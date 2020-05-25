«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика

Сюжет фильма создан по мотивам реальных событиях и охватывает почти два десятилетия – с начала шестидесятых до конца семидесятых – годы расцвета советской авиации. Фоном для человеческих историй послужила работа по созданию первого в мире сверхзвукового пассажирского авиалайнера, «самолета будущего», разработка которого в СССР началась в ОКБ Туполева в начале 1960-х. В это время в стране был создан ряд принципиально новых образцов авиационной техники с существенно возросшими летно-техническими характеристиками или более широкими эксплуатационными возможностями (так называемое третье поколение реактивной авиации).
Проектом ТУ 144 руководил сын авиаконструктора Андрея Туполева Алексей, в сериале он - Яша Спасский, а играет его Филипп Горенштейн), достаточно взрослый и опытный. История начинается, когда Яков еще старшеклассник и мечтает о самолетах.
Место действия
Действие разворачивается в вымышленных городах Авиаграде и Сибирске, в названиях которых слышится отсыл к наукограду и сибирскому летному училищу. Сериал снимали в Москве в Тимирязевской академии. Для съемок полетов был задействован Жуковский аэродром.
фото: Пресс-служба Первого канала
Главная героиня
Женщины-испытателя лайнера Ту-144 на самом деле не существовало, но героиней Аси Солнцевой авторы отдают дань уважения и восхищения всем представительницам прекрасного пола, которые связали свою жизнь с небом. В первой серии мы встречаем Асю в ее родном Авиаграде на празднике в честь первого полета человека в космос. Летное дело – пока еще не ее призвание, но девушка влюблена в молодого человека из аэроклуба Юрия Громова, который собирается стать летчиком. Эта любовь поведет Асю через множество преград к заветной мечте – вдвоем с любимым сесть за штурвал сверхзвукового самолета.
«Моя героиня – маленькая и хрупкая девушка со стальным характером, со стержнем внутри, способная поднять в небо самолет и сделать что-то невозможное, что не удавалось никому другому», – рассказывает исполнительница роли Аси Солнцевой Мария Луговая, – «Было непросто, но очень интересно. Когда на меня надели все обмундирование, необходимое для прыжка с парашютом, вообще устоять не смогла! Я вешу 50 килограммов, а парашют — 25!»
фото: Пресс-служба Первого канала
Любовь
И все же первым делом в сериале «Журавль в небе», вопреки словам известной песни, не самолеты, а чувства. С одной стороны – это мечты о небе, о космосе, ведь в эти времена полёт Гагарина был личным счастьем практически каждого советского человека. С другой стороны – любовь и дружба, предательство, разочарование в любимом человеке, и через личные потери –преодоление страха полетов и обретение любви к небу.
Не лишним будет добавить, что во время съемок Мария Луговая и Михаил Гаврилов сами научились управлять самолетом. В воздух они его, правда, не поднимали, но освоили несколько базовых приемов пилотирования.
Еще одна из выдуманных сюжетных линий – романтическая история основателя ракетно-космической техники Сергея Королева (в сериале он Бархатов, его играет Сергей Пускепалис) и жены Туполева.
Техника
Съемки проходили на аэродромах, куда доставили настоящие самолеты: «Ан-2», «Як-18», «Ан-12», «Ил-62» и биплан «По-2», в котором поднимается в небо героиня Луговой. Работать в кабинах было сложно из-за тесноты: в «Ту-144» оператор с камерой едва поместился! А еще актерам удалось потренироваться в гигантской аэродинамической трубе.
«В картине представлена авиационная техника 60-х–70-х годов. Большинство моделей в рабочем виде не сохранились. В фильме необходимо было показать технику в действии - все кадры с взлётом, полётом, посадкой были выполнены полностью с помощью компьютерной графики. Поэтому мы применяли все типы современной компьютерной графики и комбинированной съемки», - рассказал режиссер Сергей Комаров.
«В основе сюжета лежит создание первого советского сверхзвукового пассажирского самолета ТУ 144, создатели которого между собой называли его «Журавлем», - рассказывает режиссер Сергей Комаров. - Но мы отталкиваемся от реальных фактов и даем ход фантазии, поэтому изменили имена главных героев, додумав немного и их судьбы. У нас стояла задача снять кино про 60-е годы, показать то время через романтический взгляд. С одной стороны, мы опирались от лучших образцов советского кино того периода - «Летят журавли», «Крылья», «9 дней одного года» -, но в то же время наша история рассказана современным языком для современного зрителя», - говорит режиссер.
фото: Пресс-служба Первого канала
Реальные факты
В одном из эпизодов мелькает Леонид Брежнев (в проекте просто некий генсек компартии), и этот момент основан на реальных событиях. Именно Брежнев потребовал в первый раз поднять «Журавля» в небо под Новый год - 31 декабря 1968 года. Ждали благоприятного «окна» в погоде, которая была в тот день ужасной. И вдруг небо прояснилось, и самолет поднялся буквально минут на 20, сделал круги и приземлился. Снимали эту сцену в Жуковском - там, к слову стоят два ТУ-144. Один из них приводили в движение при помощи тягача, чтобы создать видимость в кадре, что он сам бежит по взлетной полосе.
Другой реальный факт – катастрофа 3 июня 1973 года на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже. Наш Ту-144 внезапно вошел в пике и рухнул на землю. Погибли 6 человек, находившихся на борту самолета. До сих пор однозначного ответа о причинах крушения нет. Но главная предпосылка к трагедии была в том, что экипаж находился под чудовищным давлением московского начальства. Оно хотело, чтобы наши летчики всех удивили своим выступлением, и пилоты, скорее всего, переоценили возможности самого планера, отсюда и катастрофа. Наш «Журавль» конкурировал с англо-французским лайнером «Конкордом», который поднимался первым (на день раньше) и сумел сделать настоящее шоу из полета. Сцена катастрофы, которую герои сериала смотрят по телевизору, - документальная хроника, она не очень хорошего качества, но это дань уважения погибшему экипажу. Кадры с «Конкордом» тоже взяты из реальной хроники.
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