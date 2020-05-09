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Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени

Обзор сериалов >>
9 мая 2020
Тема Великой Отечественной войны была, есть и будет одной из важнейших для российских кинематографистов. Большинство военных историй, основанных на воспоминаниях, мемуарах, исторических романах, невозможно ограничить рамками полнометражного кино. И тут на помощь режиссёрам приходит формат многосерийного телевизионного художественного фильма. Сериалы на военную тематику снимаются и сегодня, однако в день семидесятипятилетия Великой Победы нам хотелось бы вспомнить об эпохальном наследие телевизионного многосерийного военного кино, которое создавалось кинематографистами СССР и некоторых дружественных ему социалистических стран.

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Долгие вёрсты войны"

Первым военным сериалом и, в принципе, первым советским сериалом стала четырёхсерийная лента Сергея Колосова «Вызываем огонь на себя». Премьера картины состоялась в феврале 1965 года и была приурочена к двадцатилетию Великой Победы. Далее последовал ряд прекрасных экранизаций военной прозы: «Майор Вихрь» режиссёра Евгения Ташкова по роману Юлиана Семёнова, «Секретный фарватер» режиссёра Вадима Костроменко по мотивам одноимённого романа Леонида Платова, «Долгие вёрсты войны» режиссёра Александра Карпова по произведениям Василя Быкова «Атака с ходу», «На восходе солнца» и «Журавлиный крик»…

В этом материале мы объединили десять знаковых военных сериалов советского периода, ставших в определённой степени нравственным фундаментом для нескольких поколений. Многие из этих картин составляют золотой фонд отечественного кинематографа и по сей день украшают репертуар телеканалов в дни Памяти и Скорби. Пусть во время карантина, когда у многих не будет возможности провести время с родными и знакомыми ветеранами, просмотр одного из этих фильмов станет прекрасной данью памяти героям войны.



«На всю оставшуюся жизнь» (1975)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "На всю оставшуюся жизнь"

Шедевр Пётра Фоменко по повести Веры Пановой «Спутники» – один из самых трепетных и честных фильмов о войне. Никто не мог знать тогда, что автор сценария и режиссёр картины спустя 20 лет создаст один из лучших московских театров и воспитает целую плеяду ведущих артистов страны. Визитной карточкой фильма стала одноимённая великая песня Вениамина Баснера, написанная на слова Петра Наумовича и писателя Бориса Вахтина – соавтора сценария ленты. Главную роль сыграл популярный в то время актёр Алексей Эйбоженко, для которого работа в картине стала вершиной его кинематографической карьеры.



«Батальоны просят огня» (1985)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Батальоны просят огня"

Выдающаяся лента «Батальоны просят огня» режиссёрского дуэта Владимира Чеботарёва и Александра Боголюбова по одноимённой повести Юрия Бондарева создавалась к сорокалетию Победы. Однако невзирая на повод, фильм вышел отнюдь не пафосным. Напротив, зритель увидел на экране пронзительную и удивительно человечную драму о долге и чести. Монолог капитана Ермакова в гениальном исполнении Александра Збруева стал настоящей революцией для советского военного кино. На требование командира дивизии полковника Иверзева написать докладную о гибели батальона, Ермаков сказал то, что никогда ранее не звучало в отечественном советском кино: «Я привел батальон, товарищ полковник, в составе пяти человек. Батальон дрался до последнего патрона, хотя Вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам… Мы надеялись на пополнение. Ну да, разбитый полк будет расформирован, дадут технику, дадут людей. Кому дело до того, что застрелился раненый Бульбанюк, погибли Ерошин, Орлов, Жорка. Докладную о них?! А мы там, под Новомихайловкой не думали о пополнении, о докладных. Мы о дивизии и о Вас думали, товарищ полковник! А Вы – сухарь. И я не могу Вас считать человеком и офицером».
[Позвольте авторскую ремарку: Помню, как услышав этот монолог в десятилетнем возрасте, я долго-долго плакала. Словно раненая в сердце этой историей, возможно, тогда я, внучка фронтовиков, впервые кожей ощутила, что такое война. Прошло тридцать пять лет, но ни одна военная картина не вызывала во мне таких сильных эмоций, как это удивительное, скромное телевизионное кино с тихой, щемящей песней «Минуты тишины» на финальных титрах в исполнении Николая Караченцова: «И стоим мы, в дни войны, тишиной оглушены»…]

«Батальоны просят огня» смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру



«Щит и меч» (1968)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Щит и меч"

Четырёхсерийная лента Владимира Басова, снятая по одноимённому роману Вадима Кожевникова, была настоящим хитом советского телевидения. Истории о разведчиках всегда пользовались успехом у аудитории, ибо страх разоблачения героя – один из самых мощных зрительских движков. Блистательный дуэт Станислава Любшина и молодого красавца-дебютанта Олега Янковского покорял женские сердца. В отсутствие пиплметрии и аналитических методов изучения аудитории, телевизионное руководство ориентировалось на зрительскую почту. Поклонники ленты буквально заваливали ЦТ просьбами показать снова и снова историю русского разведчика Александра Белова и гауптштурмфюрера СС Генриха Шварцкопфа. Прототипом главного героя стал советский разведчик Александр Святогоров, работавший консультантом на съёмках фильма. Именно благодаря Святогорову режиссёру Владимиру Басову удалось утвердить на главную роль Любшина, которого отвергало Госкино. Для Олега Янковского роль в картине стала судьбоносной. Басов долго искал исполнителя на роль Шварцкопфа. И вот, отправившись со съёмочной группой во Львов, Басов встретил своего Генриха… в ресторане гостиницы (Янковский был там на гастролях вместе с труппой Саратовского драмтеатра). Молодой блондин идеально подходил на роль арийца. На следующий день после выхода фильма Янковский «проснулся знаменитым» и сразу же вошёл в категорию суперзвёзд отечественного кинематографа, которую более не покидал до конца своих дней.

«Щит и меч» смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру



«Вариант "Омега"» (1975)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Вариант "Омега"

Продолжая тему военной разведки, невозможно не вспомнить замечательный мини-сериал Антониса-Яниса Воязоса «Вариант "Омега"», созданный по мотивам романа Николая Леонова «Операция "Викинг"». В основе ленты лежит документальный материал о работе советской разведки в Таллинне. Роль разведчика Скорина / гауптмана Пауля Кригера исполнил в картине Олег Даль. За спиной тридцатичетырёхлетнего артиста, родившегося за месяц до начала войны, уже были роли в военных картинах. В фильмах «Женя, Женечка и Катюша», «Хроника пикирующего бомбардировщика» Даль представал героем-романтиком, нетипичным солдатом для кинематографа того времени. Возможно, именно этот нестандартный взгляд артиста на человека войны покорил режиссёра настолько, что он отстоял Даля перед инстанциями свыше, которые рекомендовали брать на эту роль Андрея Мягкова. Воязос настаивал на своём выборе, и ради «спасения» главного героя согласился заменить Валентина Гафта, утверждённого на роль барона фон Шлоссера, на актёра Игоря Васильева. В итоге на экране сложился именно тот блистательный тандем двух антиподов, который обессмертил картину. Сам Даль очень любил эту работу, говоря о ней так: «Я поставил своей задачей сыграть себя, Даля Олега, в 1942 году, в таких обстоятельствах, в каких очутился Скорин. Здесь все поступки — мои, слова — мои, мысли — мои… Скорин мне интересен своей парадоксальностью. Он не супермен. Просто человек, отстаивающий свои убеждения… В моем Скорине — та самая прелестная «страннинка», которая привлекает меня в людях».

«Вариант "Омега"» смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру



«Противостояние» (1985)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Противостояние"

Сериал Семена Арановича по одноимённому роману Юлиана Семёнова, вышедший в год сорокалетия Победы, стал настоящим откровением для советских зрителей. Впервые так явственно в кинематографе была поднята тема предательства на войне, пускающего корни в современную жизнь. Главным героем фильма стал жестокий убийца, который в военные годы сознательно перешёл на сторону врага, принеся своего раненого политрука в знак верности немцам. Спустя 35 лет после окончания войны Кротов продолжает преступный путь. Тогда широкой публике открылся выдающийся артист Андрей Болтнев. Любопытно, что годом ранее Болтнев, относящийся на тот момент к категории «незамыленных» артистов, сыграл у Алексея Германа в картине «Мой друг Иван Лапшин». В итоге лента вышла на экраны лишь через год после премьеры «Противостояния», когда Болтнев был уже супер-звездой.

«Противостояние» смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру



«Освобождение» (1968, 1970,1971)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Освобождение"

Военная эпопея «Освобождение» режиссёра-фронтовика Юрия Озерова – это грандиозное кино-полотно, сотканное из пяти фильмов - «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм», - повествующих о ходе Великой Отечественной войны, начиная с июля 1943 года и заканчивая штурмом Рейхстага. Тогда в 1968-1972 годах работу над картиной курировало ЦК Партии и с самого начала запретило затрагивать авторам трагические события первых двух лет войны. Сценарий фильма был создан писателями-фронтовиками Оскаром Кургановым, отвечавшим за исторические сцены фильма, и Юрием Бондаревым, писавшим об окопной стороне войны. Затем к работе присоединился режиссёр. Эпопея стала результатом мощной по тем временам копродукции СССР, Югославии, Италии, Польши и ГДР. Проект консультировали сотни участников событий, описываемых в картине. Съёмки первого фильма, повествующего о Курской битве, проходили под Киевом, так как в местах боев на Курской дуге оставалось много неразорвавшихся бомб и снарядов, которые могли сдетонировать во время прохождения военной техники.

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«Стратегия победы» (1984)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Стратегия победы"

Наиболее полную историю Великой Отечественной войны спустя 12 лет рассказал зрителям хроникально-документальный многосерийный фильм, созданный большим режиссёрским коллективом. Виктор Рабинович, Олег Корвяков, Станислав Белянинов, Виктор Крюков, Александр Михайловский, Игорь Беляев, Самарий Зеликин провели колоссальную работу с военной хроникой. 15,5 часов «Стратегии победы» охватывает весь пласт событий, начиная с подготовки нападения на СССР армии Третьего Рейха и заканчивая парадом Победы на Красной площади. Над сценарием трудились 9 авторов, в числе которых были: писатель и поэт Юрий Визбор, военный историк Павел Жилин и, тогда редактор Центрального Телевидения, а ныне – генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко. Хроника военных лет перемежалась с чтением исторических документов в исполнении ведущих артистов эпохи: Михаила Ульянова, Георгия Жжёнова, Кирилла Лаврова, Михаила Глузского, Игоря Ледогорова, Александра Голобородько.



«Четыре танкиста и собака» (1966-1970)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени

Польский сериал режиссёров Конрада Налецкого и Анджея Чекальского по одноименной повести Януша Пшимановского был горячо любим советскими школьниками. Даже в самые жаркие летние дни каникул детвора мчалась к экранам телевизоров, чтобы посмотреть очередную серию любимой военной истории, снятой с юмором, нежностью и большой человечностью. Предметом обожания всех девчонок был, конечно же, голубоглазый блондин Янек в исполнении звезды польского кино Януша Гайоса. Однажды группа во время съёмок едва не потеряла артиста. Во время перерыва уставший Януш уснул в высокой траве, а водитель грузовика не заметил спящего актёра и наехал на него. Около месяца Януш пролежал в больнице во Вроцлаве с переломом таза и в сценах в госпитале снимался, будучи на самом деле травмированным.



«Архив смерти» (1979) и «Фронт без пощады» (1983)

Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
фото: Кадр из фильма "Архив смерти"

Жемчужиной телевидения первой половины 80-х безусловно были военные сериалы немецкого постановщика Руди Курца «Архив смерти» и «Фронт без пощады». Главные роли в обоих фильмах сыграли звёзды восточноевропейского кино - Гойко Митич, Альфред Штруве и Рената Блюме, которая между съёмками фильмов вышла замуж за весьма почитаемого в СССР американского певца Дина Рида. Любопытно, что снятый четырьмя годами позже «Фронт без пощады» изначально задумывался как приквел «Архива смерти». В результате серьёзных сценарных переработок вышли две совершенно разные, не связанные между собой истории, но ввиду того, что основной костяк артистов был одним и тем же, зрители воспринимали «Фронт…» как продолжение «Архива смерти». Увы, после падения Берлинской стены и воссоединения Германии Руди Курц не снял больше ни одного фильма. Кстати, сегодня, 9 мая - день рождения Руди Курца (99 лет).


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Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени фотографии
Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени фотографии
Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени фотографии
Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени фотографии
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