Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»

Обзор сериалов >>
29 июня 2020
29 июня оба главных телеканала страны - Первый и Россия-1 - поставили в вечерний эфир повторные показы двух 16-серийных телефильмов, показавших при премьерном показе хорошие рейтинги. Это мелодрамы «Знахарь» о нейрохирурге, потерявшем память, и «Березка» - якобы об всемирно известном советском танцевальном коллективе. Оба проекта были сняты в 2018 году и получили неоднозначные отклики. Критический обзор сериала «Березка» можно и сейчас почитать на Кино-Театр.Ру, а вот на проект Первого канала мы рецензию не писали, поэтому решили перед повторным показом обратиться к мнениям наших читателей, которые активно высказывались во время и после просмотра и оставили свыше 1,5 тысячи комментариев на странице «Знахаря» в базе данных. Что же зацепило и что возмутило зрителей в выходящем в повторный эфир сериале, главную роль в котором сыграл Даниил Страхов? (Орфография авторов сообщений)

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Кадр из сериала "Знахарь"

Думитру С (Москва): Фильм отражает общественный запрос на параллельную медицинскую помощь. Многие бы хотели, чтобы вместо районного равнодушного доктора к ним приходил лепила с чемоданчиком. Искать такую помощь - не преступление. Если к вашей матери пришла серая медсестра с капельницей - не спешите вызывать милицию. Наоборот, ее телефон люди передают из рук в руки как большую ценность. А в этой суперсовременной больнице вообще лечебное дело организовано халтурно. Каждая успешная операция - прямо как чудо.

Лисапета (Санкт-Петербург): Тяжелый фильм. Второй раз бы не стала смотреть

Аня Лемента (Геническ): Собаку безумно жаль, очень кровожадный режиссёр.

Елена Сб. (Москва): В анонсе надо было предупредить, что слишком впечатлительным не смотреть. Зачем, зачем мне эти натуралистичные кадры из операционной на открытом мозге? Это худ.фильм или учебное пособие для интернов?

Olga_light: Фильм интересный с хорошим сюжетом и замечательными актерами, особенно впечатлили Страхов и Кузнецова. Жду с нетерпением следующих серий. Грустный вывод напрашивается после просмотра 3 серии - неужели у нас в России всем безразлична чужая жизнь? Когда мы стали такими жестокими и меркантильными?

gabber: Музыка хороша, не то что в других сериалах. Российские сериалы выходят на новый музыкальный уровень.

мими: Дани Страхов и Николай Иванов - как всегда убедительны. Леонид Громов - шикарно играет. Катя Кузнецова - наконец нашли для Страхова партнёрша, каторая не уступает ему по физическим параметрам, а то когда рядом с ним стоит женщина, она сразу становится серой мышью, омраченной его красотой.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Фото со съемок сериала "Знахарь"

Геральт (Воронеж): Ключевое слово - примитивизм. Я тоже люблю Страхова и мне жаль, что он в этом участвует. Вот из-за примитивизма даже романтическую линию испортили - ну не могли уж что-то хоть поинтересней сделать? Ну хоть какую-то интригу? А сделали мёд с сахаром, абсолютно приторный напиток: уж такая слащавая любовь с первого взгляда, что и на Страхова смотреть скучно. Картонно, ходульно, примитивно.

Светлана Валентиновна: Как классно, что Страхов при красоте такой и играть мастер.

Дядя Джеймс (Волоколамск): Очень и мне люб этот артист [Ицков], несмотря на специфичность внешности и обусловленную этим галерею ролей упырей и негодяев. Всегда вспоминаю Евстигнеева, который тоже (уж как никто иной другой!) умел мизерными средствами сделать из Ничего Нечто. В отличие от каких-нибудь Смоктуновских или С.Бондарчуков, которые тужились-пыжились-пыхтели-кряхтели всю жизнь, но так толком ничего и не родили. Весьма надеюсь, что сыграет ещё Ицков своего профессора Преображенского.

Лана (Санкт-Петербург): Ну, для кого-то и морковка - халва. Для меня так Кузнецова (а я видела ее во многих фильмах) пресная, одинаковая и не интересная. Увы, я выросла и стала взрослой на хорошем советском кино. Поэтому и уровень требований у меня к актерам не на два притопа, два прихлопа.
Здесь встретились два прекрасных актера, в совершенстве владеющие мастерством, одаренные умением говорить глазами, показывать оттенки души, метания и пр.
Про Страхова. Актеру подвластно многое. Может глазами сыграть радугу и телеграфный столб.
Его тараканы - насекомые умные, образованные, интеллигентные. С ними хочется поболтать о высоком, выпить кофе-коньячку, поспорить о книгах, жизни ... Чего не скажешь о тараканах др. актеров.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Даниил Страхов. Кадр из сериала "Знахарь"

Okka: Должны же мы, женщины, хоть в кино полюбоваться на красивых, идеальных, правильных во всех отношениях мужчин!

Совунья: Вообще всегда удивляет, что авторы сценариев забывают, в каком мире мы живем. Кроме газет, радио и телевидения есть еще интернет, соцсети, волонтеры, наконец.

Аврора1 (София): Страхов, конечно, сила! Психованные образы ему отлично удаются… Очень хорошо все сделано, браво режиссеру и оператору, а также всей монтажной группе - они сделали большое дело! И консультантам-врачам - тоже! Очень интересное кино, смотрю не отрываясь!

NatalieS (Санкт-Петербург): Они делали операцию на черепе...... с волосами?! Да, эта недоделанная клиника ещё страшнее, чем показалось вчера....

мими: Я очень стараюсь не замечать медицинских ляпов, но они раздражают все больше и больше. Да, актеры не понимают и работают с энтузиазмом, но нет ли на съемочной площадке ни одного думающего человека, который мог бы предположить, что пациент с тромбозом и сердечной недостаточностью не сможет перепрыгнуть через кровать, чудесным образом исцелившись за 1 день?!?

Дед Женя: Не перестаю удивляться - как мастерски, как достоверно показана техническая сторона дела. Натурально - веришь... Что операции на мозге, что оказание помощи пострадавшим в аварии, что метания и постепенное "прозревание" главного героя. К смыслам, к логике событий претензии есть, к технике- нет. Нет, сильный сериал, сильный, давно такого не было.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Валерий Гришко. Кадр из сериала "Знахарь"

Лора Серова: Какой великолепный артист Валерий Гришко... Очень нравится здесь. Как хорошо, что дали такую заметную роль, зрители увидят, насколько он талантлив.

Думитру С (Москва): Вот и получается, что лучший способ вылечить человека - бросить его тело в лесу - он очнется и доползет до настоящего Знахаря.

Зритель 2: Сериал, конечно, слабый с точки зрения режиссуры. Герои получились картонные – сразу видно, где персонаж плохой, а где хороший… Но я все равно смотрю из-за Страхова, ну и люблю фильмы про врачей

Жужа (Санкт-Петербург): Сценарий как-будто дети написали: что касается дела о пропаже и розыске - все поверхностно. А фото пропавшего человека разослать по e-mail в отделения полиции, в том числе, в отделение села Ягодное, - не судьба?

В.Шторм (Павлоград): И кто мне не верил, когда я еще в самом начале написал, что будет муть-мутная? Нет, многочисленные поклонницы Страхова, конечно, млеют и подрагивают всеми частями тела.

Думитру С (Москва): К сожалению, современные молодые актрисы приведены в соответствии с запросами общественности к стандартному кукольному виду. Вряд ли зритель-китаец даже попытается отличить Марину от Татьяны. И функции их свелись только к декламации текста. Раньше актриса должна была еще петь или плясать, чтобы придать фильму объемности и увести его от школьной инсценировки. Инна Макарова (совершенно некукольная красавица) лихо плясала на столе в гитлеровском казино, Светлана Крючкова (тоже некукольная) под гитару спела так, что из-за нее передрались три театра. Оба эпизода никакого отношения к развитию своих сюжетов не имели, но были очень важны для своих фильмов в целом. А сейчас наступает какая-то пластмассовость и прямолинейность.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Екатерина Кузнецова. Кадр из сериала "Знахарь"

Думитру С (Москва): Вот и получается, что у бандитов очень развита взаимовыручка и хорошее отношение друг к другу. Пока даже и непонятно, что они делают плохого окружающему миру. Они сосредоточены на улучшении своего поведения и на обучение понятиям младшего и начинающего персонала. Вот если бы у нас на работе меня обнаружили с гвоздем в голове, то даже и не обратили бы внимания, все так же вызывали бы то на Ученый совет, то на совещание какое-нибудь.

Лора Серова: Это ужасно, что теперь такие сценарии, где почти нет нормальных людей.

NatalieS (Санкт-Петербург) : Кастрировали лучшие традиции советского киноискусства, внедрили самые худшие штампы американского, получилось.... лажа и позор.

Largenn. (Moskva): Концовка не понравилась. Столько ляпов ещё припомним. Бандитизм как в 90х показали, а где любовь?

Doctor03: Если вы считаете, что в этой "шедевре" показана реальная медицина и работа врача пусть даже в столичной клинике, то мне вас жаль - не дай Бог столкновение с реальностью, для вас это будет шок. Я уже говорил, что это - сериал для скучающих домохозяек и пенсионеров. Хотя последние, насмотревшись сказок, пойдут в свою обшарпанную больничку париться в бесконечной очереди к замотанному врачу и будут думать, что вот, где то там, в вышине...

Добровещий Мориачи (Южно-Сахалинск): Изумительнейший и качественный сериал! Посмотрел с большим удовольствием на одном дыхании. Актерский состав сыграл очень хорошо. …Уверен, что сей сериал вполне можно подать и на экспорт! Думаю, что это уже сделано. Очень качественный проект.
И да, как бы я хотел себе такую жену как у Стрельникова! И в горе, и в радости - всегда с тобой, всегда поддержит и не бросит. Повезло ему в этом.

Инга43: С каким удовольствием посмотрела сериал! Из-за Страхова конечно, видела мельком в «Бедной Насте», где-то еще.. А тут прямо "отвал башки"! Хочется продолжения, тем более тема в наше время такая актуальная, развернуться можно, еще ж новые открытия в нейрохирургии за это время были сделаны.. Никакой сериал на 1 канале меня так не затронул, да и времени раньше их смотреть не было. В общем, в продолжении мне б хватило оперирующего Страхова, спасающего людей.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Юрий Ицков. Кадр из сериала "Знахарь"

Зритель 3: Все персонажи - и в деревне, и в городе - говорят "чё" вместо "что", по ушам режет, а ведь это актеры! Зрители все это слушают и повторяют. Кино должно способствовать просвещению, молодежь же смотрит. Мало нам ЕГЭ, еще и с экрана несется: "с центра", "пасиб"... "Во рту у Саши каша - слова простые наши, слова простые наши на русском языке". Печаль...

MariVlad: Актеры все играли отлично. Какое, оказывается удовольствие, смотреть на высококлассную игру высококлассных профессионалов. А то говорят некоторые, что все в нашем кино пропало и актеры нынче не те. Ан нет… Актеры этого сериала достойны выхода на Бис…

Таик: Вот так мимо почти половина фильма). Там неправильно, там нереально, тут далеко от истины. И получилась в итоге сказка на тему нейрохирургии. Которую многие смотрели,не открою тут тайны,исключительно из за актера,играющего роль Павла)).
Задумка фильма была интересной,но многое не раскрыто,так и осталось в мыслях у сценаристов - почему знахарь? Почему похож на некоего Лёшу? Что скрывала санитарка в деревне про мать этого Лёши?

кера: Вот ничем не зацепил этот фильмец. Нудный до оскомины, бестолковый по содержанию: ни трагедия, ни мелодрама. Главный герой - тормоз во всем. И опять эта "скороспелая" постельная любовь вначале сериала, в которую я не поверила ни ДО ни ПОСЛЕ.... Лучшая роль в этом сериале у Николая Иванова. Его герою верила от начала и до конца сериала: поступки логичны, соответствуют характеру персонажа. Даниил Страхов красивый мужчина, но актер.... В другом сериале «Обнимая небо» он вытащил мутный сценарий на себе, дав человеческое лицо своему герою Андрею, в обсуждаемом же сериале его Павел ни рыба, ни мясо. Странный мужчина без внятных поступков. Жаль, что Первый канал с помпой запустил очередной бред про врачей, оставив за боротом продолжение «Практики».

Софоччка: Потребность и тяга к сказкам сильна в народе, но в реале думаю, никто бы не хотел, чтобы его лечил санитар, с дрелью в руках, в каком-нибудь Кисельске))

Аврора1: Вообще-то, кино об экзистенциальном путешествии к себе, в глубины своего сознания и подсознания, об избавлении от своих страхов и обретении себя, уверенности и собственной личности.

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»
фото: Леонид Громов. Кадр из сериала "Знахарь"

Rita Mara (Новосибирск): Мне сериал понравился от слова очень! И 90% в этом заслуга Даниила Страхова. Я даже не скрываю, что отношусь к Даниилу с большой симпатией. Ему потрясающе, уже не в первый раз удаются роли благородных положительных героев, благородство тоже нужно уметь играть! Кстати, не считаю этот фильм ремейком польского «Знахаря» 1981 года, схожее между ними только главный герой - врач и факт потери памяти.

Десса: Не стоит к сериалу предъявлять завышенные требования. Хорошая фабула, хорошие актеры, выигрышная среда - нейрохирургия и затерянный в лесах поселок, плюс вечная борьба добра и зла. Все условия занимательности соблюдены. И некоторая сиропность сюжета вполне искупается актерским исполнением и обаянием.
Не понравились только моменты операций, поскольку смотреть на копание в мозгах - удовольствие ниже среднего. А вообще фильм удался. Создатели - большие молодцы.

MIRO-SLABA: Неприятно поражает бесталанность современных актеров (простите, поклонники!). Так бы сыграл любой человек с улицы - прочитать заученный текст, где надо - улыбнуться, где надо - покричать, глаза выпучить ну и т.д. Никаких интересных интонаций в голосе, эмоций на лицах. Мимика на нулю. Единственный персонаж с "живым" лицом и голосом появился - это дед-знахарь-травник, подобравший Андреева. Очень нравится, реально талантливый актер!

Фиеста: Больше волнует информация о возможном продолжении. Прошла информация о написании сценария второго сезона, конечно, теперь не упустят возможность сыграть на популярности. Это напрягает, т.к. история законченная, несмотря на все оставшиеся вопросы и некую недосказанность. С одной стороны, может и хочется продолжения, несмотря ни на что, герои-то полюбились, но с другой стороны перевешивает страх, что могут испортить все и впечатление от первого "Знахаря" тоже.

Anuts6350 (Краснодар): Мне думается,что секрет популярности таких фильмов в вере человека в чудо. Люди, как дети, хотят, чтобы чудеса случались и в жизни, чтобы в больницах нам попадались талантливые и неравнодушных врачи, как Павел. Хочется, чтобы зло было наказано, а конец плохой едва ли устроил бы зрителей. Хочется сатисфакции. А проблем и в жизни хватает.

Смотрите сериал «Знахарь» на Первом канале с 29 июня.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану
Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру
Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра»
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 2
Лучшие российские сериалы XXI века. Зрительское голосование. Часть 1
Даниил Страхов стал «Знахарем»
Даниил Страхов возглавил пограничный отряд
Глас народа-2018: Ваши любимые российские сериалы
На Даниила Страхова напали из-за сигарет
«Россия 1» расскажет историю легендарного ансамбля «Березка»
Поиск по меткам
медицинаПервый каналРоссийские сериалы
персоны
Валерий ГришкоЛеонид ГромовНиколай Иванов (II)Юрий ИцковСветлана КрючковаЕкатерина Кузнецова (II)Инна МакароваДаниил Страхов
фильмы
Бедная НастяБерёзкаЗнахарьЗнахарьОбнимая небоПрактика

фотографии >>
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Марина Хазова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Леонардо Сбаралья
Леонард Уайтинг
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен