Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»

29 июня оба главных телеканала страны - Первый и Россия-1 - поставили в вечерний эфир повторные показы двух 16-серийных телефильмов, показавших при премьерном показе хорошие рейтинги. Это мелодрамы «Знахарь» о нейрохирурге, потерявшем память, и «Березка» - якобы об всемирно известном советском танцевальном коллективе. Оба проекта были сняты в 2018 году и получили неоднозначные отклики. Критический обзор сериала «Березка» можно и сейчас почитать на Кино-Театр.Ру, а вот на проект Первого канала мы рецензию не писали, поэтому решили перед повторным показом обратиться к мнениям наших читателей, которые активно высказывались во время и после просмотра и оставили свыше 1,5 тысячи комментариев на странице «Знахаря» в базе данных. Что же зацепило и что возмутило зрителей в выходящем в повторный эфир сериале, главную роль в котором сыграл Даниил Страхов? (Орфография авторов сообщений)
фото: Кадр из сериала "Знахарь"
Думитру С (Москва): Фильм отражает общественный запрос на параллельную медицинскую помощь. Многие бы хотели, чтобы вместо районного равнодушного доктора к ним приходил лепила с чемоданчиком. Искать такую помощь - не преступление. Если к вашей матери пришла серая медсестра с капельницей - не спешите вызывать милицию. Наоборот, ее телефон люди передают из рук в руки как большую ценность. А в этой суперсовременной больнице вообще лечебное дело организовано халтурно. Каждая успешная операция - прямо как чудо.
Лисапета (Санкт-Петербург): Тяжелый фильм. Второй раз бы не стала смотреть
Аня Лемента (Геническ): Собаку безумно жаль, очень кровожадный режиссёр.
Елена Сб. (Москва): В анонсе надо было предупредить, что слишком впечатлительным не смотреть. Зачем, зачем мне эти натуралистичные кадры из операционной на открытом мозге? Это худ.фильм или учебное пособие для интернов?
Olga_light: Фильм интересный с хорошим сюжетом и замечательными актерами, особенно впечатлили Страхов и Кузнецова. Жду с нетерпением следующих серий. Грустный вывод напрашивается после просмотра 3 серии - неужели у нас в России всем безразлична чужая жизнь? Когда мы стали такими жестокими и меркантильными?
gabber: Музыка хороша, не то что в других сериалах. Российские сериалы выходят на новый музыкальный уровень.
мими: Дани Страхов и Николай Иванов - как всегда убедительны. Леонид Громов - шикарно играет. Катя Кузнецова - наконец нашли для Страхова партнёрша, каторая не уступает ему по физическим параметрам, а то когда рядом с ним стоит женщина, она сразу становится серой мышью, омраченной его красотой.
фото: Фото со съемок сериала "Знахарь"
Геральт (Воронеж): Ключевое слово - примитивизм. Я тоже люблю Страхова и мне жаль, что он в этом участвует. Вот из-за примитивизма даже романтическую линию испортили - ну не могли уж что-то хоть поинтересней сделать? Ну хоть какую-то интригу? А сделали мёд с сахаром, абсолютно приторный напиток: уж такая слащавая любовь с первого взгляда, что и на Страхова смотреть скучно. Картонно, ходульно, примитивно.
Светлана Валентиновна: Как классно, что Страхов при красоте такой и играть мастер.
Дядя Джеймс (Волоколамск): Очень и мне люб этот артист [Ицков], несмотря на специфичность внешности и обусловленную этим галерею ролей упырей и негодяев. Всегда вспоминаю Евстигнеева, который тоже (уж как никто иной другой!) умел мизерными средствами сделать из Ничего Нечто. В отличие от каких-нибудь Смоктуновских или С.Бондарчуков, которые тужились-пыжились-пыхтели-кряхтели всю жизнь, но так толком ничего и не родили. Весьма надеюсь, что сыграет ещё Ицков своего профессора Преображенского.
Лана (Санкт-Петербург): Ну, для кого-то и морковка - халва. Для меня так Кузнецова (а я видела ее во многих фильмах) пресная, одинаковая и не интересная. Увы, я выросла и стала взрослой на хорошем советском кино. Поэтому и уровень требований у меня к актерам не на два притопа, два прихлопа.
Здесь встретились два прекрасных актера, в совершенстве владеющие мастерством, одаренные умением говорить глазами, показывать оттенки души, метания и пр.
Про Страхова. Актеру подвластно многое. Может глазами сыграть радугу и телеграфный столб.
Его тараканы - насекомые умные, образованные, интеллигентные. С ними хочется поболтать о высоком, выпить кофе-коньячку, поспорить о книгах, жизни ... Чего не скажешь о тараканах др. актеров.
фото: Даниил Страхов. Кадр из сериала "Знахарь"
Okka: Должны же мы, женщины, хоть в кино полюбоваться на красивых, идеальных, правильных во всех отношениях мужчин!
Совунья: Вообще всегда удивляет, что авторы сценариев забывают, в каком мире мы живем. Кроме газет, радио и телевидения есть еще интернет, соцсети, волонтеры, наконец.
Аврора1 (София): Страхов, конечно, сила! Психованные образы ему отлично удаются… Очень хорошо все сделано, браво режиссеру и оператору, а также всей монтажной группе - они сделали большое дело! И консультантам-врачам - тоже! Очень интересное кино, смотрю не отрываясь!
NatalieS (Санкт-Петербург): Они делали операцию на черепе...... с волосами?! Да, эта недоделанная клиника ещё страшнее, чем показалось вчера....
мими: Я очень стараюсь не замечать медицинских ляпов, но они раздражают все больше и больше. Да, актеры не понимают и работают с энтузиазмом, но нет ли на съемочной площадке ни одного думающего человека, который мог бы предположить, что пациент с тромбозом и сердечной недостаточностью не сможет перепрыгнуть через кровать, чудесным образом исцелившись за 1 день?!?
Дед Женя: Не перестаю удивляться - как мастерски, как достоверно показана техническая сторона дела. Натурально - веришь... Что операции на мозге, что оказание помощи пострадавшим в аварии, что метания и постепенное "прозревание" главного героя. К смыслам, к логике событий претензии есть, к технике- нет. Нет, сильный сериал, сильный, давно такого не было.
фото: Валерий Гришко. Кадр из сериала "Знахарь"
Лора Серова: Какой великолепный артист Валерий Гришко... Очень нравится здесь. Как хорошо, что дали такую заметную роль, зрители увидят, насколько он талантлив.
Думитру С (Москва): Вот и получается, что лучший способ вылечить человека - бросить его тело в лесу - он очнется и доползет до настоящего Знахаря.
Зритель 2: Сериал, конечно, слабый с точки зрения режиссуры. Герои получились картонные – сразу видно, где персонаж плохой, а где хороший… Но я все равно смотрю из-за Страхова, ну и люблю фильмы про врачей
Жужа (Санкт-Петербург): Сценарий как-будто дети написали: что касается дела о пропаже и розыске - все поверхностно. А фото пропавшего человека разослать по e-mail в отделения полиции, в том числе, в отделение села Ягодное, - не судьба?
В.Шторм (Павлоград): И кто мне не верил, когда я еще в самом начале написал, что будет муть-мутная? Нет, многочисленные поклонницы Страхова, конечно, млеют и подрагивают всеми частями тела.
Думитру С (Москва): К сожалению, современные молодые актрисы приведены в соответствии с запросами общественности к стандартному кукольному виду. Вряд ли зритель-китаец даже попытается отличить Марину от Татьяны. И функции их свелись только к декламации текста. Раньше актриса должна была еще петь или плясать, чтобы придать фильму объемности и увести его от школьной инсценировки. Инна Макарова (совершенно некукольная красавица) лихо плясала на столе в гитлеровском казино, Светлана Крючкова (тоже некукольная) под гитару спела так, что из-за нее передрались три театра. Оба эпизода никакого отношения к развитию своих сюжетов не имели, но были очень важны для своих фильмов в целом. А сейчас наступает какая-то пластмассовость и прямолинейность.
фото: Екатерина Кузнецова. Кадр из сериала "Знахарь"
Думитру С (Москва): Вот и получается, что у бандитов очень развита взаимовыручка и хорошее отношение друг к другу. Пока даже и непонятно, что они делают плохого окружающему миру. Они сосредоточены на улучшении своего поведения и на обучение понятиям младшего и начинающего персонала. Вот если бы у нас на работе меня обнаружили с гвоздем в голове, то даже и не обратили бы внимания, все так же вызывали бы то на Ученый совет, то на совещание какое-нибудь.
Лора Серова: Это ужасно, что теперь такие сценарии, где почти нет нормальных людей.
NatalieS (Санкт-Петербург) : Кастрировали лучшие традиции советского киноискусства, внедрили самые худшие штампы американского, получилось.... лажа и позор.
Largenn. (Moskva): Концовка не понравилась. Столько ляпов ещё припомним. Бандитизм как в 90х показали, а где любовь?
Doctor03: Если вы считаете, что в этой "шедевре" показана реальная медицина и работа врача пусть даже в столичной клинике, то мне вас жаль - не дай Бог столкновение с реальностью, для вас это будет шок. Я уже говорил, что это - сериал для скучающих домохозяек и пенсионеров. Хотя последние, насмотревшись сказок, пойдут в свою обшарпанную больничку париться в бесконечной очереди к замотанному врачу и будут думать, что вот, где то там, в вышине...
Добровещий Мориачи (Южно-Сахалинск): Изумительнейший и качественный сериал! Посмотрел с большим удовольствием на одном дыхании. Актерский состав сыграл очень хорошо. …Уверен, что сей сериал вполне можно подать и на экспорт! Думаю, что это уже сделано. Очень качественный проект.
И да, как бы я хотел себе такую жену как у Стрельникова! И в горе, и в радости - всегда с тобой, всегда поддержит и не бросит. Повезло ему в этом.
Инга43: С каким удовольствием посмотрела сериал! Из-за Страхова конечно, видела мельком в «Бедной Насте», где-то еще.. А тут прямо "отвал башки"! Хочется продолжения, тем более тема в наше время такая актуальная, развернуться можно, еще ж новые открытия в нейрохирургии за это время были сделаны.. Никакой сериал на 1 канале меня так не затронул, да и времени раньше их смотреть не было. В общем, в продолжении мне б хватило оперирующего Страхова, спасающего людей.
фото: Юрий Ицков. Кадр из сериала "Знахарь"
Зритель 3: Все персонажи - и в деревне, и в городе - говорят "чё" вместо "что", по ушам режет, а ведь это актеры! Зрители все это слушают и повторяют. Кино должно способствовать просвещению, молодежь же смотрит. Мало нам ЕГЭ, еще и с экрана несется: "с центра", "пасиб"... "Во рту у Саши каша - слова простые наши, слова простые наши на русском языке". Печаль...
MariVlad: Актеры все играли отлично. Какое, оказывается удовольствие, смотреть на высококлассную игру высококлассных профессионалов. А то говорят некоторые, что все в нашем кино пропало и актеры нынче не те. Ан нет… Актеры этого сериала достойны выхода на Бис…
Таик: Вот так мимо почти половина фильма). Там неправильно, там нереально, тут далеко от истины. И получилась в итоге сказка на тему нейрохирургии. Которую многие смотрели,не открою тут тайны,исключительно из за актера,играющего роль Павла)).
Задумка фильма была интересной,но многое не раскрыто,так и осталось в мыслях у сценаристов - почему знахарь? Почему похож на некоего Лёшу? Что скрывала санитарка в деревне про мать этого Лёши?
кера: Вот ничем не зацепил этот фильмец. Нудный до оскомины, бестолковый по содержанию: ни трагедия, ни мелодрама. Главный герой - тормоз во всем. И опять эта "скороспелая" постельная любовь вначале сериала, в которую я не поверила ни ДО ни ПОСЛЕ.... Лучшая роль в этом сериале у Николая Иванова. Его герою верила от начала и до конца сериала: поступки логичны, соответствуют характеру персонажа. Даниил Страхов красивый мужчина, но актер.... В другом сериале «Обнимая небо» он вытащил мутный сценарий на себе, дав человеческое лицо своему герою Андрею, в обсуждаемом же сериале его Павел ни рыба, ни мясо. Странный мужчина без внятных поступков. Жаль, что Первый канал с помпой запустил очередной бред про врачей, оставив за боротом продолжение «Практики».
Софоччка: Потребность и тяга к сказкам сильна в народе, но в реале думаю, никто бы не хотел, чтобы его лечил санитар, с дрелью в руках, в каком-нибудь Кисельске))
Аврора1: Вообще-то, кино об экзистенциальном путешествии к себе, в глубины своего сознания и подсознания, об избавлении от своих страхов и обретении себя, уверенности и собственной личности.
фото: Леонид Громов. Кадр из сериала "Знахарь"
Rita Mara (Новосибирск): Мне сериал понравился от слова очень! И 90% в этом заслуга Даниила Страхова. Я даже не скрываю, что отношусь к Даниилу с большой симпатией. Ему потрясающе, уже не в первый раз удаются роли благородных положительных героев, благородство тоже нужно уметь играть! Кстати, не считаю этот фильм ремейком польского «Знахаря» 1981 года, схожее между ними только главный герой - врач и факт потери памяти.
Десса: Не стоит к сериалу предъявлять завышенные требования. Хорошая фабула, хорошие актеры, выигрышная среда - нейрохирургия и затерянный в лесах поселок, плюс вечная борьба добра и зла. Все условия занимательности соблюдены. И некоторая сиропность сюжета вполне искупается актерским исполнением и обаянием.
Не понравились только моменты операций, поскольку смотреть на копание в мозгах - удовольствие ниже среднего. А вообще фильм удался. Создатели - большие молодцы.
MIRO-SLABA: Неприятно поражает бесталанность современных актеров (простите, поклонники!). Так бы сыграл любой человек с улицы - прочитать заученный текст, где надо - улыбнуться, где надо - покричать, глаза выпучить ну и т.д. Никаких интересных интонаций в голосе, эмоций на лицах. Мимика на нулю. Единственный персонаж с "живым" лицом и голосом появился - это дед-знахарь-травник, подобравший Андреева. Очень нравится, реально талантливый актер!
Фиеста: Больше волнует информация о возможном продолжении. Прошла информация о написании сценария второго сезона, конечно, теперь не упустят возможность сыграть на популярности. Это напрягает, т.к. история законченная, несмотря на все оставшиеся вопросы и некую недосказанность. С одной стороны, может и хочется продолжения, несмотря ни на что, герои-то полюбились, но с другой стороны перевешивает страх, что могут испортить все и впечатление от первого "Знахаря" тоже.
Anuts6350 (Краснодар): Мне думается,что секрет популярности таких фильмов в вере человека в чудо. Люди, как дети, хотят, чтобы чудеса случались и в жизни, чтобы в больницах нам попадались талантливые и неравнодушных врачи, как Павел. Хочется, чтобы зло было наказано, а конец плохой едва ли устроил бы зрителей. Хочется сатисфакции. А проблем и в жизни хватает.
Смотрите сериал «Знахарь» на Первом канале с 29 июня.
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