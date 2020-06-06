Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

Обзор сериалов >>
6 июня 2020
Балерина-убийца узнает, что у нее есть огромная страна

«Античный» финал второго сезона загнал «Убивая Еву» в сложную ситуацию: конфликты обострились так, что уже видно нерв, а бульварные трюки шпионского жанра обнажили лысую резину – в ход пошли рассказы про детство Вилланель, которые должны составить ее психологический портрет и подсказать сюжетное лекарство, драматургическую пилюлю.

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

После прыжка с олимпийских вершин любое начало предстанет вялым: не удивительно, что сезон активно журили за малое количество убийств и паруэпизодное исчезновение Евы. Большего издевательства над сериалом с названием Killing Eve не придумаешь. Однако именно его, кажется, и задумала Сюзанн Хиткот, которой Фиби Уоллер-Бридж доверила новый сезон. Первый она разгоняла сама, второй уже сочиняла Эмиральд Феннел, на третий поставили сценаристку «Бойся ходячих мертвецов» – бойкого спин-оффа главного зомби-сериала современности.

Смена кукловодиц в случае «Убивая Еву» важное новшество: формула Фиби Уоллер-Бридж не предполагает видимое единство сезонов, как было постановлено когда-то, на заре нового телевидения. Для надзирательских целей и придумали звучную позицию шоураннер. Уоллер-Бридж, вольно обойдясь с детективным циклом Люка Дженнингса «Кодовое имя – Вилланель», решила, что и с ее шоу позволены вольности. Надежным, конечно, людям, тем, кому можно довериться. И в этой логике «бунтовать и доверять» создание сериала максимально созвучно происходящему в нем: близкие предают, враги подхватывают, фантазия рвется в одну сторону, старые раны тянут в другую.

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

К третьему сезону отношения бывшей сотрудницы MI5 и MI6 Евы Поластри (Сандра О) и виртуозной киллерши Вилланель (Джоди Комер), обожающей наряды, акценты и придуриваться, окончательно запутались. В чем-то – исчерпали себя. В первом сезоне Фиби Уоллер-Бридж бойко курочила примочки шпионского триллера: сотрудники спецслужб из суровых лиц, изредка открывающихся от всеведающих компьютеров, превратились в людей с бытом, детьми, гастрономическими пристрастиями и мелкими потребностями. Еву как раз и затянуло в водоворот всемирной закулисы (убийства Вилланель заказывает организация «Двенадцать») желание поднять попу из-за рабочего стола, выйти в поле, доказать, что аналитики тоже бойцы. Фигура киллерши ее мотивировала не хуже лекции TED: на смертоносной территории мужчин появилась настоящая чума, которую не остановить всем мозговитым сотрудникам Службы безопасности. Безжалостную Вилланель тоже заинтриговала новая фигура на столе – она словно влюбилась в будничность Евы, в ее целеустремленность и неуловимую уютность.

Во втором сезоне ставки выросли, замелькали чаще города, Вилланель оказалась бывшей балериной Оксаной, которую российское детство быстро перековало в убийцу. Параллельным курсом, рискуя лишиться семейного и человеческого уюта, Ева превращалась в Вилланель, принимая жесткие и экспрессивные решения. Апофеозом этой эволюции, запущенной Эмиральд Феннел, становится выстрел в Риме: вечный город, колонны, некогда аполлоническая Ева и вполне дионисийская Вилланель, пистолет, выстрел, кровь на песке. Финал.

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

Вилланель не убила Еву. С этого момента она вообще станет редко убивать. Ее начнут подводить инстинкты: боль от действий Поластри она попытается залечить испанской свадьбой и амбициями куратора наемников. Внутри «Двенадцати» это единственный возможный карьерный рост, шанс доказать, что она умеет что-то, кроме хитровыдуманных смертей. Следующий шаг – поездка на родину, к семье. «Матушка Россия» объявит красный титр, напоминая о джеймсбондовских геополитических штампах. Впрочем, это настоящее путешествие к истокам, попытка вспомнить все – под музыку Элтона Джона и Верки Сердючки, с метанием навоза и взрывом дома. Клюквенный самоанализ выявит еще одну нить между Оксаной и Евой – помимо смертоносной и в чем-то романтической одержимости или стремления противоположностей слиться в подобие целого. В некоторым смысле это поиск семьи, дочки-матери. Вся линия Вилланель построена на диалоге с и/о домочадцев: строгой «бабушкой» Дашей (Харриет Уолтер), которая натаскала ее в деле лишения людей жизни, «отцом» Константином (Ким Бодния), ее куратором и мастером двойных игр, Евой (точнее фантазией о ней), замещающей сразу мать и возлюбленную, а также «сестрой»-бунтаркой Ириной (Юлия Лагодинская), дочерью Константина, и собственной «дочерью» – оставшимся после убийства младенцем. Но все эти аналоги, подмены, семьясодержащие напитки не дают Оксане-Вилланель нужную опору.

Педаль газа в третьем сезоне тоже нажимают дела семейные – смерть Кенни (Шон Делани), сына бывшей Евиной начальницы Кэролин (Фиона Шоу), которую будет поддерживать слишком эмпатичная дочь Джеральдин (Джемма Уилан). Иначе Поластри, воскресшая в японском ресторане, не покинула бы конспиративное дно, где скрывается не только от Вилланель, но от Большой игры вообще. Надоела паутина лжи, надоели двойные-тройные агенты, интрижки, совмещенные с интригами. Олимпиада манипуляций и игры во власть. Кенни был ей дорог. Как и матери Кэролин, которая весь сезон пытается проглотить леденящее чувство, «остаться профессионалом» с неизмеримым горем в бардачке. В этой политической игре родительство вообще двойное проклятье, как подтверждает линия заразительно, но нервозно смеющегося Константина. Страх за себя и за дочь заставляет его истерически пугаться случайных ночных встреч – классики, казалось бы, жанра. И однажды сердце не выдержит, просто не выдержит.

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»

Третий сезон, в общем, о том, как сердца героинь мечутся в поисках хотя бы подобия покоя. В прежних декорациях и действиях их нет: ни наряды, ни убийства, ни поиски, ни погоня за Евой, ни разборки с прошлым, списанным словно с Наташи Романофф из комиксов Marvel, ни гулянки уже не помогают. Потому и центральные сцены сезона – нервные автомобильные заезды и супергеройский (почти без промаха) боулинг. Двое (Кэролин и Константин) едут по дороге, не зная, куда им держать путь. Двое (Вилланель и Ирина) безумно дрифтят на пустом полигоне, совсем не представляя, что делать с этой жизнью. Двое (Ева и Даша) играют в боулинг, словно меряясь своим влиянием на смертоносную Оксану.

Хиткот предлагает радикальный жест: наигравшись в героев фильмов про шпионов, все хотят соскочить с этого поезда, вспомнить или понять, для чего они живут. Вилланель отказывается от «Убивая», Ева – от привычной «Евы», бунтовавшие против своих профессиональных или социальных ролей героини начинают сопротивляться ролям уже буквально – экранным. Это делает сезон таким дерганым, задумчивым, все еще красочным и местами остроумным, но с перепадами настроения, скорее, хворым и печальным. Это глубочайший кризис или его подступы – в равной мере идеальная почва для будущего финала или даже точка сама по себе. Мир – сериала или вообще – рухнул. Непонятно, возможно ли его как-то заговорить. Очень бы не хотелось, чтобы в четвертом сезоне сценаристка Лора Нил, работавшая над нетфликсовским «Половым воспитанием», вновь пустила в ход психотерапевтическое убаюкивание. Если уж колыбельная – то концу света.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЗарубежные сериалы
персоны
Ким БоднияАндрей ДанилкоЭлтон ДжонДжоди КомерСандра ОФиби Уоллер-БриджХарриет УолтерЭмиральд ФеннеллФиона Шоу
фильмы
Половое воспитаниеУбивая ЕвуХодячие мертвецы

фотографии >>
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву» фотографии
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву» фотографии
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву» фотографии
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Бихэппи

Скорбим

Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Татьяна Фирсова
4 июня ушла из жизни актриса Татьяна Фирсова.
Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.

День рождения >>

Елена Аржаник
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Юлия Полынская
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Александр Арбат
Сандра Бернхард
Роман Вильхельми
Пол Джаматти
Дэвид Дьюкс
Роберт Ингланд
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен