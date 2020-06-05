«Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение

В 2020 году исполняется 20 лет со дня выхода на экран многосерийного художественного фильма «Граница. Таёжный роман» режиссёра и одного из авторов сценария Александра Митты. Мастер человеческих историй, Алексадр Наумович сумел скрестить площадной жанр с закрученным сюжетом и сделать сериал, который на протяжении двух десятков лет продолжает собирать у экрана зрителей всех поколений и сословий.
Основная фабула картины хрестоматийна и мила. 1970-й год. На границе СССР с Китаем расположена военная часть, в которой на фоне прекрасных сосен и елей разворачиваются поистине шекспировские страсти. Лейтенант Иван Борзов (Марат Башаров) без памяти влюблён в очаровательную Марину (Ольга Будина) - фельдшера, жену своего друга и непосредственного начальника - капитана Никиты Голощёкина (Алексей Гуськов). Узнав о романе жены и друга, Никита затевает хитроумный план мести.
Гремучая смесь «Одиночного плавания» и «Рабыни Изауры» родилась на стыке кино-эпох, когда советский кинематограф уже стал историей, а российский, по сути, ещё не родился. Одиночные выстрелы талантливых авторов лишь оттеняли бедность индустрии в целом. И в тот самый период кинематографистов спасли сериалы. В отсутствие прокатной индустрии как таковой телеканалы, чей бизнес был на подъеме, готовы были вкладывать большие деньги в производство знаковых постановочных многосерийных картин, где бюджет каждого эпизода был сравним с бюджетом полнометражного авторского фильма.
фото: кадр из фильма "Граница. Таежный роман"
Лучшей темы, чем мелодрама, разворачивающаяся в военном городке, невозможно было представить для универсального зрительского фильма. С одной стороны, в «Границе» прослеживалось традиционное направление – романтика военной службы, с другой – в сюжет врывались откровенные сцены и тема дедовщины в армии, которая ранее в массовом кинематографе не поднималась. Было очевидно, что говорить о дне сегодняшнем авторам не хочется, ибо кроме «Бригады» та современность ничего родить не могла. Так ретро-тематика и была поставлена во главу угла – в качестве психотерапии для зрителя, уставшего по прошествии лихих 90-х от бандитских разборок на экране и возжелавшего красивых отношений и немного таёжной романтики.
В итоге, «Граница» со всеми её особенностями стиля попала в яблочко: профессиональный сценарий, выстроенный, словно по учебнику самого Митты, крепкая динамичная режиссура и фантастический актёрский ансамбль сделали своё дело. Мотивы любви, дружбы и предательства, перемежающиеся с детективной линией, ощущение за спиной большой страны, которую в той или иной степени моделировал Военный городок – всё это как нельзя лучше отвечало запросу аудитории. В то время как бывшие дипломированные сотрудницы научных институтов стояли на рынке и возили клетчатые сумки из Турции и Китая, в кино жёны офицеров приграничной части были сплошь красавицы с журнальной обложки: осиная талия, газельи глаза и волосы из рекламного ролика французского шампуня. Каждая из подруг хрестоматийной сказочной троицы олицетворяла определённый тип женщины: героиня Ольги Будиной (Марина) – традиционная «Алёнушка», сильная и гордая Галина в исполнении Елены Пановой - русская Кармен, самодостаточная, любящая и готовая умереть за свою любовь. Альбина же в исполнении модной Ренаты Литвиновой воплощала собою женщину-загадку: роскошную, с аристократическими манерами, образованную, утончённую.
фото: кадр из фильма "Граница. Таежный роман"
Мужчины в «Границе» - олицетворение власти. Муж Альбины Ворон (Андрей Панин) – офицер, отвечающий за безопасность, стукач, жёсткий, властный и вместе с тем глубоко несчастный, сентиментальный человек, ибо женщина, которую он любит, не принадлежит ему духовно, невзирая на его погоны и статус, наводящие ужас на других обитателей части. Муж Марины Никита Голощёкин (Алексей Гуськов) – та самая «сильная рука», способная решить любую проблему и возглавить любое движение. Зефирная Марина прибивается к нему из чувства самосохранения, но, встретив большую любовь в лице Вани, становится той самой русской женщиной, которая «коня на скаку» и «в горящую избу»... Старший лейтенант Жгут (Михаил Ефремов) – авантюрист, романтик, случайный человек в армии, способный на подвиг в экстремальной ситуации, и совершенно не приспособленный к строевому уставу в мирной жизни. Именно они с женой Галиной – самая симпатичная пара, олицетворяющие русскую интеллигенцию на стыке тысячелетий – растерянные, нищие, но сохранившие себя достойные, честные люди, способные в пиковой ситуации спасти человечество.
«Граница» - типичный пример симбиоза авторской мысли и продюсерского диктата. А потому некоторые сцены в картине до сих пор вызывают вопросы. Так, поймав троих беглых каторжников – матёрых убийц, фельдшер Марина и молоденький лейтенантик Ванечка, вместо того чтобы гнать свой грузовичок что есть мочи до ближайшего милицейского участка, делают остановку чтобы раствориться в сладостном поцелуе. В этом эпизоде проявился фирменный стиль Эрнста-Максимова, любящих каждую острую ситуацию фильма «полировать» мелодрамой, и нынче даже самые лучшие их фильмы не обходятся без клубничного сиропа. Столь же неправдоподобным кажутся счастливое спасение Жгута с полостным ранением в живот, возвращение артиста Глинского под страхом расправы со стороны Ворона и многое-многое другое. Но зритель простил все огрехи, потому что получил то, чего ждал: приключений, эмоций, любви.
фото: кадр из фильма "Граница. Таежный роман"
Для одного из продюсеров и исполнителя главной роли Алексея Гуськова работа в картине стала во многом определяющей в дальнейшей карьере. Образ Голощёкина блистателен, тонок и соответствует уровню античной трагедии. Рисунок каждой сцены с его участием решён по-своему, и каждой реплике, написанной автором, придумана уникальная форма подачи. Голощёкин предстаёт на экране то диким зверем, то любящим страдальцем, то заботливым отцом-командиром, то хитроумным комбинатором, вовлекающим в преступную аферу молодых неотёсанных бойцов. Обладая грандиозной палитрой уникальных актёрских красок, Гуськов посредством мундира офицера Советской армии 70-х выписывает на экране узнаваемый образ современника, который ради соответствия нормам и общественным ожиданиям вынужден заглушать в своей душе звуки флейты и подстраиваться под скрипучие жернова обстоятельств.
Невероятно важно участие в картине легенды Советского кино Татьяны Окуневской, появившейся на экране в роли бабушки Альбины как отсвет некоей «прекрасной жизни». Ну, а росчерком пера в углу полотна выглядит появление в кадре самого Александра Наумовича Митты, сыгравшего в картине небольшую роль проигравшегося попутчика героини Елены Пановой. Не снимавший десять лет режиссёр, говорящий «Пойду на кепку сыграю…», выглядит абсолютно сатирическим персонажем, олицетворяющим большинство безработных творцов, скитающихся по студиям в надежде на ангажемент.
Сегодняшнее сериальное производство находится в жёстких рамках. Однако, основой для сюжетов по-прежнему остается история. Посему, запускаясь с новым проектом, прочтите увлекательную книгу «Между адом и раем» Александра Митты и дерзайте. Ибо этот восьмидесятисемилетний мастер знает толк в человеческих историях.
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