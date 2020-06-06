Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

Балерина-убийца узнает, что у нее есть огромная страна
«Античный» финал второго сезона загнал «Убивая Еву
» в сложную ситуацию: конфликты обострились так, что уже видно нерв, а бульварные трюки шпионского жанра обнажили лысую резину – в ход пошли рассказы про детство Вилланель, которые должны составить ее психологический портрет и подсказать сюжетное лекарство, драматургическую пилюлю.
После прыжка с олимпийских вершин любое начало предстанет вялым: не удивительно, что сезон активно журили за малое количество убийств и паруэпизодное исчезновение Евы. Большего издевательства над сериалом с названием Killing Eve не придумаешь. Однако именно его, кажется, и задумала Сюзанн Хиткот
, которой Фиби Уоллер-Бридж
доверила новый сезон. Первый она разгоняла сама, второй уже сочиняла Эмиральд Феннел
, на третий поставили сценаристку «Бойся ходячих мертвецов» – бойкого спин-оффа главного
зомби-сериала современности.
Смена кукловодиц в случае «Убивая Еву» важное новшество: формула Фиби Уоллер-Бридж не предполагает видимое единство сезонов, как было постановлено когда-то, на заре нового телевидения. Для надзирательских целей и придумали звучную позицию шоураннер. Уоллер-Бридж, вольно обойдясь с детективным циклом Люка Дженнингса
«Кодовое имя – Вилланель», решила, что и с ее шоу позволены вольности. Надежным, конечно, людям, тем, кому можно довериться. И в этой логике «бунтовать и доверять» создание сериала максимально созвучно происходящему в нем: близкие предают, враги подхватывают, фантазия рвется в одну сторону, старые раны тянут в другую.
К третьему сезону отношения бывшей сотрудницы MI5 и MI6 Евы Поластри (Сандра О
) и виртуозной киллерши Вилланель (Джоди Комер
), обожающей наряды, акценты и придуриваться, окончательно запутались. В чем-то – исчерпали себя. В первом сезоне Фиби Уоллер-Бридж бойко курочила примочки шпионского триллера: сотрудники спецслужб из суровых лиц, изредка открывающихся от всеведающих компьютеров, превратились в людей с бытом, детьми, гастрономическими пристрастиями и мелкими потребностями. Еву как раз и затянуло в водоворот всемирной закулисы (убийства Вилланель заказывает организация «Двенадцать») желание поднять попу из-за рабочего стола, выйти в поле, доказать, что аналитики тоже бойцы. Фигура киллерши ее мотивировала не хуже лекции TED: на смертоносной территории мужчин появилась настоящая чума, которую не остановить всем мозговитым сотрудникам Службы безопасности. Безжалостную Вилланель тоже заинтриговала новая фигура на столе – она словно влюбилась в будничность Евы, в ее целеустремленность и неуловимую уютность.
Во втором сезоне ставки выросли, замелькали чаще города, Вилланель оказалась бывшей балериной Оксаной, которую российское детство быстро перековало в убийцу. Параллельным курсом, рискуя лишиться семейного и человеческого уюта, Ева превращалась в Вилланель, принимая жесткие и экспрессивные решения. Апофеозом этой эволюции, запущенной Эмиральд Феннел, становится выстрел в Риме: вечный город, колонны, некогда аполлоническая Ева и вполне дионисийская Вилланель, пистолет, выстрел, кровь на песке. Финал.
Вилланель не убила Еву. С этого момента она вообще станет редко убивать. Ее начнут подводить инстинкты: боль от действий Поластри она попытается залечить испанской свадьбой и амбициями куратора наемников. Внутри «Двенадцати» это единственный возможный карьерный рост, шанс доказать, что она умеет что-то, кроме хитровыдуманных смертей. Следующий шаг – поездка на родину, к семье. «Матушка Россия» объявит красный титр, напоминая о джеймсбондовских геополитических штампах. Впрочем, это настоящее путешествие к истокам, попытка вспомнить все – под музыку Элтона Джона
и Верки Сердючки
, с метанием навоза и взрывом дома. Клюквенный самоанализ выявит еще одну нить между Оксаной и Евой – помимо смертоносной и в чем-то романтической одержимости или стремления противоположностей слиться в подобие целого. В некоторым смысле это поиск семьи, дочки-матери. Вся линия Вилланель построена на диалоге с и/о домочадцев: строгой «бабушкой» Дашей (Харриет Уолтер
), которая натаскала ее в деле лишения людей жизни, «отцом» Константином (Ким Бодния
), ее куратором и мастером двойных игр, Евой (точнее фантазией о ней), замещающей сразу мать и возлюбленную, а также «сестрой»-бунтаркой Ириной (Юлия Лагодинская
), дочерью Константина, и собственной «дочерью» – оставшимся после убийства младенцем. Но все эти аналоги, подмены, семьясодержащие напитки не дают Оксане-Вилланель нужную опору.
Педаль газа в третьем сезоне тоже нажимают дела семейные – смерть Кенни (Шон Делани), сына бывшей Евиной начальницы Кэролин (Фиона Шоу
), которую будет поддерживать слишком эмпатичная дочь Джеральдин (Джемма Уилан
). Иначе Поластри, воскресшая в японском ресторане, не покинула бы конспиративное дно, где скрывается не только от Вилланель, но от Большой игры вообще. Надоела паутина лжи, надоели двойные-тройные агенты, интрижки, совмещенные с интригами. Олимпиада манипуляций и игры во власть. Кенни был ей дорог. Как и матери Кэролин, которая весь сезон пытается проглотить леденящее чувство, «остаться профессионалом» с неизмеримым горем в бардачке. В этой политической игре родительство вообще двойное проклятье, как подтверждает линия заразительно, но нервозно смеющегося Константина. Страх за себя и за дочь заставляет его истерически пугаться случайных ночных встреч – классики, казалось бы, жанра. И однажды сердце не выдержит, просто не выдержит.
Третий сезон, в общем, о том, как сердца героинь мечутся в поисках хотя бы подобия покоя. В прежних декорациях и действиях их нет: ни наряды, ни убийства, ни поиски, ни погоня за Евой, ни разборки с прошлым, списанным словно с Наташи Романофф из комиксов Marvel
, ни гулянки уже не помогают. Потому и центральные сцены сезона – нервные автомобильные заезды и супергеройский (почти без промаха) боулинг. Двое (Кэролин и Константин) едут по дороге, не зная, куда им держать путь. Двое (Вилланель и Ирина) безумно дрифтят на пустом полигоне, совсем не представляя, что делать с этой жизнью. Двое (Ева и Даша) играют в боулинг, словно меряясь своим влиянием на смертоносную Оксану.
Хиткот предлагает радикальный жест: наигравшись в героев фильмов про шпионов, все хотят соскочить с этого поезда, вспомнить или понять, для чего они живут. Вилланель отказывается от «Убивая», Ева – от привычной «Евы», бунтовавшие против своих профессиональных или социальных ролей героини начинают сопротивляться ролям уже буквально – экранным. Это делает сезон таким дерганым, задумчивым, все еще красочным и местами остроумным, но с перепадами настроения, скорее, хворым и печальным. Это глубочайший кризис или его подступы – в равной мере идеальная почва для будущего финала или даже точка сама по себе. Мир – сериала или вообще – рухнул. Непонятно, возможно ли его как-то заговорить. Очень бы не хотелось, чтобы в четвертом сезоне сценаристка Лора Нил
, работавшая над нетфликсовским «Половым воспитанием
», вновь пустила в ход психотерапевтическое убаюкивание. Если уж колыбельная – то концу света.
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