Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Окаянные дни»: Из карантина с любовью

Обзор сериалов >>
10 июня 2020
Несмотря на то, что Россия постепенно выходит из режима самоизоляции и уже даже в Москве снята большая часть ограничений, скринлайф-проекты, благодаря которым большая часть артистов и вообще кинематографистов хоть как-то поддерживала рабочий режим и боевой дух, продолжают выходить. И было, конечно, вполне ожидаемо, что сериал о том, как непросто не выходить из дома, но продолжать совершать ошибки, должны сделать авторы «Домашнего ареста» Семен Слепаков и Максим Туханин. Их прочтение карантина под названием «Окаянные дни» с 11 июня выйдет на онлайн-платформе Premier.

«Окаянные дни»: Из карантина с любовью
фото: Кадр из сериала "Окаянные дни"

В отличие от большинства других сериалов эпохи самоизоляции, «Окаянные дни» – набор историй из жизни совершенно разных героев. По сути это 10 комедийных короткометражек, объединенных карантинной темой и скринлайф-формой. Как и в других проектах здесь большую часть экранного времени занимают разговоры по видеосвязи. Однако налицо уже «ослабление ограничений» – так, например, в новелле «Вторая семья» в одной квартире снимаются Светлана Камынина и Павел Ворожцов, вместе, вроде бы, не проживающие. В общем, съемочное производство постепенно начинает оживать.

Камынина и Ворожцов – по сюжету семейная пара, быт которой рушится после случайного карантинного видеозвонка. Впрочем, по названию, не сложно догадаться, что речь пойдет об адюльтере. Он же становится завязкой и другого эпизода «Счастливое окончание», где роли супругов, волею обстоятельств, самоизолировавшихся в разных квартирах, играют Никита Тарасов и Анна Михалкова. Последняя, кстати, задействована и в другом скринлайф-проекте Premier – «СидЯдома», который открывал линейку разнообразных карантинных проектов и по-прежнему остается, пожалуй, лучшим и самым цельным из них. От исключительно комедийного формат о незадачливом офисе «КлинХоза», отправившемся с началом пандемии на удаленку, перерос в суперкачественное драмеди, где находится место романтике, чувствам, изменам и предательствам. Из «СидЯдома» в сериал Слепакова перекочевал – к счастью, не в новеллу с Михалковой – и артист Александр Робак.

«Окаянные дни»: Из карантина с любовью
фото: Кадр из сериала "Окаянные дни"

«Окаянные дни» – произведение иного рода, поначалу больше напоминающее пресловутый набор анекдотов, на протяжении последних нескольких лет крайне удачно вписывающихся в короткий метр (свидетельства чему критики и зрители ежегодно видели на фестивале «Короче» и, частично, на «Кинотавре»). Анекдоты эти разыграны популярными актерами, что, конечно, повышает капитализацию сериала. Есть тут до недавнего времени даже девственный в плане скринлайфа Федор Бондарчук в парике – в сатирической роли чиновника московской мэрии, пытающегося угомонить своего широко известного в научных кругах нерадивого младшего брата (Дмитрий Лысенков) и заставить его удалить «оппозиционные» посты из Facebook. Однако в этой новелле экранных братьев затмевает Татьяна Догилева, которой досталась роль их матери-рефери. В скринлайфе, работающем преимущественно на крупных и изредка средних планах, актриса чувствует себя суперорганично.

В других новеллах найдется место и для звезды «Домашнего ареста» Павла Деревянко, и для Тимофея Трибунцева, Марии Машковой, Владимира Епифанцева и других актеров, решившихся на скринлайф-эксперимент еще до объявления о постепенном возвращении кинопредприятий столицы к съемкам. Епифанцев, кстати, еще и сам снял для «Окаянных дней» одну из новелл. Как и свойственно альманаху о тяготах времени, в него собрали нескольких режиссеров. Из актерского цеха помимо Епифанцева свой вариант карантина представит Ирина Вилкова, создательница одного из самых хулиганских веб-сериалов «Бар “На грудь”». Сразу четыре серии снял телережиссер Андрей Болтенко, когда-то отснявший одну из сцен для «Дневного дозора» Тимура Бекмамбетова, российского «отца-основателя» скринлайфа. Свою версию изоляции покажет и Роман Волобуев, чья сатира «Последний министр» уже во время самоизоляции выходила на другой онлайн-платформе. Естественно, не обойдется и без постановщика «Домашнего ареста» Петра Буслова. Хотелось бы, чтобы хотя бы один из рассказанных ими анекдотов стал по-настоящему смешным и актуальным, а в идеале – поставившим точку в этом новом, но уже не слишком свежем жанре сериалов, созданных в режиме самоизоляции.

«Окаянные дни» с 11 июня на онлайн-платформе Premier.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции
«Коронавирус, от****сь»: Семен Слепаков сочинил злободневную песню
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Фёдор БондарчукПётр БусловИрина ВилковаРоман ВолобуевПавел ВорожцовПавел ДеревянкоТатьяна ДогилеваВладимир ЕпифанцевСветлана КамынинаДмитрий ЛысенковМария МашковаАнна МихалковаАлександр РобакСемён СлепаковНикита ТарасовТимофей ТрибунцевМаксим Туханин
фильмы
Окаянные дни

фотографии >>
«Окаянные дни»: Из карантина с любовью фотографии
«Окаянные дни»: Из карантина с любовью фотографии
«Окаянные дни»: Из карантина с любовью фотографии
«Окаянные дни»: Из карантина с любовью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.
Иван Прайс
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Михаил Жиров
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Жиров.
Герман Журавлёв
5 июня ушёл из жизни актёр Герман Журавлёв.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Мы умираем молодыми
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Болгария, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен