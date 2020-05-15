«Метал Фэмили»: Из чего состоит хит российской анимации для взрослых

На YouTube завершился первый сезон российского анимационного ситкома «Метал Фэмили», который придумала выпускница студии «Красная Медуза» Алина Ковалева. Это шоу в духе «Симпсонов» и «Семейки Аддамс», только здешние герои фанатеют от тяжелого рока. В центре сюжета — семейная пара и двое сыновей, чье поведение не укладывается в привычные рамки.
На вершине чартов
«Метал Фэмили», безусловно, существует в традиции экспериментальной отечественной анимации, которая корнями уходит в культовую «Масяню» Олега Куваева. Традиция, впрочем, спустя 20 лет все еще остается довольно маргинальным явлением. Отдельные энтузиастические проекты становились хитами, распространяясь на переменах по блютусу (например, «Школа 13» Дмитрия Меньшикова). Но чаще они проходили мимо радаров. Такая судьба постигла любопытный «Атомный лес» создателя «Смешариков» Алексея Лебедева — и вообще почти всю оригинальную линейку канала «2x2», ответственного за формирование культа «взрослой» анимации в России. В «Метал Фэмили» отчетливо видно влияние легендарного «Металлопокалипсиса» из репертуара «2x2», и на этот раз попытка пересадить западные ростки на русскую почву имеет шанс что-то изменить. Пилотный эпизод, залитый на YouTube 13 сентября 2018 года, с тех пор набрал почти 4,5 млн просмотров. А суммарно все десять серий (с учетом цензурных версий) — больше 32 млн. Вокруг шоу уже сформировалось крепкое фанатское коммьюнити.
Ретровейв
«Метал Фэмили» с первых эпизодов окунает в ностальгию по нулевым, проведенным за школьной партой. Во дворе выясняют отношения рокеры в косухах и рэперы в безразмерных штанах. Проблема вселенского масштаба — невыученный экзамен (на помощь придет микронаушник). Фоном играют Twisted Sister, Slayer, Элис Купер, Scorpions, Finger Eleven, System of a Down, Бон Джови и другие соответствующие вещи. Неряшливый и по-своему милый стиль рисовки тоже навевает воспоминания, отсылая к флэш-хитам прошлых десятилетий. Заметная ограниченность бюджета тут, впрочем, на руку: визуальный ряд соответствует духу истории о странной, неказистой и, в общем, крайне далекой от идеала ячейке общества. Под конец этот дурашливый рассказ приобретает совсем уж драматичный оборот (и заходит на территорию наследственной природы абьюза). Параллельно с этим эволюционирует и продакшн: качество анимации заметно возрастает, а хронометраж увеличивается до 17 и даже 26 минут.
Можем повторить
Сериал иногда апеллирует к атрибутам российской действительности, но в основном все-таки склоняется к космополитизму. Герои носят англо-саксонские имена, расплачиваются долларами и живут в готическом особняке в духе «Семейки Аддамс». Мы уже упоминали в качестве ориентира «Металлопокалипсис», хотя сама создательница «Метал Фэмили» Алина Ковалева эти сравнения не признает — и указывает на «Симпсонов» и «Гравити Фолз». Однако главным источником вдохновения она называет своих соотечественников. Например, авторов мультфильма «Ку! Кин-дза-дза» и Татьяну Болотнову, приложившую руку к «Маше и Медведю». А также Виталия Шишко и Елену Волк, которые сняли новеллу «Слепое пятно» для антологии Netflix «Любовь, смерть и роботы». Учитывая, что «Метал Фэмили» снискала популярность за границей (в Испании, Франции, Польше и даже Южной Америке), есть вероятность, что карьера Ковалевой не ограничится территорией России. На это надеется и продюсер «Школы 13» Константин Барнуков: «Время поменялось, и очень здорово, что есть надежда, что Алина приступит ко второму сезону, а ее работу оценят по всему миру, как уже произошло с некоторыми отечественными мультипликаторами и их проектами».