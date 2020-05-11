«Бар «Эдди»: В джазе только слезы

На Netflix вышел музыкальный сериал о буднях парижского джаз-бэнда, к которому приложил руку режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл. Кирилл Горячок рассказывает, удалось ли всем инструментам сыграться.
После смерти младшего ребенка известный джазовый пианист Элиот Удо (Андре Холланд
из «Больницы Никербокер
» и «Лунного света
») решает начать жизнь с чистого листа. Он бросает семью и перебирается из Нью-Йорка в Париж, где вместе с другом-авантюристом Фаридом (Тахар Рахим
) открывает клуб «Эдди». В то время как Элиот пишет песни для новой группы с роскошной солисткой Майей (Иоанна Кулиг
), финансовой стороной дела занимается Фарид. Чтобы обеспечить «Эдди» спиртными напитками и хорошей техникой, тот связывается с криминальными кругами. Вскоре существование клуба оказывается под угрозой. И в самый неподходящий момент из Нью-Йорка прибывает Джуди (Амандла Стенберг
) - мятежная дочка Элиота, решившая завоевать внимание отца.
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Фильмами «Одержимость
» (2014) и «Ла-Ла Ленд» (2017) Дэмьен Шазелл фактически заново открыл миру прелести джаза и оркестровой музыки. И кому, как не ему, следовало возглавить сериал Netflix «Бар «Эдди
», посвященный нелегкой жизни парижского джаз-бэнда. Впрочем, проект в большей степени принадлежит не ему, а именитым композиторам Глену Балларду
и Рэнди Керберу
, работавшим с Майклом Джексоном
и десятками культовых артистов, а также сценаристу Джеку Торну («Бесстыдники
»). Поэтому не стоит удивляться, что настроение и атмосфера «Эдди» кардинально отличаются от того же «Ла-Ла Ленда»: это достаточно напряженная и грустная история о жертвах, приносимых на алтарь музыки и вдохновения.
Первые эпизоды «Эдди», поставленные Шазеллом, создают впечатление джазовой импровизации: камера, шатаясь, носится за героями по неприметным улочкам мегаполиса, те болтают обо всем и ни о чем, и все это сопровождает непрерывный шум оркестра. Постепенно сюда вклиниваются небольшая детективная линия с криминальной развязкой, драма отцов и детей и сложные судьбы членов джаз-бэнда. По стилистике сериал напоминает раннего Джона Кассаветиса
, имитировавшего джазовый ритм с помощью монтажа, крупных планов и неукротимых эмоций своих персонажей. Шазелл очень тщательно воссоздает эту хаотичную атмосферу, которая со временем начинает только усиливаться, когда жизнь и планы Элиота дают трещину.
Непривычный ритм сериала постепенно притормаживает и теряет свою оригинальность в последующих сериях, к которым Шазелл отношения не имеет. Уже третий эпизод сильно контрастирует с предыдущими, что, к сожалению, ярко подчеркивает сценарные и сюжетные недостатки «Эдди». И без того утомительные драмы и склоки персонажей начинает утяжелять постоянно звучащая музыка, зачастую весьма эмоциональная и навязчивая. И это напряжение, в котором сериал старается держать все время, мало чем вознаграждается: рассказанные истории поворачиваются весьма заурядно, а детективная часть окончится, в сущности, ничем. Немудрено, что зрительское внимание по ходу действия постоянно рассеивается, а следить за судьбами героев становится не так уж интересно.
Впрочем, сюжетные недостатки и некоторая тяжеловесность «Эдди» часто отходят на второй план, благодаря сильным актерским работам. Содерберговский
актер Андре Холланд отлично передает смятение и тревогу своего героя, оказавшегося между двух огней. И, хотя весь мир будто разом обрушился на него, Элиот продолжает хранить надежду и черпать силы в музыке. Справиться с невзгодами ему помогает группа, в особенности – солистка Майя, чья роль досталась польской актрисе Иоанне Кулиг, прославившейся фильмом «Холодная война
» Павла Павликовского
. Здесь ее артистические и вокальные таланты проявляются с полной силой и отдачей, Кулиг вдохновенно поддается эмоциональному движению музыки и с той же страстью, что и у польского мастера, переживает личные сомнения и страхи.
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Хотя остальные члены группы являются профессиональными музыкантами, а не актерами, на экране они смотрятся органично, в особенности барабанщица Катарина (Лада Обрадович
) и басист Джоуи (Джоуи Омичил
), которым посвящены отдельные эпизоды сериала. Весомую часть «Эдди» составляют непосредственно музыкальные номера (исполненные блестяще и со вкусом), достаточно длительные, чтобы подумать, что на экране разворачивается не художественная история, а джазовая документалка. Композиторы Глен Баллард и Рэнди Кербер (он же выступил в роли клавишника) написали хорошо ложащиеся на слух композиции и не побоялись экспериментировать с фри-джазом и фолком. Впрочем, повторяющиеся мотивы все равно под конец начинают приедаться, и слушать после просмотра «Эдди» саундтрек отдельно желания не возникает.
Герои «Эдди» обитают не в туристическом Париже, а где-то на окраинах, в районах для эмигрантов. Многонациональный город тоже символически отражается в джазе: у каждого здесь свой инструмент, и их задача сыграться друг с другом. В этом, в сущности, и заключается главная идея сериала, весьма близкая Шазеллу с его «Одержимостью» и «Ла-Ла Лендом». Музыка здесь наводит мосты между людьми разного происхождения, социального статуса и вероисповедания. Поэтому так часто диалоги буквально прерываются песнями, ведь только через них, по мнению авторов, и возможно выразить подлинные эмоции. И у «Эдди» хорошо получается передать эту мысль формально, но, увы, не через сюжет — схематичный, посредственный и полный необязательных деталей. Пожалуй, это тот редкий случай, когда сериалу стоило быть фильмом, поскольку пришлось бы отсечь все лишнее и оставить самое главное — рождение трагедии из духа музыки.