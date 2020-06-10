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Новости кино Не стало писателя-сатирика Анатолия Трушкина Он скончался от коронавируса в возрасте 78 лет.

Ролики фильмов «Окаянные дни» 10 не связанных друг с другом историй об абсурде, который творился с людьми в условиях самоизоляции.

Лайфстайл «Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова Высказывание ведущей показались актёру неуместными

Новости кино Сервис HBO Max убрал «Унесенных ветром» из своего каталога из-за темы рабства Это произошло на фоне антирасистских протестов в США.

Обзор сериалов «Окаянные дни»: Из карантина с любовью Семен Слепаков заставил освоить скринлайф даже Федора Бондарчука