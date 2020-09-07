«Тонкие материи»: Советская Золушка берется за ножницы

На Первом канале стартовала комедийная мелодрама «Тонкие материи», которая научит вас не только отличать гипюр от велюра, но и мечту от иллюзии. Наблюдать предстоит за тем, как осваивает мир моды 60-х восходящая звезда – Анастасия Талызина, внучка великой Валентины Талызиной, актрисы, подарившей нам не только множество ролей, но и голос Барбары Брыльски в «Иронии судьбы». «Тонкие материи» – именно тот фильм, который хочется увидеть в преддверии сезона дождей после продолжительного сидения на самоизоляции – светлая картина о доброте, смелости и, конечно, любви.
фото: Пресс-служба Первого канала
Действие разворачивается в 62-м, когда полет в космос Юрия Гагарина вдохновил многих советских людей на большие и маленькие подвиги, а юную Татьяну (Анастасия Талызина) на покорение Москвы. Таня прекрасно шьет, мечтает одевать столичный бомонд и даже однажды увидеть свое платье на парижском подиуме. Она приезжает в Златоглавую в платье, сделанном собственными руками, чтобы поступить в текстильный институт. Но когда она идет к зданию института, ее подводят туфли – ломается каблук. Это замечает симпатичный парень Володя (Константин Белошапка). На удачу он только что купил прелестные белые туфли, правда не Татьяне, а своей будущей жене (Наталья Бергер). Но об этом резонно решил умолчать и просто сделал подарок незнакомке.
В новых туфлях девушка отправляется в институт и узнает, что экзамены сдала на отлично, но ее все равно не взяли – из-за отца: он сидит в тюрьме, причем по ошибке, но в его истории никто разбираться не захотел. А вот Тане захотела помочь модель Наташа (Антонина Паперная) – пристроила ее в 100-ю секцию универмага «Столица», где обшивают главных лиц страны, как позже выяснит главная героиня, в том числе и того самого парня, он окажется сыном высокопоставленного чиновника. Так у Тани в Москве появляются не просто коллеги, а настоящие друзья и даже семья: мамой становится Нина Васильевна (Ольга Хохлова), глава секции, которая следит за порядком в своём королевстве и не даёт сотрудников никому обижать, циничный и капризный Костик (Кузьма Сапрыкин) – братом, а Катя (Софья Лебедева) - конкурирующей сестрой, чей пример учит главную героиню, как не стоит поступать.
Режиссером проекта выступил Анарио Мамедова, который стабильно поставляет на федеральные каналы по два проекта в год последние пять лет, а начал работу в кинопроизводстве еще в 2005-м. За его плечами самые разные жанры – драма «Коммуналка» о жене, пережившей смерть мужа, боевик «Призрак», где Павел Прилучный пытается вспомнить хотя бы свое имя, и комедия «Можете звать меня папой» о знакомстве жениха с отцом в исполнении Юрия Стоянова, у которого в сарае тазик с бетоном, где застыли чьи-то ботинки.
фото: Пресс-служба Первого канала
Солнечная история выверена точно под зрителя Первого канала. Женщины постарше смогут вспомнить, как накручивали кудри щипцами «Мечта», чтобы прогуляться по ГУМу за мороженным, а юные зрители откроют для себя моду 60-х, когда дизайнеры не боялись экспериментировать и впервые стали использовать прозрачные вещи, а главное – систему ценностей советских людей, которые умели отличать зерна от плевел.
Обаятельная и привлекательная 21-летняя Анастасия Талызина в роли наивной, но решительной Татьяны влюбляет в себя моментально. Именно такой и представляешь себе советскую Золушку. Она принципиальна. Когда подруга предлагает ей отказаться от отца, чтобы ее взяли в институт, говорит «нет», не подумав ни минуты. Находчива. Быстро придумывает, как можно перешить брюки, которые сама случайно прожгла. И альтруистична. Несмотря на то, что ее ждут на свидании, она помогает другу справиться с его бедой. От Талызиной исходит яркий свет с экрана, ее игре бесприкословно веришь, как будто она не внучка великой актрисы, которой только предстоит завоевать доверие зрителей и доказать свой талант на деле, а действительно Танюша, приехавшая покорять Москву. Хочется скрестить кулачки и прошептать: «У тебя все получится!»
Смотрите сериал «Тонкие материи» с 7 сентября на Первом канале в 21:30.
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