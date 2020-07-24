На границе тучи ходят хмуро: чем российский «Мост» отличается от скандинавского

На видеосервисе START завершился показ второго сезона российского сериала «Мост» – отечественной адаптации культового шведско-датского детектива, породившего моду на скандинавский нуар. Переложить на местную почву столь крупный и известный проект – задача не из простых. Кино-Театр.Ру внимательно отсмотрел все серии российского «Моста» и нашел 10 отличий от оригинала.
фото: Кадр из сериала "Мост"
Сложности географии
Первый сезон отечественного сериала поначалу кажется практически покадровой пересъемкой скандинавского «Моста», где на Эрессунском мосту, соединяющем Данию и Швецию, обнаруживают женское тело, которое, как выясняется позже, состоит из двух трупов: верхняя часть принадлежит политику из Мальме, а нижняя – проститутке из Копенгагена. Расследовать дело поручено шведке Саге Норен (София Хелен), талантливому детективу-одиночке, с проблемами в общении, и ее более разговорчивому и дружелюбному датскому коллеге Мартину Руде (Ким Бодния). В отечественном «Мосте» тело, найденное между Ивангородом и Нарвой, состоит из трупов эстонского депутата и питерской студентки института физкультуры. Дело ведут списанная с оригинала следователь-робот Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте) и балагур из российского следственного комитета Максим Казанцев (Михаил Пореченков), как и Мартин Руде, многодетный отец, но еще и любитель шуток об отличиях русских и эстонцев («С вашей толерантностью далеко не уедешь», «Мода такая европейская на диете сидеть?»). Именно на непохожести национальных характеров и отличиях России и Европы поначалу и строятся диалоги и отношения Веермаа и Казанцева. В то время, как в оригинальном сериале, различия датчан и шведов практически не упоминаются, что, конечно, обосновано геополитикой.
Адаптированные герои
Если в оригинальном «Мосте» главным детективом становится именно Сага Норен, которая первой начинает разговор со своим коллегой, то в российской версии право первой реплики принадлежит герою Пореченкова, который на протяжении всего сериала играет роль ведущего следователя. Проявляется это даже в каких-то совершенно бытовых мелочах. Так, например, по сюжету Сага ездит на винтажном Porsche оливкового цвета и уже во время расследования именно она, в основном, возит героя Боднии. В российской версии для Инги тоже нашли необычный автомобиль – бирюзовый внедорожник Land Rover Defender, но показали его всего пару раз, а затем и вовсе перестали упоминать – на все выезды детективы выезжают на машине Следственного комитета России, а за рулем почти всегда оказывается герой Пореченкова.
Партнерства и измены
Основной темой первого «Моста» становятся отношения между партнерами – как семейными парами, так и коллегами. Именно поэтому на протяжении всего сезона параллельно развиваются личные и профессиональные истории. Нелюдимая Сага, до этого по-человечески общавшаяся лишь со своим начальником, находит нового друга в лице Мартина Руде, полной ее противоположности. Сага не привыкла заводить отношения, для секса она предпочитает найти парня на одну ночь. Мартин – семьянин, хотя примерным его в этом отношении не назовешь. И именно вопрос доверия и измен становится ключевым для детективной интриги первого «Моста». В российской версии сюжетная канва расследования сохраняется. Но если Инга в личной жизни детально списана с Саги, то Казанцев все-таки несколько отличается от Мартина Руде. Так, последний, например, недавно сделал вазэктомию, хотя до этого его жена уже успела снова забеременеть, но чтобы «самоутвердиться» после операции Руде изменяет со свидетельницей, а по реакции жены понятно, что эта измена – далеко не первая за годы их семейной жизни. Герой Пореченкова напротив любит пошутить про таблетки для потенции, а, когда узнает, что его жена беременна, говорит: «А неплохо мы с тобой предохраняемся. Сколько нас будет? Семеро? Может, уже надо как-то тормознуться». На что покорная русская жена отвечает: «Как скажешь». Хотя и в их семейной жизни тоже не все гладко: Казанцев без каких-либо особых на то причин изменяет жене с эстонской коллегой Инги.
фото: Кадр из сериала "Мост"
Разные проблемы борца за правду
Ответственность за трупы берет на себя таинственный «Борец за правду», который в последующие дни обещает показать пять насущных проблем общества двух стран. Своим рупором Борец делает не только специально созданный сайт, но и журналиста: в оригинале это репортер шведской газеты, которую читает Сага Норен, в отечественной версии – ведущий криминального телешоу в духе «Петровки,38». В первую очередь Борец обращает внимание на неравенство разных социальных слоев перед законом – именно поэтому он и скрестил трупы двух совершенно не похожих друг на друга женщин, предполагая, что, если бы одна из его частей не принадлежала политику, то дело бы не стало столь резонансным. Но в остальных заявленных преступником проблемах в российском и скандинавском проектах есть существенные отличия.
Так, в датско-шведской версии Борец обращает внимание на бомжей, убийства которых не раскрываются или вовсе не расследуются. В отечественном «Мосте» о людях, живущих на улице, не упоминается вовсе. Эту проблему заменили контрафактным алкоголем, массовое отравление которым причем происходит на свадьбе известного питерского адвоката. Другая «скандинавская» проблема – помощь психически больным людям – в отечественной адаптации превратилась в черный рынок донорских органов: от находящихся на грани жизни и смерти россиян – для «состоятельных граждан» Европы. Широкая трактовка неравенства мигрантов и коренных жителей из датско-шведского сериала в нашем «Мосте» сужается до проблемы натурализации не эстонцев, в первую очередь – русских. А проблема детского труда заменена на махинации с квартирами для детдомовцев. И это, кажется, единственное обоснованное своей актуальностью именно в отечественных просторах отличие.
Россия без экоактивизма
Второй сезон оригинального «Моста» продолжает тему преступного активизма ради «благородных целей» и во имя справедливости. Здесь группа экотеррористов привлекает внимание к проблемам окружающей среды, провоцируя жителей Дании и Швеции на погромы офисов крупных компаний, не заботящихся о правильной утилизации отходов, подбрасывает в магазины и офисы отравленные продукты, а затем и вовсе распространяет бактерии легочной чумы, симптомы которой схожи с бушующим нынче коронавирусом, правда, еще более тяжелые. В сериале поднимаются и вопросы ответственности фармкомпаний и лидеров государств – не случайно с самого начала сезона идет подготовка евросаммита, который должен пройти в Копенгагене. И именно он должен стать центром распространения легочной чумы – предполагается, что зараженные инфекцией видные европолитики распространят болезнь по всем странам. Впрочем, этот действительно актуальный сюжет создатели российского «Моста» использовать не решились – так далеки были от нашей страны проблемы экоактивизма еще пару лет назад, когда как раз снимался сериал.
Второй сезон российского «Моста» основан на третьем скандинавского
От второго сезона оригинала создатели отечественной адаптации оставили лишь сюжет с мостом – в оригинале именно с кораблекрушения, когда судно без экипажа врезается в одну из опор Эрессуннского моста, начинается история экоактивизма. У нас же на неуправляемом прогулочном катере как раз в районе Нарвского моста Дружбы обнаруживают тело генконсула Эстонии, причем труп художественно оформлен под манекен. Именно с таких же смертельных инсталляций начинается уже третий сезон датско-шведского сериала.
Но без ЛГБТ
Интересно, что в третьем оригинальном «Мосте» первая жертва нового преступника – предпринимательница, активистка, основательница центра искусственного оплодотворения, лесбиянка, открывшая первый в Дании гендерно-нейтральный детский сад. Даже о пропаже женщины в полицию заявляет ее жена. В российской версии, конечно, такого торжества толерантности нет. Генконсулу оставили только фонд искусственного оплодотворения, а дальнейший конфликт, тоже завязанный на семейной тематике, свели к проблемам российской ювенальной юстиции и борьбе с абортами. Еще одно подобное отличие коснулось и свидетельницы кораблекрушения, перекочевавшего из второго сезона оригинала. Там молодая студентка встречается со своей преподавательницей, а когда об этом узнает ее отец, то пишет донос в институт, после чего педагога, естественно, увольняют за неподобающее поведение. В российской версии студентка-свидетельница встречается с мужчиной-преподавателем, а ее отец, узнав об этих отношениях, просто приходит в институт и бьет ему морду. Других способов борьбы с харассментом у нас нет.
фото: Кадр из сериала "Мост"
И суррогатных матерей
Еще одним ключевым сюжетом оригинала становится история суррогатного материнства, от которой создатели российской версии также решили отказаться. В датско-шведском «Мосте» один из главных героев, крупный бизнесмен и владелец галереи, вместе со своей женой скрывает от общественности, что их (точнее – его) ребенка вынашивает суррогатная мать – совсем юная девушка, которая решилась на это, чтобы поправить финансовое положение своей семьи, ее молодой муж проиграл в азартные игры почти все деньги. Всплывающая благодаря папарацци история о суррогантной матери наносит семье галериста репутационный и моральный урон. В российской адаптации эту историю заменили на лежащую на поверхности измену – папарацци тут обнаруживают, что жена тоже известного питерского бизнесмена со своей галереей спит с бывшим мужем.
Семейная Сага
Объединив второй и третий сезоны в один, создатели отечественного «Моста» лишились важной для оригинала личной истории Саги Норен. Весь скандинавский сериал поэтапно разбирает понятие семьи и противопоставляет родственные и дружеские связи, которые порой оказываются гораздо важнее и искреннее, нежели кровные. От партнерства первого сезона в продолжении оригинала сначала речь идет о братьях и сестрах – именно во втором сезоне появляются подробности о покончившей жизнь самоубийством сестре Саги, а одними из центральных персонажей параллельной криминальной истории становятся брат и сестра, работающие в фарме. Третий же сезон концентрируется уже на отношениях детей и родителей – неслучайно в детективной составляющей и всплывает суррогатное материнство, а в жизни Саги Норен – мать и умирающий отец, с которыми она много лет назад прервала общение. Отца ей заменил как раз ее понимающий начальник, который в оригинале становится одной из жертв маньяка. Потеряв самого близкого человека, Сага еще больше замыкается в себе и сама находится на грани отчаяния. Создатели российского «Моста» оставили Инге только историю с сестрой. И построением новых отношений. В оригинале Сага действительно тоже находит постоянного бойфренда, который переезжает в ее квартиру, но не может с ним жить, так как ей, погруженной в работу, необходимо личное пространство. Эстонская Инга сама переезжает к своему питерскому бойфренду, и тоже не может с ним жить, предпочитая работу и ночевки в близлежащей гостинице.
И немного мести
Теряя близких, Сага Норен начинает испытывать не свойственные ей чувства, одним из которых становится месть, впрочем, довольно интересно решенная в финале третьего сезона (не будем спойлерить). А во втором сезоне оригинала с этим же сталкивается и Мартин Руде, пытающийся вырвать из убийцы своего сына раскаяние. В отечественной адаптации Инга Веермаа даже к концу второго сезона по-прежнему остается «роботом», стреляющим просто технично и инстинктивно, а Максим Казанцев, даже не пытается добиться от своего обидчика раскаяния, а лишь одержим жаждой мести, которая ставит под угрозу и его отношения с Ингой. Если российский «Мост» получит продолжение (пока об этом не заявлялось), возможно, создатели все-таки учтут объем характеров главных героев и их личные истории, непосредственно связанные с детективным сюжетом. Именно этим объемом зрителей когда-то и привлек знаменитый скандинавский оригинал.
Второй сезон сериала «Мост» на видеосервисе START.
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