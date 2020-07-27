Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Серебряный бор»

27 июля Первый канал выпускает в повторный эфир 24-серийную семейную сагу «Серебряный бор» с Марией Шукшиной и Сергеем Маховиковым в главных ролях. Многосерийный фильм снял режиссер Зиновий Ройзман по сценарию Галины Сальгарелли. Герои этой истории, происходящей в конце 1970-x – начале 1980-x годов, – элитарная и обеспеченная советская семья Архиповых. Глава семьи Иван Архипов – генерал МВД, преподаватель Высшей школы милиции, в прошлом оперативник. Его жена Татьяна Михайловна – редактор в популярной литературной газете. У них трое взрослых сыновей: Павел – следователь на Петровке, Алексей – инспектор райкома ВЛКСМ, Костя оканчивает истфак МГУ. Но благополучие и привилегированность семейства, имеющего трешку в центре Москвы и дачу в Серебряном Бору, ползет по швам после смерти Брежнева и ряда происшествий. Обращаемся к мнениям наших читателей, которые активно высказывались во время и после премьеры сериала «Серебряный бор» и оставили свыше 2,5 тысячи комментариев на его странице (орфография авторов сообщений).
фото: кадр из сериала "Серебряный бор"
Миряна: Такое чувство, что вышел из одного сериала и зашел в другой. Извините, не люблю писать отрицательно, но, правда, дело даже не в сюжете... Просто ощущение игры.
Марина Ивановна Иванова (Санкт-Петербург): Отличная работа! Отрицательные отзывы пишут только завистники. Актерская работа великолепна. Все молодцы. Верила каждому. Сценарий написан замечательно, четко выстроен сюжет, нет ни одного лишнего слова. Захватывающая история. Наша российская. Уже надоели слизанные зарубежные аналоги, а здесь оригинальный сценарий родных восьмидесятых годов. Все чистая правда. Я работала в Комитете комсомола и в редакции газеты, муж у меня из органов. Есть с чем сравнивать. В общем, огромное спасибо создателям сериала и низкий поклон. Катарсис прочувствовала в каждой сцене. С нетерпением жду второй сезон.
Демьян Инютин: Очень слабая работа, начиная с персонажей. Все четверо мужчин Архиповых какие-то непроходимые мычащие дауны - только из-за того, что не могли членораздельно изъясниться с собеседником и образовался сюжет.
Алексей 1969 (Москва): ...было интересно подсчитывать ляпы, поскольку создатели хвастались воссозданием обстановки вплоть до платьев Шукшиной... Пластиковые окна, домофоны, Собянинская плитка, подсвеченные отреставрированные храмы, выражение "ты в порядке" - эти ляпсусы уже стали привычными для любого фильма про советский период. Телефонные будки - автор ставит их так же, как и киоски "Союзпечати" в любом месте, забывая, что телефоны были проводные. Киоски кстати сказать в парке не ставили и вообще в начале 1980-х они выглядели несколько иначе... Туалет в редакции потряс особо - интерьер современный до мельчайших деталей.
Александр Гребёнкин (Каменское): Очень увлекли жизненные пути - дороги трёх братьев Павла (Мих. Пшеничный), Алексея (Марк Богатырёв), Кости (Нил Кропалов). У каждого свой характер, свои привычки, свои достоинства и недостатки. Все эти роли сыграны очень хорошо. Авторы сценария умело сочетают несколько жанров в сюжете ленты. Здесь и жизненная драма, и фильм о любви, и детектив, и приключенческий фильм. Нельзя сказать, что всё продумано, написано и показано идеально. В фильме немало и слабых сцен, удивительных совпадений, провалов в сюжете, непродуманных ходов. Но, в целом, отображение эпохи и жизни людей получилось.
фото: кадр из сериала "Серебряный бор"
Моисеева: ... хороший сериал это тот, который хочется пересматривать. Но не этот же... Артисты иногда хорошо играют, ну и все. Сюжет очень так себе... Пересматривать... только за очень дополнительные деньги, как говаривал Жванецкий.
Диана Ветрова: Очень понравилось, как правдиво и естественно играют свои роли Мария Шукшина, Дмитрий Астрахан и Сергей Моховиков. На всём протяжении фильма все эти актёры удерживают внимание, где-то заставляют вздрогнуть и сопереживать.
Ольга Корнеева: Какой прекрасный сериал! Актеры-супер. Хочется отметить что кроме индивидуальной прекрасной игры, актеры передают прекрасно СЕМЬЮ. Ощущение, что это настоящие папа, мама и трое сыновей. Очень интересный сюжет. Очень боялась, какой будет конец. Ошеломительно, потрясающе, именно такой, какой я хотела. Талантливо, интересно, душевно и захватывающе! Спасибо большое! Хорошее музыкальное сопровождение... И я просто в восторге от Актера Сергея Маховикова.
Анекс (Melbourne): Этот фильм сродни последнему из могикан. В нем показали людей, а не штампы о генералах, "кровавой гебне" и прочее.
Жанна_1956 (Южный город): Показали генерала КГБ с человеческим лицом и поступками. На моей памяти за последние годы это впервые в фильмах такого КГБ шника показали. Обычно чем подлее и гнуснее, тем режиссер считает лучше. А как же иначе кровавую гэбню показывать. А тут, настоящий друг, отличный отец.
фото: кадр из сериала "Серебряный бор"
Анка пулеметчица: Мне показалось, что фильм о следующем: семья - как ячейка общества, как маленькая модель государства. Всё было хорошо, как и со страной. Крепкое и дружное и то и другое. Потом семья стала разваливаться, как и страна. Возникли и там и там проблемы, криминал, кто-то откалывается, кто-то предает, у кого-то не ладится. Но в результате все пазлы в семье сложились, и она даже увеличилась, так и с государство вскором времени это же ждите! Вернутся бывшие республики назад, и наше государство станет еще больше. Вот так, ребятки. Между кадрами надо уметь "читать".
Vitold RGB: Фильм очень хороший, со всеми своими ляпами, историческими несоответствиями, глупыми или нереальными ситуациями. Тут кто-то повеселился, а я получил удовольствие. Раньше писали "Сделано в СССР", а я бы сказал - сделано с душой. Нормальная такая мелодрама с детективным орнаментом. А любителям повеселиться-приколоться рекомендую не мелодрамы отсматривать о 24-х сериях на протяжении трёх (!) недель (это извращение какое-то...), а смотреть "Прожекторперисхилтон" - юмор со знаком качества.
vlain: Пришла эпоха клипмейкеров! Очень трудно смотреть фильм из-за коротких и часто меняющихся сцен. И как следствие - глаза устают. Режиссёру монтажа - твёрдая двойка.
ХБулат: Шукшина старается, но это не помогает... все женщины играют отлично, кроме Шукшиной. Маховиков переигрывает иногда, ...раздражает халява, много косяков... Блин, вы зрителей за дураков держите? Мне 51 год... Домофон при входе в отделение, смесители в доме современные, тумбы в литгазете с замочком, двери ламинированные, баночка с соленьями с зеленой крышечкой, а не закатанная... халявщики-сниматели, художнику-постановщику МИНУС.
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