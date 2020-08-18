Будь на Chill: 8,5 веб-сериалов, которые стоит посмотреть прямо сейчас

В России появился веб-кинотеатр Chill – это первая отечественная платформа и на самом деле одна из немногих в мире, которая концентрируется на коротком контенте. Главным образом – на веб-сериалах, эпизоды которых длятся в среднем по 15 минут, снимаются они обычно за меньший бюджет и создаются специально для показа на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Это направление уже активно развивается во всем мире, а в России бум веб-сериалов начался три года назад, когда в Нижнем Новгороде прошел первый международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Именно команда этого смотра – единственного в России специализирующегося на веб-сериалах, – и создала платформу Chill. Кино-Театр.Ру ознакомился с размещенными там проектами и выбрал восемь веб-сериалов и один пилот, которые можно посмотреть прямо сейчас.
Австралийский проект, ставший победителем Чемпионата мира по веб-сериалам (да, есть и такой) по итогам 2017 года. Снял его режиссер Люк Ив, а главную роль сыграла теперь уже восходящая звезда Голливуда Одесса Янг. Визуально яркий, стильный и насыщенный сериал затрагивает непростую тему жизни с биполярным расстройством. Повествование при этом далеко от трагического пафоса, «Витая в облаках» – полноценное драмеди взросления, которое можно посмотреть как взрослым, так и подросткам.
Веб-сериал из Казахстана, придуманный и поставленный сценаристом, продюсером, актером и каскадером Ерденом Телемисовым, которого можно увидеть в громких зарубежных проектах «Марко Поло», «МакМафия», «Воин». Проект «Всемогущий», рассказывающий о первом в мире джине-блогере (его сыграл сам Ерден), пытающемся к тому же ужиться о своими менее продвинутыми братьями, стал для него режиссерским дебютом. В 2018 году «Всемогущий» получил приз за самую креативную идею на первом фестивале Realist Web Fest.
Музыкальная комедия из Аргентины, страстная, смешная и немного безумная. В центре сюжета – звезда низкопробных сериалов Кики Вега, с которой после девятого сезона не подписали контракт. Кики решает кардинально поменять свою жизнь: убрать из груди импланты, пойти на курсы актерского мастерства и сыграть в фильме самого Уэса Андерсона (впрочем, имя режиссера Кики никак не может выговорить). Девушке во всем помогает ее агент – взбалмошная Лидия, которая ко всему прочему очень любит выпить. Главную героиню играет звезда аргентинского кино Кандела Ветрано.
Канадский веб-сериал, премьера которого состоялась весной 2019 года на престижном фестивале Canneseries – там есть отдельная конкурсная программа для сериалов такого короткого формата. «Сумасшедший дом» – история драматическая, речь в ней идет о приюте для так называемых проблемных девочек-подростков. В этот приют попадает юная Сахара, которая сбежала из Африки от царящего там насилия. Но и здесь, в монреальском приюте, о спокойной жизни можно только мечтать. Девочку не принимают другие воспитанницы и делают все, чтобы жизнь новенькой превратилась в ад. Несмотря на то, что внутри «дома» царит не самая здоровая атмосфера всеобщих обид и унижений, перед лицом реального мира, гнет которого девочки, несмотря на юный возраст, уже успели оценить сполна, они все же могут объединиться и стать настоящей семьей.
Сделанный не без влияния «Черного зеркала» отечественный веб-сериал начинающих кинематографистов из Петрозаводска. Несмотря на заметно отличающийся от больших проектов бюджет «Пиксельного разума», этот веб-сериал выглядит иронично и, естественно, актуально. В разных сериях до абсурда доводится все наше увлечение разнообразными гаджетами и приложениями. Офлайн-мир по-прежнему выигрывает у онлайна.
Умная комедия из Германии на тему, о которой не принято шутить в России. Это история о пьющем священнике Вольфганге, пойманном к тому же на измене. После того, как церковь от него отвернулась, Вольфганг решил принимать прихожан в обычном грузовом контейнере в центре Берлина. Услуга пользуется популярностью, люди забегают исповедаться буквально на пару минут (столько длится один эпизод) - по дороге домой или после шоппинга. В главной роли – Ханнес Хельман, который снимался в фильме Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» и в другом недавнем номинанте на премию «Оскар» – «Работе без авторства».
Забавная американская комедия, иронично смешивающая все самые популярные жанры кино и сериалов – от слэшеров в духе «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» до модных юридических процедуралов. Еще и действие происходит в главный американский праздник Хэллоуин – именно тогда в офисе адвокатской конторы встречаются охотники на призраков, молодая миллиардерша, вампирша с юридическим образованием и ее коллега, одержимая демонами. Да, к необычному стаффу присоединяются еще и отчаянные студенты, рассчитывающие получить денежный приз, который решит все их проблемы. Снял сериал актер Кристофер Наоки Ли, отметившийся в недавнем хите AMC «Террор», который продюсировал Ридли Скотт.
Корейская дорама для поклонников анимэ и подростковых сериалов. Одинокий ученый создает себе дочь-андроида с сознанием ученицы старшей школы. Туда-то она и отправляется под прикрытием впервые оказавшейся в Корее американской девчонки Энни. История взросления и ассимиляции в реальном мире, доказывающая, что андроиды все еще порой «лучше, чем люди». И к тому же невероятной красоты, как, впрочем, почти все звезды дорам.
Пилотный веб-сериал Ян Гэ, актрисы «Гоголь-центра», участницы шоу «Голос», которая уже успела выпустить свои режиссерские проекты. Ее дебют «Ню» получил спецприз жюри Московского кинофестиваля, а вторая работа «Троица» входила в прошлогодний конкурс «Кинотавра». Этот веб-сериал Ян Гэ успела снять за время режима самоизоляции, который она застала в Берлине. Причем это не скринлайф-проект. Главная героиня – Бай Лу (сама Ян Гэ) приехала в столицу Германии после тяжелого расставания и застряла там на несколько месяцев. Умирая от одиночества, она решается на отчаянный шаг – найти парня, не выходя из дома.
Смотрите эти и другие веб-сериалы в веб-кинотеатре Chill.
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