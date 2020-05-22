«Реальные пацаны»: Колян Наумов наносит ответный удар

На канале ТНТ продолжается показ нового – восьмого – сезона мокьюментари «Реальные пацаны» про пермских гопников. Главный герой, прошедший путь от условного срока до депутатского кресла и обратно, вновь пытается заработать денег, как всегда максимально рискуя собственной жизнью.
фото: пресс-служба ТНТ
Разросшаяся семья Наумовых-Обориных оплакивает завершившую предыдущий сезон сериала безвременную кончину тестя и тещи Коляна, криминального авторитета Иваныча (Сергей Ершов) и его жены Ларисы (Юлия Гришнина), которые якобы утонули во время шторма у берегов Испании. То, что они на самом деле выжили, пока известно только зрителю, герои же готовятся к чтению завещания – на него вся надежда, так как жить снова не на что. Дочка Лера (Зоя Бербер), с горем пополам вышедшая из депрессии с помощью коньяка и свекрови тети Марины (Марина Федункив), уверена, что является единственной наследницей.
Но Иваныч не был бы Иванычем, если бы даже после смерти не попытался насолить Коляну. Все имущество переходит зятю, но при одном условии – Николай Наумов должен завоевать чемпионский пояс ММА. Опыт долговязого Коляна в смешанных единоборствах ограничивается потасовками на районе, так что победить и вообще выжить на ринге можно только обманом. Но пока Лера продает последнее и ищет лазейки, ее непутевый муж и его друзья, по старой доброй традиции «Реальных пацанов», косячат, сводя на нет всю помощь и погружая историю в пучину абсурда. Кажется, боя не миновать.
фото: пресс-служба ТНТ
За прошедшие 10 лет (сериал выходит с ноября 2010 года) «Пацаны», конечно, порядком растеряли свежесть замысла и оригинальность его воплощения, едут, что называется, по накатанной. Такова по статистике участь любого долгоиграющего, даже самого удачного проекта. Провальных серий, а то и сезонов становится больше, идей меньше, остается уповать на актеров – в данном случае они, определенно, главное достояние шоу. Несмотря на то, что многие исполнители, дебютировавшие на телевидении именно в этом проекте, за время его трансляции обросли внушительной фильмографией, никуда не делись ни пермский говорок, ни пролетарское обаяние, ни их, тогда еще начинающих, а то и вовсе непрофессиональных артистов, непосредственность.
Местные блюстители порядка – участковый Игорь Сергеевич (Игорь Ознобихин) и его горе-напарник Базанов (Алексей Базанов) – продолжают с переменным успехом бороться с преступностью. Вован (Владимир Селиванов) после отъезда лучшего друга Антохи (Антон Богданов) в Крым управляет автомойкой в компании более молодых и более безмозглых парней – что делать, надо кормить тройню. Непутевый Эдик (Станислав Тляшев), обременённый ипотекой, устраивается работать коллектором, то есть в очередной раз выбирает путь не по собственным возможностям, зато полный денежных соблазнов. Растут дети, добавляя и Коле с Лерой, и Колиной маме с Арменкой (Армен Бежанян) проблем.
фото: пресс-служба ТНТ
Сохраняется и формат мокьюментари, на котором построены «Реальные пацаны». Героев по-прежнему как будто бы снимают телевизионщики, следуя по пятам и порой создавая этим дополнительные проблемы – район остается райном, а Пермь – суровым городом, не все жители которого привыкли к присутствию выдуманной съемочной группы. Особенно когда дело касается полулегальной деятельности героев – то есть практически всего, что они делают. Помимо этого, до Перми и до сериала «Реальные пацаны» докатились новейшие технологии, так что жизнь героям отравляют уже не столько привычные за десять лет «телевизионщики», сколько их подросшие дети и, наоборот, не слишком повзрослевшие друзья, бесконечно снимающие все провалы Коляна на телефон и выкладывающие их в соцсети. Сторис, прямые эфиры, подписчики. Слово не воробей, выложишь в интернет – не поймаешь. И вот уже к Наумову, поневоле и кое-как начавшему спортивную карьеру, летит из Москвы за извинениями реальный ММА-боец Магомед Исмаилов.
Играющие самих себя звезды – еще одна «фишка» сериала, претендующего на псевдодокументальность (даже главные герои в большинстве своем играют под реальными именами). В разное время в кадре появлялись Анна Семенович, братья Запашные, Владимир Пресняков, а Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и вовсе снялись чуть ли не в половине серий одного из сезонов. Связанные с известными людьми сюжетные линии, как правило, максимально абсурдны, так что перечисленных артистов можно похвалить за самоиронию. Тот же Исмаилов, уже в первых сериях нового сезона, профессионально отыгрывает тему обидчивых кавказцев. Подобные стереотипы, как и архетипичные герои – наверное, то, что позволяет «Реальным пацанам» держаться на плаву уже целое десятилетие и заглядывать в следующее (8 сезон обещает быть не последним). Не все герои носят плащи, но все русские Коляны косячат.
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