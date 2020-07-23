Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

Обзор сериалов >>
23 июля 2020
На TNT и Netflix закончился первый сезон сериала «Сквозь снег» – экранизации того же комикса, на который опирался одноименный фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Разбираемся, стоит ли смотреть десять серий антиутопии про 1001 вагон, а тем более – ждать второй сезон, который успели снять до пандемии и планируют выпустить в следующем году.

«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

Спустя семь лет после того, как земной шар превратился в большой снежок, выжившие наматывают уже бессчетный оборот вокруг планеты в постоянно движущемся поезде. Мультимиллиардер мистер Уилфорд поддерживает экспресс на ходу и следит за порядком на борту. Правда, делает это через главу гостевого сервиса Мелани Кэвилл (Дженнифер Коннелли), – а сам не выходит из головы локомотива. Единственная деталь, которую Уилфорд не предугадал, случилась в момент отправления: как и в любом поезде, здесь завелись безбилетники, буквально запрыгнувшие в последний вагон в попытке спастись.

Читайте также: почему фильм «Сквозь снег» смахивает на пророчество

И эти четыре сотни «хвостовцев» подорвали утопию поезда: не своим появлением, но попыткой отстоять человеческие права. Если учесть, что экспресс стал воплощением тоталитаризма, в котором за неповиновение отрубают руки, поводов для восстания предостаточно. Как и в любом оппозиционном движении, у «хвостовцев» есть лидер – Андре Лейтон (Давид Диггс), бывший детектив и все еще борец за справедливость.

Однако сюжет сериала запускает не дурной политический фон, а загадочное убийство, к расследованию которого и привлекают «хвостовца». В ходе поиска виновного в вечном, как его называет Уилфорд, экспрессе обнаруживаются пробоины – как технические, так и человеческие.

«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

Впервые одноименный французский комикс (в оригинале – Le Transperceneige) вольно экранизировал в 2013 году южнокорейский режиссер Пон Джун Хо («Воспоминание об убийстве», «Паразиты»). Несмотря на скромные сборы, англоязычный дебют режиссера признали одной из лучших картин года – правда, 2014-го, когда он добрался до американского проката. Уже в 2015-м канал TNT задумал вдохнуть в сюжет новую жизнь и сделать из него сериал, вернувшись к первоисточнику, но процесс затянулся: съемки – в 2019-м, релиз – в 2020-м.

Читайте также: кто такой Пон Джун Хо
Слушайте также: подкаст о творчестве Пон Джун Хо

На волне успеха «Паразитов» имя Пон Джун Хо обрело дополнительный вес: кореец вернулся во вселенную «Сквозь снег» в качестве сценариста – правда, основная работа легла на плечи Джоша ФридманаВойна миров», «Черная орхидея») и Грэма МэнсонаКуб»). Преемственность, впрочем, налицо: некоторые сцены из первой серии явно заимствованы у старшего полнометражного брата.

Как и следует ожидать, в тоталитарном государстве на колесах социальное расслоение выражено очень ярко – не только сюжетно, но и визуально. Если первый класс – аристократы-инвесторы – меняют одежду каждую серию, то «хвостовцы» ходят в штопанных-перештопанных за семь лет лохмотьях. Вкупе с правдоподобными костюмами впечатляет и титанический труд декораторов: конечно, нам не показывают 1001 вагон, зато появляющиеся в кадре помещения выглядят как произведения дизайнерского искусства. И снова контраст: столовая первого класса похожа на пятизвездочный ресторан, а «хвостовцы» и живут, и едят в вагонах, чей главный изыск — подобие тюремных нар.

«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

Настоящим же мотором сериала без сомнения становятся персонажи, чьи характеры неподдельны, а даже самые странные решения не лишены скрытых мотивов. С актерским ансамблем есть лишь одна загвоздка: никто не может сравниться с Дженнифер Коннелли и ее героиней, серым кардиналом всех процессов в поезде. Мелани Кэвилл – воплощение сильной женщины, которая и восстание подавит, и под поезд в –150 градусов за тросом полезет. Главный «хвостовец» на ее фоне кажется отчасти смехотворным: пока он выжидает, сомневается и мечется, Кэвилл оказывается на шаг впереди. Что интересно, сильных мужских персонажей в сериале не замечено в принципе. Если не считать слепую уверенность за проявление характера. Поезд буквально держится на многочисленных женских плечах, из какого бы класса они ни были и какую должность ни занимали.

Читайте также: какие роли поезда играли в кино

Такая диспозиция не мешает сюжету мчаться во весь опор на протяжении десяти серий. Его запертость в пространстве поезда — тоже. «Сквозь снег» генерирует такое количество твистов, что от них почти начинает укачивать: стоит подумать, что все волнения позади, как техника или кто-то из героев подбрасывает дров в топку вечного бега истории.

Особая прелесть сериала в том, что сюжет одноименного комикса не только не устарел – но сегодня заиграл новыми красками. Тотальное притеснение и политика выживания как никогда актуальны, а лозунг «Ешь богатых» в какой-то момент лишается переносного смысла. Особенно радует, что сценаристы обошлись без благостного торжества справедливости: пока одни герои мучительно избавляются от розовых очков, в других вагонах царят шпионские заговоры и махинации государственного масштаба. Без клише не обходится, но высокий градус непредсказуемости сглаживает издержки жанра. Каждый следующий вагон и каждый следующий эпизод манят вопросом: «Станут ли люди свободными и равными?» И даже второй сезон вряд ли даст однозначный ответ: революционный поезд только набирает ход.

«Сквозь снег» с 17 мая на Netflix.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыКомиксЭкранизация
персоны
Пон Джун ХоДженнифер КоннеллиДжош Фридман
фильмы
Война мировВоспоминания об убийствеПаразитыСквозь снегСквозь снегЧёрная орхидея

фотографии >>
«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных фотографии
«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных фотографии
«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных фотографии
«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Сиротин
21 июля ушёл из жизни актёр Андрей Сиротин.
Александр Беляев
20 июля ушёл из жизни телеведущий Александр Беляев.
Александр Боголюбов
20 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Боголюбов.
Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.

День рождения >>

Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Анастасия Меськова
Александр Олешко
Ирина Темичева
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Массимо Болди
Гётц Георге
Реми Мартен
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Вуди Харрельсон
Филип Сеймур Хоффман
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
США, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен