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«Надежда»: НеОбычная женщина

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18 июня 2020
Виктория Исакова и ее тернистый путь к свободе

«Надежда»: НеОбычная женщина
фото: пресс-служба видеосервиса START

Галерея женских образов в российском кинематографе, пытающемся не отставать от актуальной мировой повестки, пополняется сильными и противоречивыми героинями. Новый сериал видеосервиса START «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли уже по описанию многие сравнивали с «Обычной женщиной». И героиня Михалковой, и героиня Исаковой ведут двойную жизнь: первая в попытке сохранить внешнее благополучие семьи становится сутенершей, вторая – скрывает от действительно любимого мужа и дочери свою работу киллером. Но если «обычная женщина» Марина сама роет себе и окружающим ее людям яму, то Надежда пытается из этой ямы, в которую ее когда-то загнала жизнь, выбраться.

В по-киношному мрачные 90-е юная Надежда (Вероника Корниенко), чей стиль в одежде явно отсылает к культовому Даниле Багрову, заходит в кафе и расстреливает из обреза зажравшихся милиционеров, виновных в смерти ее родителей. За этот вполне осознанный акт мести она готова понести наказание и сесть в тюрьму. Там неожиданно появляется загадочный мужчина – не «леон», но Лев (Александр Кузьмин), пытающийся задобрить не по годам взрослую девчонку шоколадкой и обещаниями свободы – конечно, в обмен на некие услуги. Терять Надежде образца 90-х, кажется, нечего, и вот она уже едет со Львом из тюрьмы, надеясь его перехитрить и убежать, но за преступлением, согласно знаменитой русской формуле, следует наказание, хотя и не всегда по букве закона. Попытка побега не удается, и Надя становится киллером и убивает по наводке Льва самых разных людей. Давнее желание быстро обрести свободу превращается в долгий срок, пусть и проведенный не в тюрьме.

«Надежда»: НеОбычная женщина
фото: пресс-служба видеосервиса START

За 20 лет она (теперь уже в исполнении Виктории Исаковой) успевает создать семью – муж-музыкант (Алексей Морозов), дочь-подросток (Ася Громова) привыкают к вечным выездам «по работе». Для них Надежда – просто стюардесса, которая настолько любит свою работу, что соглашается на срочные полеты частными бортами, даже если они выпадают на долгожданные события, такие как концерт мужа. Для куратора она – самый профессиональный киллер, которому можно поручить любое сложное дело. Довольно удобно, что Надежда – красивая женщина, и легко может познакомиться и подружиться, например, с опасающимся за жизнь бизнесменом, который даже на пробежку берет с собой телохранителя. Сама же Надежда чувствует себя все той же девчонкой, с одной стороны, реально готовой на всё ради семьи, а с другой – по-прежнему жаждущей свободы, которая была когда-то давно, в другой жизни, до тех выстрелов в кафе или, скорее, до смерти родителей.

Сериал «Надежда» написали создатели другого хита видеосервиса START «Бывшие», где речь шла о разного рода зависимостях (в первую очередь – от алкоголя и наркотиков). И в этом смысле новый сериал продолжает непростой, но важный разговор, причем в самом популярном формате. Надежда тоже хочет избавиться от вынужденной зависимости, от куратора и нелюбимой профессии, ведь убийства ей, в отличие от многих других фильмов и сериалов, никакого удовольствия не приносят, а являются лишь платой за возможность не сидеть в тюрьме. Женщина, просто хочет распоряжаться своей жизнью, не скрываясь за набором ролей и характерных масок, так ярко показанных в сериале.

«Надежда»: НеОбычная женщина
фото: пресс-служба видеосервиса START

Снимала «Надежду» Елена Хазанова, и это, пожалуй, лучшая ее работа. В своих предыдущих проектах, где она участвовала в том числе и в написании сценария, Хазанова так или иначе рассказывала о женщинах, которые обретали силу исключительно благодаря (или вопреки) мужчинам – причем либо уходила в мелодраматизм («Синдром Петрушки» и даже недавний «Один вдох»), либо пыталась работать в комедийном ключе («Любовницы»). В «Надежде», напротив, мужчины всячески с этой силой героини и ее жаждой свободы борются. В результате получается настоящая экшн-драма, которой идут на пользу и выбранный создателями непривычно короткий формат серий (всего около 25 мин), и даже стилистика комикса, заявленная на открывающих титрах и зафиксированная в противопоставлении безлюдной Москвы, где действует киллер, и яркой, насыщенной будничной жизни героини Исаковой.

Проще всего назвать «Надежду» русской «Джессикой Джонс» – и Хазанова признается, что смотрела этот сериал во время подготовки к съемкам. Или «Никитой», которой частично вдохновлялась сценарная группа проекта. Но «Надежда» получилась действительно самобытной, отображающей не только обычную россиянку титульной нации, которая и коня на скаку остановит, и в бизнес, завязанный на проституции, войдет, но и всю страну, на протяжении многих десятилетий тянущуюся к свободе, но вместо этого получающую только несменяемый патриархат и ужесточение «срока».

Смотрите сериал «Надежда» на видеосервисе START с 18 июня.


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