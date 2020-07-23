«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

На TNT и Netflix закончился первый сезон сериала «Сквозь снег» – экранизации того же комикса, на который опирался одноименный фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Разбираемся, стоит ли смотреть десять серий антиутопии про 1001 вагон, а тем более – ждать второй сезон, который успели снять до пандемии и планируют выпустить в следующем году.
Спустя семь лет после того, как земной шар превратился в большой снежок, выжившие наматывают уже бессчетный оборот вокруг планеты в постоянно движущемся поезде. Мультимиллиардер мистер Уилфорд поддерживает экспресс на ходу и следит за порядком на борту. Правда, делает это через главу гостевого сервиса Мелани Кэвилл (Дженнифер Коннелли
), – а сам не выходит из головы локомотива. Единственная деталь, которую Уилфорд не предугадал, случилась в момент отправления: как и в любом поезде, здесь завелись безбилетники, буквально запрыгнувшие в последний вагон в попытке спастись.
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И эти четыре сотни «хвостовцев» подорвали утопию поезда: не своим появлением, но попыткой отстоять человеческие права. Если учесть, что экспресс стал воплощением тоталитаризма, в котором за неповиновение отрубают руки, поводов для восстания предостаточно. Как и в любом оппозиционном движении, у «хвостовцев» есть лидер – Андре Лейтон (Давид Диггс
), бывший детектив и все еще борец за справедливость.
Однако сюжет сериала запускает не дурной политический фон, а загадочное убийство, к расследованию которого и привлекают «хвостовца». В ходе поиска виновного в вечном, как его называет Уилфорд, экспрессе обнаруживаются пробоины – как технические, так и человеческие.
Впервые одноименный французский комикс (в оригинале – Le Transperceneige) вольно экранизировал в 2013 году южнокорейский режиссер Пон Джун Хо («Воспоминание об убийстве
», «Паразиты
»). Несмотря на скромные сборы, англоязычный дебют режиссера признали одной из лучших картин года – правда, 2014-го, когда он добрался до американского проката. Уже в 2015-м канал TNT задумал вдохнуть в сюжет новую жизнь и сделать из него сериал, вернувшись к первоисточнику, но процесс затянулся: съемки – в 2019-м, релиз – в 2020-м.
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На волне успеха «Паразитов» имя Пон Джун Хо обрело дополнительный вес: кореец вернулся во вселенную «Сквозь снег» в качестве сценариста – правда, основная работа легла на плечи Джоша Фридмана
(«Война миров
», «Черная орхидея
») и Грэма Мэнсона
(«Куб
»). Преемственность, впрочем, налицо: некоторые сцены из первой серии явно заимствованы у старшего полнометражного брата.
Как и следует ожидать, в тоталитарном государстве на колесах социальное расслоение выражено очень ярко – не только сюжетно, но и визуально. Если первый класс – аристократы-инвесторы – меняют одежду каждую серию, то «хвостовцы» ходят в штопанных-перештопанных за семь лет лохмотьях. Вкупе с правдоподобными костюмами впечатляет и титанический труд декораторов: конечно, нам не показывают 1001 вагон, зато появляющиеся в кадре помещения выглядят как произведения дизайнерского искусства. И снова контраст: столовая первого класса похожа на пятизвездочный ресторан, а «хвостовцы» и живут, и едят в вагонах, чей главный изыск — подобие тюремных нар.
Настоящим же мотором сериала без сомнения становятся персонажи, чьи характеры неподдельны, а даже самые странные решения не лишены скрытых мотивов. С актерским ансамблем есть лишь одна загвоздка: никто не может сравниться с Дженнифер Коннелли и ее героиней, серым кардиналом всех процессов в поезде. Мелани Кэвилл – воплощение сильной женщины, которая и восстание подавит, и под поезд в –150 градусов за тросом полезет. Главный «хвостовец» на ее фоне кажется отчасти смехотворным: пока он выжидает, сомневается и мечется, Кэвилл оказывается на шаг впереди. Что интересно, сильных мужских персонажей в сериале не замечено в принципе. Если не считать слепую уверенность за проявление характера. Поезд буквально держится на многочисленных женских плечах, из какого бы класса они ни были и какую должность ни занимали.
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Такая диспозиция не мешает сюжету мчаться во весь опор на протяжении десяти серий. Его запертость в пространстве поезда — тоже. «Сквозь снег» генерирует такое количество твистов, что от них почти начинает укачивать: стоит подумать, что все волнения позади, как техника или кто-то из героев подбрасывает дров в топку вечного бега истории.
Особая прелесть сериала в том, что сюжет одноименного комикса не только не устарел – но сегодня заиграл новыми красками. Тотальное притеснение и политика выживания как никогда актуальны, а лозунг «Ешь богатых
» в какой-то момент лишается переносного смысла. Особенно радует, что сценаристы обошлись без благостного торжества справедливости: пока одни герои мучительно избавляются от розовых очков, в других вагонах царят шпионские заговоры и махинации государственного масштаба. Без клише не обходится, но высокий градус непредсказуемости сглаживает издержки жанра. Каждый следующий вагон и каждый следующий эпизод манят вопросом: «Станут ли люди свободными и равными?
» И даже второй сезон вряд ли даст однозначный ответ: революционный поезд только набирает ход.
«Сквозь снег
» с 17 мая на Netflix
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