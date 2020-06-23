«С любовью, Виктор»: Проблемы самоидентификации современных подростков

17 июня на Hulu вышли все эпизоды трогательного сериала «С любовью, Виктор». Это спин-офф фильма Грега Берланти «С любовью, Саймон» – первого рассчитанного на широкого зрителя ромкома, заглавный герой которого – гомосексуал, а центральная линия отводится проблеме каминг-аута. Дмитрий Барченков – о том, почему сериал вышел еще лучше, чем его предшественник.
фото: Кадр из сериала "С любовью, Виктор"
Июнь во многих странах уже традиционно считается «месяцем гордости» ЛГБТК-сообщества. Различные публичные деятели, бренды и издания пытаются поддержать прайд. Небезучастными остались и стриминговые сервисы. Так, Netflix 5 июня выпустил очередной сезон одного из главных мэйковер-шоу «Queer Eye», где в каждом выпуске пять гомосексуалов работают над преображением среднестатистического (и не только) американца. Hulu подхватил эту эстафету зумер-сериалом о принятии себя «С любовью, Виктор».
В 2015-ом году у писательницы и психологини Бекки Алберталли вышел дебютный роман «Саймон и программа Homo Sapiens». В нем подросток из Атланты Саймон никак не мог признаться в своей гомосексуальности, открываясь лишь другу по переписке Блю. Их онлайн-корреспонденция попадает в руки к однокласснику, и тот решается на шантаж Саймона. Собрав несколько престижных наград и заявив Альберталли как успешного «young adult»-автора, революцией книга не стала. Чего не скажешь о последовавшей за ней экранизации. Фильм «С любовью, Саймон» не только оказался хитом проката (сборы в несколько раз превысили бюджет), но и легализовал право отводить центральную линию в молодежной поп-мелодраме гомосексуалу и трудностям его самоидентификации. За адаптацию романа взялись сценаристка и продюсер Элизабет Бергер (сериалы «Соседи», «Это мы»), продюсер Айзек Клауснер («Виноваты звезды», «Бумажные города», сериал «В поисках Аляски»), а постановкой занялся автор сериалов «Ривердэйл», «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Ты» – открытый гей Грег Берланти. Та же команда, за исключением режиссера Берланти, подготовила и сериальное продолжение хита.
После одного неприятного эпизода семья колумбийских американцев Салазаров вынуждена переехать из консервативного штата Техас в более прогрессивную Атланту, ту, что в Джорджии. Наш главный герой – это пятнадцатилетний старший сын семейства Виктор (Майкл Чимино). Он никак не может разобраться с собственной сексуальной идентичностью. То ли он би- или пансексуал, то ли гей. В общем, до публичных признаний еще далеко. Начав учиться в местной школе Криквуд, Виктор тут же узнает историю школьной легенды Саймона (Ник Робинсон), который пару лет назад совершил каминг-аут, а потом еще и нашел настоящую любовь – в лице чернокожего одноклассника Брэма (Кейнан Лонсдейл). Чтобы разобраться в себе, Виктор решается завести переписку с Саймоном.
фото: Кадр из сериала "С любовью, Виктор"
«С любовью, Виктор» сохраняет все очевидные достоинства оригинального фильма. Перед нами столь же приятные персонажи (лучше всего их опишет английское слово «lovable»), практически всегда те же места, та же типичная для подростковых лент яркая картинка… И отличный поп-саундтрек. Даже знаменитый хедлайнер имеется – Троя Сивана, композиция которого была ключевой для киноленты, заменил автор треков Билли Айлиш – ее брат Финнеас О’Коннелл. На удивление и сам Саймон перманентно присутствует в сериале – все его ответы Виктору зачитывает тот же актер Ник Робинсон.
Но в паразитировании на материале ленты Берланти новый сериал обвинить не получится. Спин-офф растягивает круг важных подростковых проблем. «Выход из шкафа» здесь расширяется до более глубокого познания своей сексуальной идентичности. Жизнь Виктора осложняется не только, например, религиозностью родителей (ее, кстати, тоже в фильме не было) и отсутствием разговора с ними, но и постоянно задающимся расовым вопросом. Еще нам покажут типичное для молодых людей хаотичное, необдуманное поведение в сети, с которым, если вам не больше 25 лет, вы наверняка сталкивались. Буллинг и навязывание ярлыков препятствуют потенциальным отношениям соседа Виктора – Феликса (Энтони Терпл), – а когда он в них вступит (со школьной знаменитостью Лэйк), вмешается общественное мнение. Примерно о том же, но более жестко, говорил недавний и крайне правдивый сериал по роману Сали Руни «Нормальные люди». Иными словами, «С любовью, Виктор» – это настоящий срез проблем современных старшеклассников, этакая зумер-энциклопедия.
И все же особняком стоит, конечно, вопрос открытости. Сериал старается бороться с гомофобией старших. Недаром из уст деда Виктора звучит нежелание знакомить самого младшего члена их семьи с фактом гомосексуальности вообще. Виктор же, абсолютно ожидаемо, оказывается именно геем. А ключевым эпизодом выступает поездка героя к Саймону (да-да, Ник Робинсон появится и в кадре) в Нью- Йорк. Этот мини-тур Виктора станет настоящим праздником свободы. Там он познакомится с окружением Саймона и Брэма (они продолжают встречаться) и впервые пойдет в гей-клуб. Создатели тем самым разрушат львиную долю гей-стереотипов, показав широту ЛГБТК-сообщества. Насколько это возможно для подросткового поп-сериала. Сам же проект для молодого зрителя вероятно станет такой же поездкой, то есть важной поддержкой в решении сложных вопросов, связанных с собственной идентичностью. Правда, в России совершить ее придется пока самостоятельно – приобрести «Виктора» никто из российских стриминговых сервисов, увы, не осмелился.
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