной 1944 года. Главные роли в картине исполнили звёзды телевизионного кино – Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Евгений Миллер, Алексей Шевченков, Андрей Руденский. А стилистика повествования фильма относит зрителя к старым добрым шпионским телероманам 70-х годов.

«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске
фото: Кадр из сериала "Черное море"

Оживший порт Новороссийск сотрясает взрыв на барже, обеспечивающей эсминец, стоящий на рейде. Судно подорвано с помощью магнитных мин, доставленных немецкими диверсантами, прошедшими подготовку в школе «Русских дельфинов». Советское командование готовит наступательную операцию в Крыму, а потому крайне важно перехватить новую смертоносную посылку и обезвредить диверсантов на суше. Для поиска и поимки опасной шпионской группы из Ленинграда по приглашению друга юности, ныне сотрудника СМЕРШ Егора Солея (Александр Кузьмин), прибывает ведущий специалист по борьбе с подводными диверсиями капитан второго ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер). Во время первого же задержания членов диверсионной банды, Солей погибает. Ситуация осложняется тем, что вдова Солея – майор Елена Солей (Екатерина Вилкова) – первая любовь Сабурова…

Картина вызывает смешанные чувства. С одной стороны, захватывающий сюжет в лучших традициях советских военных детективов и прекрасные актёрские работы (Алексей Шевченков просто хрестоматийный «слуга царю – отец солдату») вовлекают в историю. Но насладиться ею в полной мере мешают серьёзные авторские огрехи, бросающиеся в глаза почти в каждой сцене, связанные с несоответствием мира, создаваемого на экране, реалиям военного времени. В первой же сцене мы видим, как старшие офицеры (муж и жена), в форме и при оружии, вальяжно прогуливаются в обнимку по территории военного порта. Мой дед в Великую Отечественную был разведчиком, прошёл до самой Германии, где в последствии служил комендантом города. Бабушка, его жена, была связисткой. Даже спустя много лет, в узком кругу родных, я ни разу не видела их объятий – строгие армейские привычки они оба сохранили на всю жизнь. Всем известно, что основа армии, в особенности действующей – дисциплина и субординация. Именно это напрочь игнорируют авторы фильма, действие которого происходит в самый разгар войны. Елена Солей на протяжении всего фильма то и дело позволяет себе вольности в виде кокетливо не застёгнутой верхней пуговки гимнастёрки, из-под которой игриво выглядывают то милый тельник, то беленькая нижняя рубашечка.

«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске
фото: Кадр из сериала "Черное море"

Удивляет также грубость и откровенное хамство в отношении старших офицеров со стороны младших по званию – то, что невозможно в армии в принципе, а уж во время ведения войны и вовсе может закончится трибуналом. Так, героиня Екатерины Вилковой – майор Солей – позволяет себе недопустимую интонацию и реплики в диалогах с непосредственным начальником, полковником Нестеренко (Алексей Шевченков), который словно не замечает вызова со стороны дерзкой девицы. Стоя у гроба мужа в служебном подвале, девушка-майор, глядя на полковника и подполковника, жёстко бросает им: «Выйдете отсюда оба!». И старшие офицеры, повинуясь капризу дамочки в форме, послушно удаляются. Можно было бы списать всё на трагичность момента, но подобные выходки со стороны Леночки Солей повторяются с завидной регулярностью и всегда остаются безнаказанными. Отпускает регулярные выпады в сторону вновь прибывшего начальника группы, подполковника Сабурова, и капитан Важин (Константин Адаев), и никто этого тоже не замечает. Однажды капитан даже ингорирует вызов на совещание с командованием. И всё сходит наглецу с рук – его ценят, любят, уважают.

Совершенно непонятно, был ли привлечен к работе военный консультант, как это обычно делается на исторических картинах, потому как фильм изобилует многими несуразностями, из-за которых из крепкой мужской истории он превращается в кустарщину. Взгляните хотя бы, как офицеры на автомобиле ведут слежку за предполагаемым преступником. И всякий раз во время короткой остановки водитель глушит мотор. Автомобилисты знают, что в старых машинах были плохие стартеры, и поэтому, заглушив мотор во время задания, водитель рисковал не завести машину в самый ответственный момент.

«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске
фото: Кадр из сериала "Черное море"

Жаль, ведь лента обладает приятным флёром культовых сериалов о резиденте и Штирлице. Но даже в этом изящном перефразировании авторы заводят зрителя в тупик. Так одним из диверсантов оказывается телефонистка СМЕРШ Ирина Ротань (Анна Котова-Дерябина), прошедшая подготовку в школе «Русские дельфины» и при этом имеющая девятилетнего сына. Разумеется, ассоциации приводят нас к классической истории беременной советской шпионки из «Семнадцати мгновений весны» – эдакая радистка Кэт наоборот. И, помнится, во времена выхода фильма на экраны некоторые скептики говаривали: «Как это командование допустило, чтобы баба на сносях продолжала работать в логове врага?!» Но если в шедевре Татьяны Лиозновой этот очевидный прокол Центра был упакован в изысканное кружево, которому умилялось всё женское население страны, то в «Чёрном море» этот момент ничем не обусловлен и никак не объяснён. Просто авторам был нужен крючок, на котором смершевцы могли бы держать связную и использовать её по полной программе. И таких «тонких» мест в фильме, увы, хватает.

Тем не менее, нельзя не отметить прекрасную работу каскадёров, захватывающие съёмки драк и перестрелок, а также крепкую роль Павла Трубинера, который блестяще вжился в шкуру благородного опытного спеца: он и в воде не тонет, и в огне не горит, и просчитывает наперёд то, что всему штабу командования не под силу. Тем обиднее то и дело натыкаться на «мины», заложенные сценаристами и не обнаруженные режиссёром. Что ж, невзыскательная публика с притупившимся на мыльных операх нюхом, возможно, и не заметит несоответствия языку персонажей и эпохе повествования, однако зрители, ждущие от фильма чего-то вроде «Щита и меча» или «Пути в «Сатурн»», будут разочарованы столь поверхностным подходом авторов к интереснейшему материалу.

«Чёрное море» на канале «Россия 1» с 27 апреля.


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Константин АдаевЕкатерина ВилковаАнна Котова-ДерябинаАлександр Кузьмин (II)Татьяна ЛиозноваЕвгений МиллерАндрей РуденскийПавел ТрубинерАлексей Шевченков
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«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске фотографии
«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске фотографии
«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске фотографии
«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске фотографии
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