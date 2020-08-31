«Ольга». Четвертый сезон: Я же мать

На телеканале ТНТ после двухлетнего перерыва стартует продолжение одного из самых популярных отечественных сериалов «Ольга» с Яной Трояновой в заглавной роли. Перерыв, кажется, пошел на пользу не только всему проекту, но и ключевой героине – Ольга Терентьева наконец пытается начать жить для себя, а не для своей семьи. Получается, правда, по-прежнему не очень.
фото: пресс-служба ТНТ
Предыдущий – третий – сезон, начинавшийся как романтическая комедия, в том числе благодаря появлению в ней героя Гоши Куценко, зафиксировал развал большой и шумной семьи Терентьевых во всех смыслах. Отношения Ольги с сестрой Леной (Алина Алексеева) разбивались как раз о любовные отношения с Володей (Куценко), дочь Аня (Ксения Суркова) «дочудилась» до того, что у нее почти отобрали Марьяшу, а Юрген (Василий Кортуков) вспомнил про родительские обязанности и попытался решить сразу все проблемы всех своих дочерей, что, конечно, обеспечило Ольге еще больше «головняка». А тут еще и мать Тамара (Татьяна Васильева), давно бросившая Ольгу и Лену, прилетела из-за границы с новыми «айфонами» для внуков и смертельным диагнозом для самой себя, что всколыхнуло в Юргене былую любовь. Несмотря на драматизм третьего сезона, в семье Терентьевых, как и в жизни самой Ольги, кажется, наступило спокойствие. Надолго ли?
Спустя два года жизнь Терентьевых, пытающихся выбиться из-под вечной опеки «сильной и независимой» матери, идет своим чередом. Все еще трезвый Юрген каждый день ходит на кладбище, где тоскует по своей погибшей Тамаре. Дочь Аня, кажется, нашла семейное счастье со странноватым «рыцарем без страха и упрека» Львом (Юрий Борисов), с которым вместе воспитывает дочь от Андрюхи (Сергей Романович, возвращение которого анонсировано в четвертом сезоне). Сестра Лена живет своей жизнью – примирилась с юнцом Пушкиным (Филипп Ершов) и готова на все, чтобы вытащить его из армии, даже встретиться с его богатым раздолбаем-братом. Младший Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик), выросший настоящим красавцем, продолжает завоевывать сердце безрассудной соседки Саши (Анастасия Матвеева), отец которой (Павел Майков) продолжает заливать свою судьбу алкоголем. Даже Гриша (Максим Костромыкин) с его взбалмошной бабушкой (Роза Хайруллина) уже стал спокойнее относиться к отказам Ольги, но, как может, помогает семье Терентьевых. В общем, «дети» наконец выросли и самое время «жить для себя». Что Ольга, вопреки своему характеру, и пытается делать. Отключает телефон, забивает на чужой педикюр, который достал ее на работе, и идет наконец сама расслабляться в местный СПА с бокалом игристого. Только вот сотни неотвеченных вызовов – явный признак не одной беды, а, очевидно, нескольких – без них семья Терентьевых обойтись не может.
фото: пресс-служба ТНТ
Создатели «Ольги», когда-то первыми вновь актуализировавшие в российских сериалах образ «простой русской бабы», продолжают идти в ногу со временем. Народный феминизм в проекте сменяется историей созависимых отношений и трендом на семейный кризис, модно звучащих в мировом кино. Индивидуальность и собственное психическое здоровье теперь важнее какой-то навязанной сверху традиции о благополучии отдельно взятой «ячейки общества». Его – благополучия – понятно, не будет, если из поколения в поколение дети копируют поведение родителей. Патриархальную, надрывную гиперопеку – от рождения и до самой смерти. С громкими криками, наставлениями и нравоучениями, взваливанием семейных проблем исключительно на одни – с виду сильные – плечи, которые в какой-то момент все-таки не выдерживают непосильного груза. Отпустить взрослых детей и даже родителей в свободное плавание – этому умению Ольге еще только предстоит научиться. Главное только, чтобы не было мучительно поздно.
«Ольга». Четвертый сезон - смотрите на ТНТ с 31 августа.
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