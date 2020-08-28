«Игра на выживание»: Хвойный Lost

31 августа на телеканале «ТНТ» состоится премьера многосерийного триллера «Игра на выживание» с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым в роли самих себя. Рассказываем, что общего у нового российского шоу с легендарным «Остаться в живых» и чем оно может удивить.
В глухой сибирской тайге без единого намека на цивилизацию собираются 16 добровольцев, включая двух популярных актеров. В рамках реалити-шоу «Выживший» две команды должны месяц продержаться в диких условиях без каких-либо личных вещей, денег, еды и связи. Победитель получит миллион евро. На заманчивое предложение клюнули самые разные участники, но вскоре им предстоит притупить дух соперничества: постановка в один момент обернется реальной борьбой не на жизнь, а на смерть. Участники съемочной группы исчезнут, а рядом с базой кто-то устроит пальбу.
Идея скрестить условное реалити-шоу в духе «Последнего героя» с классическим сарвайвал-триллером про людей в экстремальных обстоятельствах отнюдь не новая, хотя в сериалах еще не столь заезженная. Большей популярностью пользуются реалити вроде «Холостяка», чью подноготную не без иронии показывают, например, в американском драмеди «Нереальный холостяк
» — об абсурде на съемках шоу про поиск невесты. «Игра на выживание» — иной, но более чем жизнеспособный жанровый гибрид: эдакий Lost, но про людей, которые добровольно подписались на авантюру с поиском кореньев и разведением костра из трусов и палок, да оказались в западне не где-нибудь на тропическом острове, а в российской тайге. Где еще сотни квадратных километров первозданной природы могут стать площадкой для смертельной игры, за которой почти никто не следит?
Как и «Остаться в живых», новый сериал Карена Оганесяна
(«Герой
», «Домовой
») напускает туману уже в первых эпизодах. Не успели участники толком познакомиться, как пропадает курировавший шоу Игорь Верник
, изображавший тут хитрую пародию на самого себя. Робинзоны оказываются в незавидном положении, а в лесах появляются неприятные люди в наколках и с АК-47 наперевес (нет, это не ребут «Холодного лета 53-го», в котором группа уголовников выбрается на волю). А уже во второй серии зрителя ждет еще один неожиданный твист, выбивающий почву из-под ног. Дальше - больше, и главное, чтобы к финалу сериал не сдулся, как это случилось с все тем же «Остаться в живых».
«Игра на выживание» - хорошее жанровое, незамутненное лишними смыслами развлекательное шоу. Но можно взглянуть на него и под несколько иным углом. Ведь мы наблюдаем за жизнью как бы настоящих людей, попавших в придуманный для них переплет. Даже в условном «Доме 2» все просчитано специальными людьми, которые точно знают, как использовать оказавшиеся на шоу типажи. Или можно вспомнить недавний ажиотаж
вокруг проекта Ильи Хржановского
«Дау
», в котором реальные люди оказались помещены в выдуманные условия, где им предлагалось проявить самость, незримо настраиваемую умелым кукловодом за кадром.
Мистика «Игры на выживание» именно в том, что грань между настоящим реалити-шоу и разыгранным перед зрителем сценарием здесь размывается. Большей вовлеченности и доверительному отношению к происходящему способствуют актеры, выступающие под своими именами: мы проникаемся симпатией к реальным людям быстрее. Переживать за жизнь Бортич получается гораздо острее, чем, скажем, за Линду Лапиньш
, как бы здорово она ни играла. Но это и источник дополнительных вопросов: а почему тогда другие актеры не играют самих себя? Что на самом деле происходит с ними, подчинено ли это сценарию и кто всем дирижирует? Остается лишь гадать. Возможно, во всем окажутся виноваты масоны, российские олигархи или Матрица, но это не точно.
В первых же сериях сценаристы мастерски обходятся с материалом и «пудрят» зрителю мозги, пользуясь иллюзорностью медиума. Дополнительный источник беспокойства, также влияющий на восприятие – спрятанные повсюду видеокамеры и имитация бытовой реальности - от видеовизиток участников подставного шоу до съемки на камеру смартфона. Мы знаем и видели, что интернет хранит как записи влогов, Zoom-конференций и видео с камер наблюдения, так и всевозможные подделки действительности. И порой одно от другого не отличить. Впрочем, камеры и сами по себе, для российского человека особенно, автоматически считываются как присутствие условного Большого брата. «Игра на выживание», конечно, спектакль, но он будит воображение и затягивает, заставляя поразмыслить о собственной реальности, которая, кто знает, может и не отличается от условного «Шоу Трумана
».
Смотрите сериал «Игра на выживание
» на ТНТ с 31 августа.
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