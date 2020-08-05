Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа?

Обзор сериалов >>
5 августа 2020
В онлайн-сервисе more.tv, существенно нарастившем базу подписчиков и ставшем одним из главных интернет-открытий лета за счет провокационного сериала «Чики», вышел британский сериал «Маленькие пташки», основанный на рассказах культовой, но не так уж известной в России писательницы Анаис Нин, практически апологета эротического романа, яркой и смелой женщины, начинавшей свою карьеру с критического разбора произведений Дэвида Герберта Лоуренса.

«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа?
фото: Кадр из сериала "Маленькие пташки"

В Нью-Йорке образца 1955 года продолжающая психологическую терапию Люси Сэвидж (Джуно Темпл), скромная красавица из «хорошей американской семьи», готовится к своему первому большому путешествию – свадьбе с симпатичным Хьюго (Хью Скиннер), а если точнее – лордом Хьюго Кавендиш-Смитом. Радостное событие должно пройти в свободном от консервативных течений Британии и Америки Танжере, центре культур и секса, самого смелого и разнообразного. Что подтверждает местная доминатрикс Шерифа Ламур (дебютантка в большом иностранном кино Юмна Марван), чередующая жесткий секс с иностранцами, заканчивающийся обязательным мочеиспусканием, и выходные с романтичным любимым человеком, который «слишком мил» для нее.

Долгая поездка на круизном лайнере – в новую жизнь – проходит для Люси под аккомпанемент яркой артистки и «почти коммунистки» Лили Фон Икс (Нина Сосанья), на борту рассказывающей о самом ярком в жизни оргазме, случившемся во время казни «русского преступника» в Париже. Что такое оргазм, Люси, очевидно, не знает. Но на Лили смотрит с восхищением. Такой свободной, сильной и независимой женщины героиня Джуно Темпл не встречала. Из отчего дома ее отправили с праздничным «кольтом», подаренным отцом, фамильным кольцом от странноватой бабушки, наговорами о том, что жизнь, а уж тем более семейная, – тлен, от матери и, конечно, припасами экспериментальных антидепрессантов от психотерапевта.

«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа?
фото: Кадр из сериала "Маленькие пташки"

Положивший название сериалу сборник рассказов Анаис Нин был опубликован только после ее смерти – от рака шейки матки в середине 1970-х. Во время взрыва феминизма 1960-х она, анархистка и литератор, никогда не скрывавшая своих психологических травм (в девять лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отца, о чем написала дневниковый сборник «Инцест»), любовников (в их числе был, например, Генри Миллер) и смелых взглядов. Хоть она и стала популярным автором, но в тех же «Маленьких пташках» зафиксировала: «Обычно феминистическое зрение близоруко. Я не думаю, что это применимо ко мне. Но отвлеченных идей я не понимаю».

В том же предисловии к «Маленьким пташкам» она писала: «Одно дело — включить эротизм в роман или рассказ, а совсем другое — сосредоточить на нем все свое внимание. В первом случае это является частью жизни. Я бы сказала, что она оказывается естественной, искренней, как на страницах романов Золя или Лоуренса». Именно так и были построены ее рассказы, ставшие основой сериала. О том, как можно взбудоражить чресла, все узнали и из «Любовника Леди Чаттерлей» Лоуренса, надолго ставшего штампом эротической прозы. В отличие от произведений Анаис Нин, в которых она хоть и пыталась подражать наивности Лоуренса, но и вписывала в эту наивную прозу настоящие муки и чаяния женщин.

Переработка рассказов Нин, сделанная американо-катарской художницей Софией Аль-Марией, чьи выставочные работы были посвящены странам Персидского залива и роли в них женщин, наследуют этот наивный рассказ, сдобренный режиссером Стэйси Пассон голливудской стилистикой 1950-х, но отчаянно пытаются, как и в свое время писательница Анаис Нин, обрести актуальное звучание. Ей – в первую волну феминизма и на заре кинематографа, – безусловно, было значительно проще. Сейчас, когда харассмент стал как минимум пунктирной линией каждого проекта, а сексуальные скандалы в медиаиндустрии дошли уже даже до России, фраппировать кого-то неожиданными, провокационными, так или иначе касающимися эротики темами, уже довольно непросто. Хотя и создатели «Маленьких пташек» пытаются идти по пути кинематографистов, недавно актуализировавших «Дивный новый мир» Олдоса Хакси, нового звучания эта уже не первой свежести история, увы, не получает. Перефразируя другого популярного европейского писателя – наивно, но не супер.

«Маленькие пташки» в онлайн-сервисе more.tv с 5 августа.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыМария Токмашева
персоны
Стэйси ПассонНина СосаньяДжуно Темпл
фильмы
Маленькие пташки

фотографии >>
«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа? фотографии
«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа? фотографии
«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа? фотографии
«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Таланкин
2 августа ушёл из жизни режиссёр, сценарист Дмитрий Таланкин.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Алексей Смолка
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Юлиане Кёхлер
Роберт Митчум
Яцек Понедзялек
Анна Руссель
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Дания, Франция, 2013
Агент Лев
боевик, комедия, шпионский фильм
Франция, Бельгия, 2020
Любовь между строк
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Незваный гость
мистика, триллер
Южная Корея, 2020
Неистовый
психологический триллер
США, 2020
В ожидании варваров
драма, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Ключ времени
Россия, 2020
Спасти панду
комедия, криминальный фильм, фильм о животных
Южная Корея, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Секрет
драма, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен