«Маленькие пташки»: Помогла ли новая волна феминизма актуализировать классику женского эротического романа?

В онлайн-сервисе more.tv, существенно нарастившем базу подписчиков и ставшем одним из главных интернет-открытий лета за счет провокационного сериала «Чики», вышел британский сериал «Маленькие пташки», основанный на рассказах культовой, но не так уж известной в России писательницы Анаис Нин, практически апологета эротического романа, яркой и смелой женщины, начинавшей свою карьеру с критического разбора произведений Дэвида Герберта Лоуренса.
фото: Кадр из сериала "Маленькие пташки"
В Нью-Йорке образца 1955 года продолжающая психологическую терапию Люси Сэвидж (Джуно Темпл), скромная красавица из «хорошей американской семьи», готовится к своему первому большому путешествию – свадьбе с симпатичным Хьюго (Хью Скиннер), а если точнее – лордом Хьюго Кавендиш-Смитом. Радостное событие должно пройти в свободном от консервативных течений Британии и Америки Танжере, центре культур и секса, самого смелого и разнообразного. Что подтверждает местная доминатрикс Шерифа Ламур (дебютантка в большом иностранном кино Юмна Марван), чередующая жесткий секс с иностранцами, заканчивающийся обязательным мочеиспусканием, и выходные с романтичным любимым человеком, который «слишком мил» для нее.
Долгая поездка на круизном лайнере – в новую жизнь – проходит для Люси под аккомпанемент яркой артистки и «почти коммунистки» Лили Фон Икс (Нина Сосанья), на борту рассказывающей о самом ярком в жизни оргазме, случившемся во время казни «русского преступника» в Париже. Что такое оргазм, Люси, очевидно, не знает. Но на Лили смотрит с восхищением. Такой свободной, сильной и независимой женщины героиня Джуно Темпл не встречала. Из отчего дома ее отправили с праздничным «кольтом», подаренным отцом, фамильным кольцом от странноватой бабушки, наговорами о том, что жизнь, а уж тем более семейная, – тлен, от матери и, конечно, припасами экспериментальных антидепрессантов от психотерапевта.
фото: Кадр из сериала "Маленькие пташки"
Положивший название сериалу сборник рассказов Анаис Нин был опубликован только после ее смерти – от рака шейки матки в середине 1970-х. Во время взрыва феминизма 1960-х она, анархистка и литератор, никогда не скрывавшая своих психологических травм (в девять лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отца, о чем написала дневниковый сборник «Инцест»), любовников (в их числе был, например, Генри Миллер) и смелых взглядов. Хоть она и стала популярным автором, но в тех же «Маленьких пташках» зафиксировала: «Обычно феминистическое зрение близоруко. Я не думаю, что это применимо ко мне. Но отвлеченных идей я не понимаю».
В том же предисловии к «Маленьким пташкам» она писала: «Одно дело — включить эротизм в роман или рассказ, а совсем другое — сосредоточить на нем все свое внимание. В первом случае это является частью жизни. Я бы сказала, что она оказывается естественной, искренней, как на страницах романов Золя или Лоуренса». Именно так и были построены ее рассказы, ставшие основой сериала. О том, как можно взбудоражить чресла, все узнали и из «Любовника Леди Чаттерлей» Лоуренса, надолго ставшего штампом эротической прозы. В отличие от произведений Анаис Нин, в которых она хоть и пыталась подражать наивности Лоуренса, но и вписывала в эту наивную прозу настоящие муки и чаяния женщин.
Переработка рассказов Нин, сделанная американо-катарской художницей Софией Аль-Марией, чьи выставочные работы были посвящены странам Персидского залива и роли в них женщин, наследуют этот наивный рассказ, сдобренный режиссером Стэйси Пассон голливудской стилистикой 1950-х, но отчаянно пытаются, как и в свое время писательница Анаис Нин, обрести актуальное звучание. Ей – в первую волну феминизма и на заре кинематографа, – безусловно, было значительно проще. Сейчас, когда харассмент стал как минимум пунктирной линией каждого проекта, а сексуальные скандалы в медиаиндустрии дошли уже даже до России, фраппировать кого-то неожиданными, провокационными, так или иначе касающимися эротики темами, уже довольно непросто. Хотя и создатели «Маленьких пташек» пытаются идти по пути кинематографистов, недавно актуализировавших «Дивный новый мир» Олдоса Хакси, нового звучания эта уже не первой свежести история, увы, не получает. Перефразируя другого популярного европейского писателя – наивно, но не супер.
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