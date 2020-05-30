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«Чума!»: Средневековье страдало, и ты пострадай!

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30 мая 2020
Сатира на российский «карантин»

«Чума!»: Средневековье страдало, и ты пострадай!
фото: кадр из сериала "Чума!"

Онлайн-кинотеатр IVI, кажется, проигравший карантинную скринлайф-гонку со своим документальным проектом «Изоляция», так и не выбравшимся за рамки одного получасового выпуска, решился на отчаянный шаг и уже в то время, когда все официально сидели по домам и, вроде как, не могли работать на площадках, снял сериал «Чума!», который стал доступен на сервисе в пятницу 29 мая. Как и «Изоляция», «Чума!» – совместный проект онлайн-кинотеатра и Тины Канделаки, которая теперь как продюсер на эксклюзивном контракте у IVI. Для «Чумы!», впрочем, в качестве одного из продюсеров была привлечена и тяжелая артиллерия в лице Сергея Шнурова, и, кажется, это пошло проекту на пользу.

Именно с хулиганских куплетов Шнурова, легко меняющего чумную маску на трон и обратно, начинается каждая серия проекта, действие которого происходит в вымышленном средневековом Нищбурге, куда, как понятно из названия, добралась чума. Жители городка «на двухнедельном карантине сидят уже второй год, хотя в телеге говорят, что скоро будут послабления». Для них уже придумали пропуска – клеймо в виде QR-кода, которое выжигают на спине. Пока одно не заживет, другое получить нельзя. Вот и сидят жители Нищбурга в своих темницах, а там – на воле – психуют печенеги и половцы без масок и перчаток, записывают видео про домашнее насилие и облучение вышками модные «девицы в оконцах». В роли главной средневековой «инстаграмщицы» Матильды – Надежда Сысова, а вот жертву домашнего насилия, которая, «чтобы подчеркнуть синяки, использует грязь», играет, например, Агата Муцениеце.

«Чума!»: Средневековье страдало, и ты пострадай!
фото: кадр из сериала "Чума!"

Пока челядь как может переживает карантин, параллельно намекая на необходимость материальной помощи от государства и странноватую «чумную» статистику, в своем спокойном режиме живет обрученный с маленькой девочкой глава Нищбурга в исполнении Максима Лагашкина. Периодически он устраивает «дистанционные» – через стол с яствами – совещания, развлекается казнями, но больше волнуется как бы поскорее выдать замуж дочь (Зоя Бербер), которой на следующей неделе исполнится 30, а это значит, что «сбудется проклятие оракула, что она не выйдет замуж до 30».

В вымышленной вселенной Нищбурга еще много шуток относительно дня сегодняшнего и вообще отечественного вневременного контекста: то монах с золотыми часами появится, то стражники с опаской разговорятся о том, что «второй человек в государстве заболел», а первый-то никогда и не болеет, то ответственные за пропуска придворные сформулируют главный принцип – «государственные услуги должны причинять боль». Хотя, конечно, создатели сериала сразу же в титрах сообщают, что это «грандиозная былина чумовая, в ней намеков на сегодня мы не ищем».

«Чума!»: Средневековье страдало, и ты пострадай!
фото: кадр из сериала "Чума!"

Креативным продюсером и сценаристом проекта выступил работавший над «Физруком» Александр Вулых, а режиссером – Байбулат Батуллин, несколько лет назад объездивший, кажется, все отечественные фестивали со своей абсурдистской короткометражкой «Половинки», где люди буквально приклеивались друг к другу. Так что общий сатирический концепт в обложке практически новогодних капустников тут вполне объясним, хотя на создателей «Чумы!» явно повлияли и анимационное «Разочарование» от Netflix, и второй сезон «Чудотворцев» со Стивом Бушеми и Дэниэлом Рэдклиффом. Естественно, с расчетом на шутки, понятные зрителям российским. И на узнаваемых актеров – Максима Лагашкина, еще до время карантина появляющимся в каждом втором российском сериале, и Зою Бербер, выстрелившую с «Проектом "Анна Николаевна"», хотя в «Чуме!» она совершенно не похожа ни на этот своей образ, не на известную героиню «Реальных пацанов».

До актуального на все времена «Домашнего ареста» создателям «Чумы!» пока далеко, но как ситуационная сатира на особенности российского карантина сериал выглядит довольно неплохо и порой действительно весело, несмотря на всё это гротескно страдающее Средневековье.

Смотрите сериал «Чума!» на IVI с 29 мая.


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