«Космические войска»: Батут работает и очень опасен

Мы живем в по-настоящему быстром мире. В Америке всего пять месяцев как существуют Космические силы, а у Netflix уже есть сериал на злобу дня. Разработка началась вскоре после того, как Дональд Трамп пару лет назад заявил о планах на шестой вид вооруженных сил. Судя по всему, Стив Карелл и Грег Дэниелс, до этого делавшие американский «Офис», приняли президентскую фразу о «немедленном начале процесса» близко к сердцу. Успели идеально: шоу вышло аккурат перед второй попыткой Илона Маска запустить корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
фото: кадр из сериала "Космические войска"
«Космические войска» — уже второй сериал Дэниелса за месяц. В начале мая на Amazon вышла «Загрузка» — драмеди про будущее, в котором сознание человека после смерти можно залить в цифровой рай. Тогда казалось, что необязательное и легкое шоу Дэниелс делал для души и потому особенно не напрягался (вышло все равно замечательно), а уж с «Войсками» должен разойтись не на шутку. На самом деле интонационно между сериалами почти нет разницы. Более того, «Загрузка» кажется даже более вдумчивой и проницательной, поскольку временами пускается в любопытные философские измышления о природе человеческого «я». У «Космических войск» аппетиты вроде бы попроще и темперамент поскромнее, однако есть нюансы.
Иногда шоу небезуспешно прикидывается политической сатирой (попробуйте пить после каждой шутки про Трампа и твиттер). Чаще это крепкое, но без изысков драмеди о белом генерале-бумере (Карелл), который начинает вкушать прелести кризиса среднего возраста, как раз когда ему поручают командование Космическими силами. Но все, конечно, чуть сложнее и безумнее. С одной стороны, президент хочет к 2024-му чуть ли ни колонизировать Луну, а ведущий ученый (Джон Малкович) воротит нос от милитаристских причуд. С другой, жену (Лиза Кудроу) за что-то (интрига) посадили на 40 лет, а дочь (Диана Сильверс) некстати вступила в самый взрывоопасный возраст. Под ногами вечно ошиваются надоедливый пиарщик (Бен Шварц) и русский шпион «на зарплате у Путина» (Алексей Воробьев), ответственный за роскошную шутку про «фабрику троллей».
фото: кадр из сериала "Космические войска"
«Космические войска» — такая же производственная комедия, что и «Офис», но более степенная и побитая жизнью. В первых сериях (где сценаристом числится сам Дэниелс) происходящий балаган еще пытается шокировать: во второй, например, шимпанзе отправляют в открытый космос чинить спутник. Дальше взгляд героя Карелла становится все измученней и стеклянней. Это только добавляет шоу благородства и объема. Потом становится очевидно, что все стоило придумать хотя бы ради бесконечного фехтования Карелла и Малковича. Один привык жить по указке и при случае чего-нибудь бомбить. Другой с 13 лет только и делает, что нарушает правила. Все это разыгрывается с заметным удовольствием и чувством стиля (Малкович по обыкновению еще и демонстрирует склонность великолепно одеваться). К счастью, сериал осознает ответственность, какую требует дуэт такого порядка, и практически не отвлекается от наблюдения за этой чудаковатой парой. Иногда приличия ради проверяют, что там у дочери и еще пары менее интересных персонажей (эти линии в целом никуда не ведут; Джимми О. Ян зачем-то повторяет свой образ из «Кремниевой долины»). Несколько раз вместо Малковича подсовывают Кудроу, выходит не менее обворожительно.
Что касается Трампа, то он, понятно, граненый дурак (по имени его не называют, но всем все ясно), а особенно ясно гнев Карелла и Дэниелса заметен в сценах заседаний генералов ВС (Джейн Линч, Патрик Уорбертон, Ноа Эммерих) и министра обороны (Дэн Баккедаль). которые явно кивают в сторону «Доктора Стрейнджлава». Но главная цель здесь не столько сам действующий президент, сколько существующая под его началом страна — со всеми приметами времени. Поэтому, скажем, один эпизод целиком отведен издевательствам над женщиной, подозрительно напоминающей Элизабет Холмс (про нее будет отдельный сериал). А в другом конгрессмен (старый белый мужчина) несколько раз повторяет, что Земля плоская. Предполагается, что при другом лидере такого бы не случилось, — как не случилось бы и всеобщего напряжения, вызванного страстью к бряцанию оружием. Вообще же «Космические войска» советуют вытравливать из себя внутреннего солдафона, не заниматься ерундой и, что называется, прислушиваться к сердцу. Рекомендация полезная, а с подписавшимися даже как-то и спорить неловко.
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