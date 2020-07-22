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«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре

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22 июля 2020
17 июля на Netflix вышел сериал «Проклятая» – феминизированная версия легенд о короле Артуре, снятая по адаптации Фрэнка Миллера собственной же одноименной книги. Специально для Кино-Театр.Ру Павел Воронков разбирается в перипетиях английских сказок и советует, на что стоит обратить особое внимание.

«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре
фото: Кадр из сериала "Проклятая"

Ничего не знаю про короля Артура. Я хоть что-нибудь пойму?

Безусловно. В целом достаточно и самого поверхностного знания артуровских легенд: тогда вы сможете пару раз ухмыльнутся, услышав знакомое имя. Но сериал интересно смотреть и на совсем чистую голову. «Проклятая» не рассчитана только на фанатов и знатоков фэнтези — и уж точно не требует погружения в английский фольклор. Всю ключевую информацию о том, как устроен здешний мир, в доступной форме изложат в первых сериях. Кстати, это не полностью выдуманная вселенная, а вполне себе наша (можно сплавать, например, в Византию или пограбить прибрежные зоны вместе с викингами). Просто в ней существует магия, а люди соседствуют с фейри — этим словом тут называют всех разумных волшебных созданий: фей, фавнов и других.

Не увлекаюсь фэнтези, видел(-а) только «Игру престолов». Это что-то похожее?

И да, и нет. По сути «Проклятая» — это роман взросления, упакованный в средневеково-магическую обертку. В основном шоу концентрируется на прощании с детством, принятии ответственности и вызовах взрослой жизни. А еще говорит о дружбе, верности, любви и прощении. Но, конечно, совсем игнорировать наследие главного фэнтезийного проекта современности оно не может, поэтому во второй половине сезона начинает немного углубляться в политику. К счастью, это делается не слишком назойливо — и поэтому не успевает надоесть. Куда больше здесь чувствуется влияние традиционного фэнтези, которое не старалось быть максимально приземленным и не смаковало дворцовые интриги. Оно и понятно: жанр в том виде, в котором мы его знаем, многим обязан как раз легендам о короле Артуре. Так что внимательный зритель найдет пересечения почти со всем: от «Властелина колец» до «Ведьмака», от «Звездных войн» до «Людей Икс». Вообще же «Проклятая» как будто забывает о текущей схватке за титул новой «Игры престолов», и это подкупает. Экранизация «Ведьмака» от того же самого Netflix заметно страдала от попыток подражать хиту HBO. Сериал не строит из себя невесть что, но стриминговый гигант в него все же очень верит: о съемках договорились еще до того, как Фрэнк Миллер и Том Уилер закончили писать книгу, так что оригинал и адаптация разрабатывались практически одновременно.

Миллер? Что-то знакомое…

Самые известные работы Фрэнка Миллера — графические романы «Город грехов» и «300». Причем культовыми стали как сами комиксы, так и их экранизации. Фильм по «Городу грехов» в 2005 году снял боевой товарищ Квентина Тарантино — режиссер «Отчаянного» и «От заката до рассвета» Роберт Родригес. Там была задействована целая сборная звезд: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Оуэн Клайв, Бенисио дель Торо, Джессика Альба, Элайджа Вуд и другие. Многие считают угрюмую ленту про мегаполис, где солнечный свет вытеснили жестокость и порок, лучшей киноадаптацией комиксов в истории. В основном потому, что постановщику удалось идеально перенести визуальный язык оригинала в другой медиум, не растеряв ни капли шарма. Вышедших годом позже «300 спартанцев» Зака Снайдера с Джерардом Батлером в главной роли все знают как минимум по сцене, где царь Леонид кричит: «Это Спарта!» и толкает персидского посла в колодец. Но «Проклятая» — нетипичная для Миллера работа. Во-первых, в бумажном виде это не комикс, а вполне традиционная книга: в ней и иллюстраций-то не слишком много. Во-вторых, и роман, и сериал далеки от эстетики нуара, характерной для всего творчества комиксиста, хотя фирменные средства выразительности все равно проскакивают: например, любовь к темно-красным оттенкам и щедрое разбрызгивание крови. В-третьих, тут отсутствует связанная с нуаром вычурная маскулинность: герои не перебрасываются пафосными панчлайнами в перерывах между мясорубками, а любят выяснять отношения и анализировать свои эмоции. За это, видимо, стоит благодарить Тома Уилера (сериал «Плащ», мультфильм «Кот в сапогах»), поскольку сюжетом занимался именно он.

«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре
фото: Кадр из сериала "Проклятая"

Как же без маскулинности, если речь про короля Артура, а он мужчина…

В этом вся прелесть. «Проклятая» переворачивает оригинальные писания с ног на голову. Артур — больше не центральный герой собственных легенд. Его место занимает юная фейри Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему»), которой суждено стать Владычицей Озера (но она об этом еще не знает). В артуровском цикле эта героиня играла роль второстепенную, пусть и важную: воспитывала Ланселота Озерного — будущего рыцаря Круглого стола; изготавливала Артуру волшебный меч Экскалибур; отвозила короля на остров Авалон, чтобы тот исцелился. У фольклорной Владычицы не было четкого характера: в одних историях она оказывалась доброй и гуманной, в других — коварной и кровожадной. В «Проклятой» Нимуэ все же склоняется к первому варианту, хотя во время своего квеста порой и переходит черту. По придумке Уилера и Миллера, в детстве она чуть не умерла от когтей демонического медведя, и с тех пор у нее на спине остались страшные шрамы, а еще проснулся сильный магический дар. За это окружающие ее ненавидят и опасаются — даже отец Нимуэ не смог принять дочь и бросил семью. Тут видится основной профеминистский посыл «Проклятой»: это история о том, как женщины отвоевывают свое в мире мужчин, от которых больше проблем и страданий, чем пользы (имя Артур происходит от кельтского «медведь»).

Так что мужчин в сериале можно разделить на два типа. Есть просто злодеи: безжалостные и примитивные, а в отдельных случаях — глупые и мелочные. Это, скажем, вся церковь и Красные паладины под началом отца Кардена (Питер Муллан), чья цель — истребить фейри, и короли — Утер (Себастьян Арместо) и Кумбер (Йоханнес Хокур Йоханнессон). А есть как бы положительные, но во всем женщинам уступающие. Например, сам Артур (Девон Террелл) в «Проклятой» — никакой не рыцарь без страха и упрека, а вор и обманщик, грешащий патронайзингом. Волшебник Мерлин (Густаф Скарсгард), некогда великий мудрец и хитрец, лишился магии и пристрастился к спиртному. Да и мудрость, кажется, пропала на дне бутылки: он кое-как держится на плаву за счет харизмы, однако все время просчитывается в вопросах политических интриг.

Окей, с месседжем понятно, а сделано-то как?

Ярко и весело — не соскучишься, особенно если вас трогают современные сериалы про подростков. Деликатесной пищи для ума от «Проклятой» лучше не ждать: если начать придираться, к сюжету возникнет много вопросов. Актерских выступлений, достойных престижных наград, тоже не наблюдается, хотя эту роль Кэтрин Лэнгфорд можно считать сильнейшей в карьере. Густаф Скарсгард смотрится не так ядерно, как в «Викингах», зато явно получает массу удовольствия от пьяного паясничества. Включать сериал нужно в поисках уютной волшебной атмосферы и мира, богатого на причудливые локации и героев. Визуально шоу близко к семейному фэнтези нулевых: графика мультяшная, но обаятельная, монтажные переходы осуществляются через трогательные анимационные вставки. «Проклятая» может стать утешением для тех, кто разочаровался в экранизации «Ведьмака», и скрасит ожидание «Властелина колец» от Amazon. Но и сама по себе она — увлекательное приключение, которое захочется испытать на собственной шкуре. На первый взгляд у сериала не самый воодушевляющий зрительский рейтинг: положительных отзывов ровно половина. Однако не стоит отказывать себе в удовольствии выяснить, с какой стороны баррикад вам захочется оказаться.

«Проклятая» на Netflix с 17 июля.


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«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре фотографии
«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре фотографии
«Проклятая»: Герл-пауэр в легендах о короле Артуре фотографии
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