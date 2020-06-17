«Отравления в Солсбери»: «Новичок» — позор России

Первая драма эпохи коронавируса — о деле Скрипалей
фото: Кадр и сериала "Отравления с Солсбери"
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный и высланный из России за государственную измену и шпионаж в пользу Великобритании, заглянул вместе с дочерью Юлией в ресторан «Зиззи», чтобы отобедать. Через некоторое время обоим стало плохо, и они вышли на улицу, чтобы отдышаться. Передышка на лавке не помогла: корчащаяся в конвульсиях на земле пара привлекла внимание окружающих, и те вызвали скорую. Вскоре выяснилось, что две персоны нон грата в России стали жертвами нервно-паралитического химического оружия «Новичок». А еще чуть позже Трейси Дашкевич (Энн-Мари Дафф), глава департамента здравоохранения графства Уилтшир, выяснила, что злоумышленник, отравивший Скрипалей, возможно, позволил веществу, чайная ложка которого может убить десятки тысяч людей, распылиться в близлежащих окрестностях.
Нужно сразу оговориться, что никакой геополитической повестки от сериала за авторством Сола Дибба («Французская сюита») и сценаристов Деклана Лоуна и Адама Паттерсона ожидать не стоит. Премьера сериала состоялась 14 июня на канале BBC, и вряд ли нашего зрителя заинтересует новый британский процедурал о громком политическом деле. Банально потому, что в нем почти никак не затрагивается тема российского участия. За редким исключением (оставим в тайне) все ограничивается заявлением соседа Скрипалей: «Путин собирался Сергея достать». Так что защитникам отечественных рубежей от следа британских культурных шпионов поживиться особо нечем.
Зато мини-сериал определенно понравится тем, кто любит британские шоу, где какое-то масштабное (выдуманное и не очень) событие влияет на жизнь простых людей, обнажая закулисье политических игр. Ближайшие аналоги – «Телохранитель» с Ричардом Мэдденом (об убийстве вымышленного министра внутренних дел Великобритании) и, конечно, «Чернобыль» (понятно, о чем). «Отравления в Солсбери», правда, предпочитает особо не стращать: большая политика отходит на второй план, а на первом – героизм работников передовой британской безопасности. Уже упомянутой Трейси Дашкевич, которая первой обратила внимание, что смерть Скрипалей не похожа на простую передозировку, как все решили в начале, и офицера полиции Нику Бэйли (как всегда неотразимый Рэйф Сполл), который первым заразился смертоносным веществом. Трагедия частных жизней отражена в судьбах простых солсберийцев Дона Стёрджесса (МайАнна Бёринг) и Чарли Роули (Джонни Харрис), которые тоже, сами того не ведая, отравились. Попутно можно с полной уверенностью говорить о первой драме эпохи коронавируса – в том плане, что найти ожидаемые и меткие параллели довольно легко.
фото: Кадр и сериала "Отравления с Солсбери"
Как и COVID-19, «Новичок» – враг невидимый, толком неисследованный, а потому – крайне смертоносный, с ним не договоришься, от него в два счета не избавишься. Ужас простых людей, которые буквально среди бела дня оказались участниками жуткого фильма катастрофы, трудно не разделять: коммунальные службы опутывают все вокруг заградительными лентами, жуткие дяди в хазмат-костюмах опрыскивают улицы, а радио рекомендует не выходить из дома и никого не трогать. И, конечно, важную роль играют взаимоотношения между людьми, вынужденными ограничить свои перемещения: семьи передовиков борьбы с «русской напастью» поддерживают героев и стараются обуздать потребность в коммуникации. Особенно хочется отметить исполнительницу роли Трэйси Дашкевич Энн-Мари Дафф (на секундочку, экс-супругу Джеймса МакЭвоя), которая фирменной сдержанной пластикой украшает традиционно прекрасный актерский ансамбль британских лицедеев. Волнение женщины, которая еще вчера боролась разве что с проблемами пищевых отравлений и вдруг оказалась брошенной на амбразуру в войне с неведомым противником, она прячет под маской хладнокровия и выдержки. Теплота и эмпатичность Дашкевич помогает прочувствовать, когда она корит себя при известии о новых заразившихся. Она перфекционистка, воспринимающая каждый новый инцидент – как личную ошибку. Так выглядят настоящие герои – по крайней мере, на экранах телевизоров и ноутбуков.
Хотя финал заставляет думать, что сериал вышел несколько преждевременно. Будто его торопились приурочить к коронавирусному фону, пока актуальность не сошла на нет. К концу третьей серии хочется задать вопрос: и к каким выводам мы пришли? Что значила для Великобритании эта атака невидимого и до сих пор неопознанного врага? Как она повлияла на общество? Как она повлияла на мировую повестку? Борьба Дашкевич, ее коллег и полиции, по сути, ничем особо не заканчивается – дело не закрыто до сих пор. Виновных («виновных»?) показывают быстрее, чем мелькают сюжеты о «Новичке» по телевизору. Мир, кажется, не вынес уроков из этой истории. Как, возможно, не вынесет и зритель. Тем не менее как параноидальный политический детектив «Отравления в Солсбери» смотрится весьма неплохо, и если вы любите кино о том, как маленькие люди справляются с большой ложью государства, вам точно стоит найти возможность посмотреть этот короткий, но насыщенный событиями мини-сериал.
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