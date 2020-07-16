«Андреевский флаг»: Ветер с моря дул

В канун празднования Дня Военно-морского флота России Первый канал демонстрирует телесериал «Андреевский флаг» режиссёра Виталия Воробьёва – историю военной династии, в которой красной нитью проходит тема человеческой порядочности, не сочетающейся с уставом и армейскими законами. Главные роли в картине исполнили Народный артист России Анатолий Васильев и несравненная звезда 80-х Елена Проклова.
фото: кадр из фильма "Андреевский флаг"
Калининград, наши дни. В центре повествования семья Чернобаевских. Её глава вице-адмирал Балтийского флота Григорий Сергеевич (Васильев), отправившись на пенсию, страдает без дела, обрушивая весь энтузиазм и энергию на родных – сына Сергея (Дмитрий Миллер), дочь Катерину (Ирина Темичева) и внука Валеру (Семен Шемес). Сергей служит командиром атомной подлодки на Северном флоте. Однажды во время маневров он обнаруживает людей, терпящих бедствие на одинокой метеостанции. Сорвав учения и нарушив секретность, Сергей жертвует военной карьерой ради спасения людей. В наказание за нарушение устава, Чернобаевского переводят на Балтику с понижением до поста командира дизельной подлодкой. Однако и в этой должности Сергей не задерживается, взяв на себя чужую вину за случившуюся трагедию. Тем временем, сын Сергея Валера, проживший последние четыре года в доме бабушки и деда, категорически не желает быть продолжателем знатной военно-морской династии. Классный геймер, он мечтает поступить в институт и стать крутым программистом. Увлекшись важным турниром, Валера упускает время подачи документов в институт и вынужден отправляться в армию. Устроив внука в элитные войска морской пехоты, Григорий Сергеевич обрушивает всё своё внимание и заботу на тридцатилетнюю дочь, поторапливая ее выйти замуж и родить ему внуков. Сопротивляясь отцовскому натиску, Катя неожиданно встречает мужчину своей мечты, а уже утонув в любви, узнаёт о том, что её избранник Андрей (Андрей Фролов) является косвенным виновником карьерного падения Сергея.
В клубке традиционных мылодраматических перипетий тема принципиального изгоя в армейских декорациях выглядит свежо и неожиданно, особенно на фоне протокольных реплик о службе, чести и долге, порой ходульно звучащих из уст героев. В конфликт вступают две реальности: в бытовых зарисовках слышится чудовищный наигрыш артистов, усиливающийся примитивными репликами, в сценах на море – неподдельная глубина социальной проблематики, а также скупая, точеная манера существования в суровых армейских условиях. И если диалоги героев на кухне порой невозможно воспринимать, то сцены на подлодке захватывают динамичностью и остротой. Вероятно, аутентичность и аромат кадрам учений придало участие в съёмках подлинных военных моряков, живущих в материале, а не произносящих только что выученный текст перед камерой. Да и сами армейские коллизии выглядят в разы интереснее стандартной сериальной бытовухи.
фото: кадр из фильма "Андреевский флаг"
История Сергея Чернобаевского поднимает весьма серьезную проблематику современного общества. Профессионал высочайшего класса, честный и принципиальный человек с гуманистическими идеалами не может сделать карьеру именно потому, что гуманизм и порядочность не вписываются в привычное мироустройство. Местечковые интриги и сухой циркуляр оказываются сильнее постулатов добра. На примере судьбы морского офицера авторы фильма словно кричат с экрана о несправедливости и бесчеловечности нынешнего мира, в котором система, управляемая жестокими, алчными людьми, пожирает талант и порядочность. Тем грустнее с высот современной драмы вновь и вновь плюхаться на кухонный стул, становясь участником бесконечных семейных разборок.
Любопытно, что сегодняшнее телевидение, выступающее в роли заказчика, в стремлении завоевать многомиллионную аудиторию и охватить все слои и возрастные сегменты населения, в итоге «попадают в молоко», ибо молодежи, заинтересовавшейся судьбой Валеры, безразличны беседы пожилой матери и взрослой дочери, лелеющей в своём сердце переживания многолетней давности, а интеллигенция, следящая за судьбой унижаемого системой офицера, раздражённо переключает канал, попадая в роскошный адмиральский дом, напоминающий, скорее, гнездо олигарха, где люди разговаривают не своими голосами, натужно гримасничая и жестикулируя от беспомощности. Обидно, что режиссёр не смог побороть примитивный текст диалогов и найти подход к большим артистам, заставляя их безбожно наигрывать и существовать в кадре подобно цирковым клоунам, пускающим фонтанчики из глаз под гомерический хохот толпы. В итоге пропасть между бытовым и военным мирами фильма столь глубока, что не позволяет дать однозначную зрительскую оценку ленте.
фото: кадр из фильма "Андреевский флаг"
Поражает отсутствие редактора на картине – герои допускают огромное количество стилистических речевых ошибок, которые должны были исправляться на уровне сценария. Возникает странное ощущение, что все персонажи, окончившие высшие учебные заведения, безграмотны и невежественны (только песня совсем не о том). Иногда становится неловко от несуразости мизансцен. К примеру, в начале фильма жена Сергея, сопровождая супруга в Адмиралтейство, где решится его судьба, говорит ему с интонацией коммунистической агитки прошлого века: «Ты помнишь, как сказал Адмирал Нахимов? "У моряка нет ни трудного пути, ни лёгкого. Есть один только путь – славный"». С трудом верится, что в критической ситуации любящая жена будет давать взрослому мужчине подобные напутствия.
Жаль, что в итоге прекрасная, большая, животрепещущая тема противостояния человека и системы «легла на грунт» под натиском примитивных кухонных диалогов, неубедительной романтики и мутноватой криминальной линии, которая на протяжении шести серий практически не пересекалась напрямую с основным сюжетом, лишь дважды задев его «по касательной». Да и герой, заявленный как стойкий оловянный солдатик, к середине фильма под влиянием обстоятельств стал на глазах стремительно превращаться в алкоголика. Очевидно, что к финалу авторы вырулят на позитивное шоссе: внук, не способный прыгнуть с парашютом и ноющий на марш-броске, неожиданно полюбит армию и к удовольствию деда останется служить по контракту, Сергей из Марианской впадины поста старпома вновь поднимется до невиданных высот, а несчастливая Катя таки выйдет замуж за морского офицера Андрея Фролова (забавно, что персонажа с таким именем играет его полный тёзка – весьма интересный и харизматичный артист). Законы телевизионного кино диктуют определённые правила развития сюжетов. И всё-таки хочется, чтобы золотой песок смысла, время от времени намываемый на рудниках телеконвейера, не растворялся в груде руды, а становился бесценным материалом для прекрасных украшений федерального эфира.
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