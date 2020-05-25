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«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика

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25 мая 2020
С 25 мая на Первом премьера многосерийного фильма «Журавль в небе», рассказывающий о головокружительной судьбе летчицы Аси Солнцевой, ее любви и стремлении обрести счастье. Главную роль в картине сыграла Мария ЛуговаяЛучше, чем люди», «Мурка»), пилота Юрия Громова - звезда «Молодежки» Михаил Гаврилов. В фильме также снялись Филипп Горенштейн, Сергей Пускепалис, Борис Невзоров, Ольга Кабо, Валентина Теличкина и др. Рассказываем главное, что необходимо знать о сериале.

«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика
фото: Пресс-служба Первого канала

Время действия

Сюжет фильма создан по мотивам реальных событиях и охватывает почти два десятилетия – с начала шестидесятых до конца семидесятых – годы расцвета советской авиации. Фоном для человеческих историй послужила работа по созданию первого в мире сверхзвукового пассажирского авиалайнера, «самолета будущего», разработка которого в СССР началась в ОКБ Туполева в начале 1960-х. В это время в стране был создан ряд принципиально новых образцов авиационной техники с существенно возросшими летно-техническими характеристиками или более широкими эксплуатационными возможностями (так называемое третье поколение реактивной авиации).

Проектом ТУ 144 руководил сын авиаконструктора Андрея Туполева Алексей, в сериале он - Яша Спасский, а играет его Филипп Горенштейн), достаточно взрослый и опытный. История начинается, когда Яков еще старшеклассник и мечтает о самолетах.


Место действия

Действие разворачивается в вымышленных городах Авиаграде и Сибирске, в названиях которых слышится отсыл к наукограду и сибирскому летному училищу. Сериал снимали в Москве в Тимирязевской академии. Для съемок полетов был задействован Жуковский аэродром.

«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика
фото: Пресс-служба Первого канала


Главная героиня

Женщины-испытателя лайнера Ту-144 на самом деле не существовало, но героиней Аси Солнцевой авторы отдают дань уважения и восхищения всем представительницам прекрасного пола, которые связали свою жизнь с небом. В первой серии мы встречаем Асю в ее родном Авиаграде на празднике в честь первого полета человека в космос. Летное дело – пока еще не ее призвание, но девушка влюблена в молодого человека из аэроклуба Юрия Громова, который собирается стать летчиком. Эта любовь поведет Асю через множество преград к заветной мечте – вдвоем с любимым сесть за штурвал сверхзвукового самолета.

«Моя героиня – маленькая и хрупкая девушка со стальным характером, со стержнем внутри, способная поднять в небо самолет и сделать что-то невозможное, что не удавалось никому другому», – рассказывает исполнительница роли Аси Солнцевой Мария Луговая, – «Было непросто, но очень интересно. Когда на меня надели все обмундирование, необходимое для прыжка с парашютом, вообще устоять не смогла! Я вешу 50 килограммов, а парашют — 25!»

«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика
фото: Пресс-служба Первого канала


Любовь

И все же первым делом в сериале «Журавль в небе», вопреки словам известной песни, не самолеты, а чувства. С одной стороны – это мечты о небе, о космосе, ведь в эти времена полёт Гагарина был личным счастьем практически каждого советского человека. С другой стороны – любовь и дружба, предательство, разочарование в любимом человеке, и через личные потери –преодоление страха полетов и обретение любви к небу.

Не лишним будет добавить, что во время съемок Мария Луговая и Михаил Гаврилов сами научились управлять самолетом. В воздух они его, правда, не поднимали, но освоили несколько базовых приемов пилотирования.

Еще одна из выдуманных сюжетных линий – романтическая история основателя ракетно-космической техники Сергея Королева (в сериале он Бархатов, его играет Сергей Пускепалис) и жены Туполева.




Техника

Съемки проходили на аэродромах, куда доставили настоящие самолеты: «Ан-2», «Як-18», «Ан-12», «Ил-62» и биплан «По-2», в котором поднимается в небо героиня Луговой. Работать в кабинах было сложно из-за тесноты: в «Ту-144» оператор с камерой едва поместился! А еще актерам удалось потренироваться в гигантской аэродинамической трубе.

«В картине представлена авиационная техника 60-х–70-х годов. Большинство моделей в рабочем виде не сохранились. В фильме необходимо было показать технику в действии - все кадры с взлётом, полётом, посадкой были выполнены полностью с помощью компьютерной графики. Поэтому мы применяли все типы современной компьютерной графики и комбинированной съемки», - рассказал режиссер Сергей Комаров.

«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика
фото: Пресс-служба Первого канала


Авторская группа

Постановщиком сериала стал Сергей Комаров, известный по работам «Приключения чокнутого профессора», «Дом спящих красавиц», «Эти глаза напротив». Сценарий написала Инга Вьюн, работавшая на сериале «Паромщица».

«В основе сюжета лежит создание первого советского сверхзвукового пассажирского самолета ТУ 144, создатели которого между собой называли его «Журавлем», - рассказывает режиссер Сергей Комаров. - Но мы отталкиваемся от реальных фактов и даем ход фантазии, поэтому изменили имена главных героев, додумав немного и их судьбы. У нас стояла задача снять кино про 60-е годы, показать то время через романтический взгляд. С одной стороны, мы опирались от лучших образцов советского кино того периода - «Летят журавли», «Крылья», «9 дней одного года» -, но в то же время наша история рассказана современным языком для современного зрителя», - говорит режиссер.

«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика
фото: Пресс-служба Первого канала


Реальные факты

В одном из эпизодов мелькает Леонид Брежнев (в проекте просто некий генсек компартии), и этот момент основан на реальных событиях. Именно Брежнев потребовал в первый раз поднять «Журавля» в небо под Новый год - 31 декабря 1968 года. Ждали благоприятного «окна» в погоде, которая была в тот день ужасной. И вдруг небо прояснилось, и самолет поднялся буквально минут на 20, сделал круги и приземлился. Снимали эту сцену в Жуковском - там, к слову стоят два ТУ-144. Один из них приводили в движение при помощи тягача, чтобы создать видимость в кадре, что он сам бежит по взлетной полосе.

Другой реальный факт – катастрофа 3 июня 1973 года на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже. Наш Ту-144 внезапно вошел в пике и рухнул на землю. Погибли 6 человек, находившихся на борту самолета. До сих пор однозначного ответа о причинах крушения нет. Но главная предпосылка к трагедии была в том, что экипаж находился под чудовищным давлением московского начальства. Оно хотело, чтобы наши летчики всех удивили своим выступлением, и пилоты, скорее всего, переоценили возможности самого планера, отсюда и катастрофа. Наш «Журавль» конкурировал с англо-французским лайнером «Конкордом», который поднимался первым (на день раньше) и сумел сделать настоящее шоу из полета. Сцена катастрофы, которую герои сериала смотрят по телевизору, - документальная хроника, она не очень хорошего качества, но это дань уважения погибшему экипажу. Кадры с «Конкордом» тоже взяты из реальной хроники.

Смотрите сериал «Журавль в небе» с 25 мая на Первом в 21:30.


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«Журавль в небе»: Всё о новом сериале про женщину-летчика фотографии
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