«Чики»: Вы спелые клубники

Ирина Горбачева завязывает с проституцией и призывает к этому подруг
фото: пресс-служба more.tv
Уже кажется закономерностью, что раз в 15 лет в российском кино появляется проект о проститутках – женщинах с пониженной социальной ответственностью, как теперь их принято называть с подачи президента РФ Владимира Путина. Прорывом в этой теме еще в позднем СССР стала «Интердевочка» Петра Тодоровского – история больших надежд, столкнувшихся с закостенелой советской реальностью. В 2006-м вышел фильм Юрия Мороза «Точка», где мечты уже полностью заслонили собой простое желание выжить во вполне конкретных обстоятельствах – уже в новой с виду, но вовсе не по духу стране. И вот сейчас в онлайн-сервисе more.tv стартует сериал «Чики», в котором четыре женщины вновь любят, страдают и мечтают о лучшей жизни.
Где-то в затерянном южном городке, на трассе у придорожного кафе с громким названием «Колизей» как могут зарабатывают на свою обычную, далеко не роскошную жизнь набожная Света (Ирина Носова), femme fatale Марина (Алена Михайлова) и разбитная Людка (Варвара Шмыкова). Публика у них не самая доходная – в основном случайно проезжающие дальнобойщики, порой бухающие за рулем, видимо, из-за тоски по женскому телу. Часть своего и без того небольшого заработка девчонки отдают сутенеру (Виталий Кищенко), держащему вместе со своим племянником в страхе весь город. Но не предприимчивую мать-одиночку Жанну (Ирина Горбачева), которая после покорения Москвы, закончившегося приобретением красного миникупера, вернулась на малую родину с настоящим бизнес-планом – открыть фитнес-центр.
фото: пресс-служба more.tv
Идея, поначалу кажущаяся девчонкам далекой от успеха («турник в каждом дворе, иди и подтягивайся, кто будет деньги за фитнес платить»), вскоре все же их завораживает. И вот они уже готовы продать шубу, попросить у отца похоронные деньги и арендовать помещение для спортивного зала – предприятия, в выгоде которого есть определенные сомнения. Но движет квартетом вовсе не бизнес-жилка: фитнес-центр, словно сошедший с экранов фильмов и сериалов про успешных и красивых женщин – оплот новой жизни, свободы, стабильности. Мечта, которую не факт, что получится реализовать, особенно в условиях южных провинциальных нравов и реальности, так и застывшей где-то между 90-ми и «нулевыми».
Несмотря на неровность повествования, сериал, придуманный, написанный и снятый Эдуардом Оганесяном, имеет безусловный ряд достоинств. Главное из них – актеры. Из известных лиц тут помимо Кищенко, предстающего во вполне привычном ему образе властного негодяя, есть, например, Антон Лапенко, не так давно выстреливший на YouTube, а тут совершенно по органике не похожий на свои образы из «Внутри Лапенко». И, конечно, Ирина Горбачева, продвигающая образ сильной и смелой женщины в отечественном патриархальном мире – в том числе и своей Жанной, резкой, независимой, готовой пойти против правил. В компании с ней актрисы, чья карьера только начинается. Это и Алена Михайлова, в прошлом году удивившая «Кинотавр» в фильме «Люби их всех» (там она, кстати, играла содержанку, но хочется верить, что яркая внешность актрисы не сделает ее заложницей только таких ролей). И совершенно самобытная Варвара Шмыкова. И – главное открытие «Чик» – Ирина Носова, для нее это первая большая роль, до этого она играла лишь в короткометражке «Тоня плачет на мосту влюбленных» Антона Коломейца (он, кстати, помогал Оганесяну с написанием сценария сериала).
фото: пресс-служба more.tv
Среди исполнителей второстепенных ролей также огромное количество свежих, еще не замыленных многочисленными сериалами лиц. Но помимо ярких актерских находок «Чики» отличаются редким чувством языка. Если сюжетно сериал – особенно поначалу – хромает и выглядят затянутым, то в плане диалогов вопросов к нему не возникает. Даже мат здесь, который теперь становится чуть ли не главным элементом свободы в проектах, созданных для интернет-платформ, выглядит, как ни странно, органично.
«Чики», позиционирующиеся как сериал провокационный, нельзя назвать драмой и даже драмеди, они с первых серий балансируют между жанрами, правда, не всегда удачно. Колорит российского юга с почти не встречающимися в отечественном кино локациями (снимали сериал в Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, где жители встретили группу неласково, а один из жителей и вовсе открыл стрельбу по съемочной площадке, но, к счастью, никто не пострадал) здесь подан без извечных штампов про хабалистых отдыхающих и даже без ухода в набившую оскомину кавказскую тему. Зарисовки провинциального быта и нравов замершего в развитии Отечества дополняют историю четырех подруг, показывая стабильность преступности, теневого бизнеса, жизни зарплаты до зарплаты, когда людям приходится брать кредит на новый телефон и работать где придется. Здесь знают друг о друге почти всё и любят навешивать ярлыки – особенно если речь идет о таких, как Света, Марина, Люда или Жанна. Провинция как провинция, одна из многих в России.
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