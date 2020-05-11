ревью

Удалось ли режиссеру «Ла-Ла Ленда» показать рождение трагедии из духа музыки?

«Бар «Эдди»: В джазе только слезы

Режиссёр сам напишет сценарий и выступит продюсером фильма.

Ролики фильмов

«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»

Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола борется за свое королевство, которое у него отобрал его собственный сын.