Открытая книга резидента: Культовые советские сериалы, которые не грех пересмотреть

Современное отечественное телевидение невозможно представить без сериала. Доказано, что зритель имеет регулярную потребность в созерцании некоей параллельной жизни, которой он может сопереживать дистанционно, глубоко не подключаясь к перипетиям сюжета. Каналы соревнуются за этого зрителя, выпуская одну за другой новоиспеченные истории на разный вкус: романтические саги, забавные ситкомы, брутальные ментовские байки и костюмированные телероманы любого калибра. Собственное производство качественного многосерийного контента для многих телемагнатов стало не только бизнес-планом, но и делом чести. Сегодня каналы имеют в своём распоряжении десятки производственных кинокомпаний, специализирующихся на конвейерном производстве сериалов – за год в стране выпускается несколько сотен проектов для любой аудитории, которая нынче жёстко сегментирована. И зритель, не учтённый этой системой, давно перекочевал в Интернет, где уже успела сформироваться своя специфическая среда для успешного сериального производства. Здесь появляются передовые проекты, допускающие табуированные на телевидении темы политики, секса, насилия и могут включать ненормативную лексику.
И, тем не менее, даже при невероятном многообразии и широчайшем выборе сериального меню, любителям длинных историй не стоит забывать и о наследии великого советского кинематографа. Хотя в советское время такого понятия как телесериал по сути не существовало. Лучшие киностудии страны – «Мосфильм», «Ленфильм», Студия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, Одесская киностудия – по заказу Центрального телевидения снимали «многосерийные художественные фильмы», которые включали в себя в среднем от трех до десяти серий. Трёх-четырёх-серийники были особенно популярны, так как они часто шли в повторе, и многие из них публика знала практически наизусть. Мини-сериалы, как мы их теперь называем, «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Гардемарины вперёд!» и «Приключения Электроника» воспитали последнее поколение романтиков. Дети 80-х во дворах после школы играли в мушкетёров, а позже – в гардемаринов, песни из любимых фильмов украшали перемены и дворовые посиделки, а «Крылатые качели» стали буквально гимном поколения.
Советские сериалы делались на совесть, так как снимались столь же тщательно и качественно, сколь полнометражное кино. Лучшие режиссёры страны приглашали для съёмок артистов первой величины, а потому премьера каждого сериала была событием. И наряду с небольшими историями, время от времени на экран выходили длинные сериалы, которые порой дробились на части (то, что нынче назвали бы сезоном), иногда всего по 2-3 серии. Между выходом каждой из частей проходили годы. Однако в последствии из этих мини-сериальчиков складывались большие полноценные эпопеи, которые до сих пор украшают сетку некоторых каналов. Мы решили вспомнить проекты, которые в свое время стали суперхитами телеэфира. Большинство из них можно посмотреть онлайн на нашем сайте.
фото: "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"
Один из популярнейших и поныне сериалов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона»Игоря Масленникова, созданный по мотивам рассказов Артура Конан Дойля, также сложился из четырёх двух-серийников и одного трёх-серийника, снимавшихся и частями выходивших на экран на протяжении семи лет. Исполнитель роли Шерлока Холмса - Василий Ливанов был удостоен Ордена Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству». Поводом для награждения послужила роль знаменитого сыщика.
В 70-х были экранизированы два романа Вениамина Каверина – «Два капитана» в постановке Евгения Карелова и «Открытая книга» режиссера Виктора Титова. Оба сериала имели долгую и счастливую жизнь на телевидении. И, если судьба учёного-микробиолога Зинаиды Ермольевой, воплощённая в образе Тани Власенковой из «Открытой книги», была интересна в основном интеллигенции, то приключенческий телероман с любовью и войной «Два капитана» стал настоящим хитом для самой широкой аудитории. Обе ленты, насыщенные мощными актёрскими составами, были сделаны столь добротно, что не устарели и сегодня. Кстати, артист Юрий Богатырёв принял участие в обоих фильмах.
Шедевр Татьяны Лиозновой«Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семёнова был и остается, пожалуй, самым ярким и любимым публикой телесериалом о разведчиках и знаковой ролью для Вячеслава Тихонова. В основу сюжета лег подлинный факт сепаратных переговоров англичан и американцев с руководством Третьего рейха. Впервые зритель вошёл в кабинеты рейхстага и побывал в подвалах Гестапо. Премьера фильма состоялась в августе 1973 года, однако, несмотря на разгар сезона отпусков, был столь горячо принят зрителем, что повторный показ состоялся уже через три месяца. Во время эфира улицы пустели, а люди в транспорте, на работе и за обеденным столом обсуждали перипетии захватывающей истории советского разведчика. Сериал сделал звездой возрастного артиста Леонида Броневого и породил многочисленные анекдоты-каламбуры, что является лучшим свидетельством всенародного признания.
Спустя 11 лет, в 1984, на советские экраны вышел новый сериал по роману Юлиана Семёнова «ТАСС уполномочен заявить» режиссёра Владимира Фокина. Шпионский детектив о разоблачении американского резидента в Москве должен был заменить советскому зрителю летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе, от участия в которой Советский Союз отказался по политическим мотивам. Перед кинематографистами встала практически невыполнимая задача – закончить картину в считанные дни к июльскому эфиру. Группа прекрасно справилась, и несмотря на то, что последние серии выходили на экран буквально «с колёс», зритель сериал полюбил. В основу сценария легла подлинная история поимки американского шпиона. Прототипом агента по кличке Трианон стал советский дипломат, сотрудник американского отдела Управления по планированию внешнеполитических мероприятий, агент ЦРУ Александр Огородник.
Помимо остросюжетных лент и беллетристики находилось на советском ТВ и место мелодраме. «Долгая дорога в дюнах»Алоиза Бренча - одна из самых романтичных историй любви, разворачивающаяся под музыку Раймонда Паулса, за которой с замиранием сердца следило всё женское население страны. Телевизионные фильмы Рижской киностудии пользовались большим успехом у советской аудитории, так как обладали лёгким ароматом «заграницы». Практически все ленты про зарубежную жизнь снимались в Прибалтике. Так, на волне успеха «Долгой дороги…», Бренч вскоре снял по мотивам романа Джееймса Х. Чейза «Весь мир в кармане» мини-сериал «Мираж», ставший весьма популярным в 80-е годы.
фото: "Тени исчезают в полдень"
Уже в советское время бешеной популярностью пользовались длинные сериалы-саги Валерия Ускова и Владимира Краснопольского по романам Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Ленты стали своего рода «энциклопедией русской жизни» ХХ века. В начале 70-х картина «Тени исчезают в полдень» была показана по телевидению в сокращённом 4-х серийном варианте. Но фурор от ленты был столь велик, что через два года после премьеры сериал был показан и в кинотеатрах. Полная 10-ти серийная отреставрированная версия фильма вышла на телеэкран лишь в 1998-м году.
Предтечей современных «ментовских» сериалов, без которых не обходится нынче ни один крупный канал, стала многосерийная лента 70-х годов «Рождённая революцией», снятая режиссёром Григорием Коханом по роману Алексея Нагорного и Гелия Рябова «Повесть об уголовном розыске». Лента повествует о том, как в 20-е годы в постреволюционной России формировалась советская милиция. Во время съёмок фильма родился один из самых знаменитых актёрских семейных союзов – Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова. Личная жизнь артистов оказала непосредственное влияние на ход съёмок: героиню Натальи Гвоздиковой, которая по сценарию должна была погибнуть лишь в последней серии фильма, пришлось «убить» в 8-й, в связи с глубокой беременностью актрисы. Что ни коим образом не сказалось на качестве картины.