Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чики»: Вы спелые клубники

Обзор сериалов >>
4 июня 2020
Ирина Горбачева завязывает с проституцией и призывает к этому подруг

«Чики»: Вы спелые клубники
фото: пресс-служба more.tv

Уже кажется закономерностью, что раз в 15 лет в российском кино появляется проект о проститутках – женщинах с пониженной социальной ответственностью, как теперь их принято называть с подачи президента РФ Владимира Путина. Прорывом в этой теме еще в позднем СССР стала «Интердевочка» Петра Тодоровского – история больших надежд, столкнувшихся с закостенелой советской реальностью. В 2006-м вышел фильм Юрия Мороза «Точка», где мечты уже полностью заслонили собой простое желание выжить во вполне конкретных обстоятельствах – уже в новой с виду, но вовсе не по духу стране. И вот сейчас в онлайн-сервисе more.tv стартует сериал «Чики», в котором четыре женщины вновь любят, страдают и мечтают о лучшей жизни.

Где-то в затерянном южном городке, на трассе у придорожного кафе с громким названием «Колизей» как могут зарабатывают на свою обычную, далеко не роскошную жизнь набожная Света (Ирина Носова), femme fatale Марина (Алена Михайлова) и разбитная Людка (Варвара Шмыкова). Публика у них не самая доходная – в основном случайно проезжающие дальнобойщики, порой бухающие за рулем, видимо, из-за тоски по женскому телу. Часть своего и без того небольшого заработка девчонки отдают сутенеру (Виталий Кищенко), держащему вместе со своим племянником в страхе весь город. Но не предприимчивую мать-одиночку Жанну (Ирина Горбачева), которая после покорения Москвы, закончившегося приобретением красного миникупера, вернулась на малую родину с настоящим бизнес-планом – открыть фитнес-центр.

«Чики»: Вы спелые клубники
фото: пресс-служба more.tv

Идея, поначалу кажущаяся девчонкам далекой от успеха («турник в каждом дворе, иди и подтягивайся, кто будет деньги за фитнес платить»), вскоре все же их завораживает. И вот они уже готовы продать шубу, попросить у отца похоронные деньги и арендовать помещение для спортивного зала – предприятия, в выгоде которого есть определенные сомнения. Но движет квартетом вовсе не бизнес-жилка: фитнес-центр, словно сошедший с экранов фильмов и сериалов про успешных и красивых женщин – оплот новой жизни, свободы, стабильности. Мечта, которую не факт, что получится реализовать, особенно в условиях южных провинциальных нравов и реальности, так и застывшей где-то между 90-ми и «нулевыми».

Несмотря на неровность повествования, сериал, придуманный, написанный и снятый Эдуардом Оганесяном, имеет безусловный ряд достоинств. Главное из них – актеры. Из известных лиц тут помимо Кищенко, предстающего во вполне привычном ему образе властного негодяя, есть, например, Антон Лапенко, не так давно выстреливший на YouTube, а тут совершенно по органике не похожий на свои образы из «Внутри Лапенко». И, конечно, Ирина Горбачева, продвигающая образ сильной и смелой женщины в отечественном патриархальном мире – в том числе и своей Жанной, резкой, независимой, готовой пойти против правил. В компании с ней актрисы, чья карьера только начинается. Это и Алена Михайлова, в прошлом году удивившая «Кинотавр» в фильме «Люби их всех» (там она, кстати, играла содержанку, но хочется верить, что яркая внешность актрисы не сделает ее заложницей только таких ролей). И совершенно самобытная Варвара Шмыкова. И – главное открытие «Чик» – Ирина Носова, для нее это первая большая роль, до этого она играла лишь в короткометражке «Тоня плачет на мосту влюбленных» Антона Коломейца (он, кстати, помогал Оганесяну с написанием сценария сериала).

«Чики»: Вы спелые клубники
фото: пресс-служба more.tv

Среди исполнителей второстепенных ролей также огромное количество свежих, еще не замыленных многочисленными сериалами лиц. Но помимо ярких актерских находок «Чики» отличаются редким чувством языка. Если сюжетно сериал – особенно поначалу – хромает и выглядят затянутым, то в плане диалогов вопросов к нему не возникает. Даже мат здесь, который теперь становится чуть ли не главным элементом свободы в проектах, созданных для интернет-платформ, выглядит, как ни странно, органично.

«Чики», позиционирующиеся как сериал провокационный, нельзя назвать драмой и даже драмеди, они с первых серий балансируют между жанрами, правда, не всегда удачно. Колорит российского юга с почти не встречающимися в отечественном кино локациями (снимали сериал в Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, где жители встретили группу неласково, а один из жителей и вовсе открыл стрельбу по съемочной площадке, но, к счастью, никто не пострадал) здесь подан без извечных штампов про хабалистых отдыхающих и даже без ухода в набившую оскомину кавказскую тему. Зарисовки провинциального быта и нравов замершего в развитии Отечества дополняют историю четырех подруг, показывая стабильность преступности, теневого бизнеса, жизни зарплаты до зарплаты, когда людям приходится брать кредит на новый телефон и работать где придется. Здесь знают друг о друге почти всё и любят навешивать ярлыки – особенно если речь идет о таких, как Света, Марина, Люда или Жанна. Провинция как провинция, одна из многих в России.

Смотрите сериал «Чики» на more.tv c 4 июня.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ирина Горбачёва, Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова стали «Чиками»
Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой
Никита Волков воспитает «Трудных подростков»
Поиск по меткам
more.tvМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Ирина ГорбачёваВиталий КищенкоАнтон КоломеецАнтон ЛапенкоАлёна МихайловаИрина Носова (II)Эдуард ОганесянВарвара Шмыкова
фильмы
Люби их всехТоня плачет на мосту влюбленныхЧики

фотографии >>
«Чики»: Вы спелые клубники фотографии
«Чики»: Вы спелые клубники фотографии
«Чики»: Вы спелые клубники фотографии
«Чики»: Вы спелые клубники фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.
Владимир Шибанков
1 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шибанков.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Ольга Долинина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Расселл Брэнд
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Розалинд Расселл
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен