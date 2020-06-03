«Последствия»: Папины дочки

Онлайн-кинотеатр OKKO, почти еженедельно во время режима самоизоляции выпускавший свои новые оригинальные проекты, снятые, как правило, в формате коротких комедийных сериалов (как, например, «Нагиев на карантине» и «Все вместе»), обратил свое внимание на полноценные драмы. Таким проектом стал сериал режиссера Александра Котта «Последствия», созданный компанией «Среда» Александра Цекало.
фото: Кадр из сериала "Последствия"
Бизнесмен Андрей Владимирович (Александр Самойленко, внешне порой напоминающий продюсера сериала Александра Цекало) узнает страшный диагноз – IV стадия рака мозга. Если ничего не делать, то жить осталось два месяца, если заняться химио- или лучевой терапией – вряд ли намного больше. Из записанных в ежедневник последних дел – подтянуться на турнике хотя бы больше 10 раз, обнять ламу, а еще – сводить в кино дочек и помириться с Верой. Дочек у Андрея три: уже вышедшая замуж Женя (Екатерина Шумакова), проблемный подросток Лика (Анастасия Матвеева) и семилетняя Маша (Марта Тимофеева). Вера (Алена Бабенко) – бывшая жена бизнесмена, которую он выгнал из дома несколько лет назад (как раз во время свадьбы Жени) и лишил ее родительских прав, когда узнал, что младшая Маша вовсе родилась не от него. Тогда-то Вера «умерла» не только для него, но и для многих окружающих. Например, для нынешней партнерши Андрея – воспитательницы Кати (Анна Тараторкина), которую он выбрал исключительно потому, что она могла бы стать хорошей, насколько это возможно, мачехой для девочек.
Больше всех по настоящей матери скучает взбалмошная Лика, в которой герой Самойленко то и дело находит черты Веры. А меньше – самая старшая дочь, пытающаяся построить свою семью. Правда мужа Даню (Егор Корешков), тоже, по всей видимости, вполне успешного бизнесмена, она все время подозревает в изменах. И как минимум в общении – как раз с Верой. Последняя до поры до времени о дочках не вспоминает, хотя сама – возможно, искупая грехи прошлого, – работает волонтером в отряде по поиску пропавших детей. Одного из таких – мальчика Артема – волонтеры находят в доме у отца, бросившего его еще при рождении, но вот теперь, спустя лет 6-7, вдруг захотевшего провести время с сыном. Идея искупить ошибки прошлого приходит и Вере, набравшейся смелости вернуться к своим дочерям. Ну или хотя бы к одной, самой младшей Маше.
«Последствия» – первый опыт режиссера Александра Котта в жанре полновесной многосерийной мелодрамы. До этого он успешно снимал и военные драмы, самой известной из которых стала «Брестская крепость», и яркие сериалы, какими были «Обратная сторона Луны» и «Троцкий», и фестивальное «Испытание», и получившее несколько лет назад гран-при «Кинотавра», и практически такой же немногословный «Спитак» про армянское землетрясение, и лиричный «Инсайт», разыгранный преимущественно на двоих сказочной Агриппиной Стекловой и самым молчаливым героем нашего времени и нашего кино Александром Яценко. «Инсайт» тоже был мелодрамой, хотя и довольно камерной. «Последствия» – история более густонаселенная и более во многих смыслах громкая, нежели собственное кино Александра Котта.
фото: Кадр со съемок сериала "Последствия"
Насыщенная событиями история русского «Короля Лира» была придумана и по большей части написана актером Евгением Морозовым, для которого после сериала «Зулейха открывает глаза» наступила, кажется, самая звездная карьерная пора. Возможно, именно поэтому «Последствия» – это в первую очередь проект именно актерский. Александр Самойленко в кои-то веки предстает в главной и очень драматической роли. Как и Алена Бабенко, тоже явно соскучившаяся по столь сложному и объемному материалу. Из предыдущих проектов Котта и компании «Среда» в «Последствия» перекочевала и молодая актриса Екатерина Шумакова, которой здесь досталась очень неоднозначная, но многообещающая роль.
Однако за актерскими этюдами порой довольно сложно рассмотреть глубину истории, в отечественных реалиях балансирующей между сериалами «России-1» и попытками сделать драматическое высказывание о проблемах современной семьи, отношениях родителей и детей, ошибках прошлого и противоречиях будущего, безусловно на этих ошибках основанного. Режиссер Александр Котт, анонсируя «Последствия», говорил об известном зарубежном сериале «Большая маленькая ложь» как об идеальном соотношении простоты и сложности затронутых тем и их выражении на экране. До проекта HBO отечественные «Последствия», конечно, не дотягивают – ни по градусу высказывания, ни по актуальности заявленных тем. Триггером (вспоминая другой сериал компании «Среда») российской – хоть большой, хоть маленькой – лжи во всех ее проявлениях по-прежнему может выступать разве что фатум, смертельная болезнь, запускающая выяснения отношений между партнерами, родителями, детьми, государством, обществом, самим или самой собой.
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