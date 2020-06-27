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«Водоворот»: Закрутило меня

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27 июня 2020
Владимир Вдовиченков расследует дело о пропаже подростков

Разговор о подростках после долгого перерыва становится в российском кино становится всё громче, особенно если речь идет о сериалах, снятых для отечественных платформ. Только в прошлом году вышло сразу два тематических проекта. «Трудные подростки» на сервисе more.tv были решены в жанре лирической комедии, хотя и затрагивали довольно сложные отношения внутри коммьюнити ребят, оказавшихся на пути «перевоспитания». «#Dетки» онлайн-кинотеатра OKKO избрали выступили в виде триллера, пытающегося рассказывать об онлайн-зависимости и «ужасах» даркнета. Сейчас КиноПоискHD выпускает остросюжетный детектив «Водоворот», где без подростковой темы тоже не обходится. И пока именно эта история выглядит самой объемной по охвату подростковых проблем, оставляющих глубокий след и на всей дальнейшей – взрослой – жизни человека.

«Водоворот»: Закрутило меня
фото: кадр из сериала "Водоворот"

В спальном московском районе группа следователей во главе с мужественным Красновым (Владимир Вдовиченков) вскрывает наркопритон некоего Шеина (Иван Макаревич), работающего на наркоконтроль. Найденные запрещенные вещества – далеко не главное. Следователи обнаруживают там находящуюся без сознания несовершеннолетнюю девушку и флэшку, на которой записано жесткое видео с истязаниями другой жертвы. Мучитель - загадочный человек в черном плаще – находится в непонятном помещении, где на стенах нарисованы оккультные знаки и сатанистские формулы с обязательной цифрой 6. Возможно, этим человеком является «здоровый, как орк», с татуировками, где тоже есть цифра 6, и совершенно отбитый Матас, на которого и указывает Шеин.

Об оккультизме довольно серьезно наслышан другой «следак» – Кирилл (Владислав Абашин), самый умный из всей следственной «бригады», но отягощенный личной бедой – его жена (Ольга Ломоносова) страдает алкоголизмом. У самого Краснова жена в больнице – у нее рак, и жить осталось недолго. Дочь Краснова, тоже подросток, обвиняет в этой болезни отца, у которого, к тому же, есть любовница – коллега по работе Марина (Юлия Мельникова). Самый же, на первый взгляд, проблемный и в то же время самый юный следователь – Марк (Аристарх Венес), бывший наркоман, пытающийся контролировать свою прошлую зависимость посещениями собраний. В каждом трудном подростке он всё еще видит себя и пытается вырвать их из этого «водоворота» дури, беспорядочных связей, страшных преступлений, семейных неурядиц. Последние есть у еще одной героини этого сериала – отчаянной Мухи (Алена Михайлова), мечтающей убежать от домогательств отчима. Убежать в ночь, темноту, городской коллектор, где тусят эти никому не нужные подростки. И где в определенный момент следователи находят останки их трупов.

«Водоворот»: Закрутило меня
фото: кадр из сериала "Водоворот"

«Водоворот» придуман Андреем Степмковским, режиссером фестивальных «Разносчика» и «Обратного движения», тоже затрагивающих рефлексию детско-родительских травм. Драматизм этих картин, решенный в стилистике холодного скандинавского неонуара, вместе с идеей повторяющегося по накатанной сюжета, эдакого хождения по кругу (физического, как в «Разносчике», или психологического, как в «Обратном движении»), перешли и в «Водоворот», который снимал не сам Стемпковский, а режиссер Андрей Загидуллин, тоже большой поклонник мрачных драматических триллеров. Он приложил руку, например, к сериалу «Квест», где молодель противостоит смерти, и телефильму «Сенсор», где замкнутый подросток обладает странной сверхспособностью – чувствовать боль других, как свою.

Визуально же «Водоворот» поразительным образом напоминает одновременно и немецкую «Тьму» и американскую «Эйфорию». Первую – атмосферой таинственности и загадочности, вторую – изображением разнородного подросткового коммьюнити, правда, с отечественным акцентом, одновременно отсылающим и к провинциальным притонам 90-х, и к вышедшим из них «рейвам» «нулевых». Однако «Водоворот» – история не подростков, пустившихся во все тяжкие, и не «настоящих детективов», пытающихся найти справедливость на отечественных «улицах разбитых фонарей». А довольно непростой и редкий в наших широтах разговор о травмах детства и юности, из которых и сотканы не только отдельные люди, но и общество – с одной стороны, жадно ищущее справедливости, с другой стороны, смачно на нее плюющее.

Смотрите сериал «Водоворот» на КиноПоискHD с 27 июня.


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«Водоворот»: Закрутило меня фотографии
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