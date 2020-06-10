«Окаянные дни»: Из карантина с любовью

Несмотря на то, что Россия постепенно выходит из режима самоизоляции и уже даже в Москве снята большая часть ограничений, скринлайф-проекты, благодаря которым большая часть артистов и вообще кинематографистов хоть как-то поддерживала рабочий режим и боевой дух, продолжают выходить. И было, конечно, вполне ожидаемо, что сериал о том, как непросто не выходить из дома, но продолжать совершать ошибки, должны сделать авторы «Домашнего ареста» Семен Слепаков и Максим Туханин. Их прочтение карантина под названием «Окаянные дни» с 11 июня выйдет на онлайн-платформе Premier.
фото: Кадр из сериала "Окаянные дни"
В отличие от большинства других сериалов эпохи самоизоляции, «Окаянные дни» – набор историй из жизни совершенно разных героев. По сути это 10 комедийных короткометражек, объединенных карантинной темой и скринлайф-формой. Как и в других проектах здесь большую часть экранного времени занимают разговоры по видеосвязи. Однако налицо уже «ослабление ограничений» – так, например, в новелле «Вторая семья» в одной квартире снимаются Светлана Камынина и Павел Ворожцов, вместе, вроде бы, не проживающие. В общем, съемочное производство постепенно начинает оживать.
Камынина и Ворожцов – по сюжету семейная пара, быт которой рушится после случайного карантинного видеозвонка. Впрочем, по названию, не сложно догадаться, что речь пойдет об адюльтере. Он же становится завязкой и другого эпизода «Счастливое окончание», где роли супругов, волею обстоятельств, самоизолировавшихся в разных квартирах, играют Никита Тарасов и Анна Михалкова. Последняя, кстати, задействована и в другом скринлайф-проекте Premier – «СидЯдома», который открывал линейку разнообразных карантинных проектов и по-прежнему остается, пожалуй, лучшим и самым цельным из них. От исключительно комедийного формат о незадачливом офисе «КлинХоза», отправившемся с началом пандемии на удаленку, перерос в суперкачественное драмеди, где находится место романтике, чувствам, изменам и предательствам. Из «СидЯдома» в сериал Слепакова перекочевал – к счастью, не в новеллу с Михалковой – и артист Александр Робак.
фото: Кадр из сериала "Окаянные дни"
«Окаянные дни» – произведение иного рода, поначалу больше напоминающее пресловутый набор анекдотов, на протяжении последних нескольких лет крайне удачно вписывающихся в короткий метр (свидетельства чему критики и зрители ежегодно видели на фестивале «Короче» и, частично, на «Кинотавре»). Анекдоты эти разыграны популярными актерами, что, конечно, повышает капитализацию сериала. Есть тут до недавнего времени даже девственный в плане скринлайфа Федор Бондарчук в парике – в сатирической роли чиновника московской мэрии, пытающегося угомонить своего широко известного в научных кругах нерадивого младшего брата (Дмитрий Лысенков) и заставить его удалить «оппозиционные» посты из Facebook. Однако в этой новелле экранных братьев затмевает Татьяна Догилева, которой досталась роль их матери-рефери. В скринлайфе, работающем преимущественно на крупных и изредка средних планах, актриса чувствует себя суперорганично.
В других новеллах найдется место и для звезды «Домашнего ареста» Павла Деревянко, и для Тимофея Трибунцева, Марии Машковой, Владимира Епифанцева и других актеров, решившихся на скринлайф-эксперимент еще до объявления о постепенном возвращении кинопредприятий столицы к съемкам. Епифанцев, кстати, еще и сам снял для «Окаянных дней» одну из новелл. Как и свойственно альманаху о тяготах времени, в него собрали нескольких режиссеров. Из актерского цеха помимо Епифанцева свой вариант карантина представит Ирина Вилкова, создательница одного из самых хулиганских веб-сериалов «Бар “На грудь”». Сразу четыре серии снял телережиссер Андрей Болтенко, когда-то отснявший одну из сцен для «Дневного дозора» Тимура Бекмамбетова, российского «отца-основателя» скринлайфа. Свою версию изоляции покажет и Роман Волобуев, чья сатира «Последний министр» уже во время самоизоляции выходила на другой онлайн-платформе. Естественно, не обойдется и без постановщика «Домашнего ареста» Петра Буслова. Хотелось бы, чтобы хотя бы один из рассказанных ими анекдотов стал по-настоящему смешным и актуальным, а в идеале – поставившим точку в этом новом, но уже не слишком свежем жанре сериалов, созданных в режиме самоизоляции.
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