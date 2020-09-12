От Грозного до Психа один шаг: 29 новейших российских сериалов

Осень - начало новых телепроектов, и мы снова попросили телеканалы и ведущие российские студии, производящие контент для телевидения, поделиться своими планами на начало сезона, а затем выбрали наиболее интересные и ожидаемые проекты. Вопреки прогнозам, что карантин лишил нас кино и сериалов, планы лидеров телевещания оказались довольно обширны и разнообразны, не забудем к ним присовокупить и проекты стриминговых платформ. Какие из них окажутся прорывными, а какие хотя бы интересными, время покажет. Традиционно, наш обзор выходит в двух частях. Первая - о новых российских сериалах. О самых любопытных продолжениях мы расскажем в следующий раз.
НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ Жанр: остросюжетная мелодрама Телеканал: Домашний Количество серий: 24 Дата выхода: 14 сентября
фото: пресс-служба телеканала Домашний // На твоей стороне
Нейрохирург Настя случайно оказалась в центре бандитских разборок, и теперь перед ней стоит непростой выбор: умереть или стать частью бандитского клана, выйдя замуж за Максима. Настя в отчаянии, но постепенно понимает, что Максим – не безжалостный бандит и убийца, а заложник обстоятельств… В главных ролях – Дана Абызова и Дмитрий Ратомский. Сейчас заканчиваются съемки второго сезона.
ЮЖНЫЙ ВЕТЕР Жанр: драма Канал: START Производство: Yellow, Black and White Количество серий: 14 по 50 минут Дата выхода: 16 сентября
фото: видеосервис START // Южный ветер
Продюсерский проект Милоша Биковича, динамичный и жесткий сериал про белградское подполье, напоминающий «Бумер». В основе сериала одноименный полнометражный кассовый в Сербии хит об автоугонщике Петаре Мараше (Милош Бикович). Первые 4 эпизода сериала – расширенная версия фильма с новыми сценами, а еще 10 – новые приключения героя Биковича после его выхода из тюрьмы. По сюжету сериала, молодой автоугонщик крадет не ту тачку не у того человека, и все, кто ему дорог, оказываются на прицеле у полиции и преступных группировок. Выходом оказывается справедливое наказание. Отсидев срок, герой подкачался в тюремном спортзале и готов вернуться к обычной жизни, но его бывшие «коллеги» ждут крупную поставку наркотиков из Латинской Америки.
фото: кадр из сериала "Просто представь, что мы знаем"
Мини-сериал от создателя «Последнего министра» Романа Волобуева посвящен миру новых независимых медиа и тем, кто их делает. Москву потрясает новость из анонимного Telegram-канала «ППЧМЗ»: погиб известный журналист-расследователь Евгений Малышев (Евгений Стычкин) — некогда оплот «настоящей» журналистики, «совесть 2010-х». Анонимным каналом заведуют три пробивные девушки: Белла, Ира и Ксюша (Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина). Количество подписчиков растет, девушки полны идей и амбиций, но с финансами у них туго. Как и с проверкой фактов: Малышев, давно покинувший Россию, оказывается жив. По случаю собственных «похорон» он решает навестить родину и вернуться в профессию. Но вместо репортерской карьеры ему приходится окунуться в устройство новых медиа. В сериале также снимались Максим Виторган, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Артур Ваха. Сценаристы и авторы идеи – Мила Просвирина и Илья Маланин.
ПСИХ Жанр: психологическая драма Канал: more.tv Производство: «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат» Количество серий: 8 Дата выхода: 5 ноября 2020
АГЕЕВ Жанр: остросюжетный детектив, драма Телеканал: НТВ Производство: «ВайТ Медиа» Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ // Агеев
Антон Агеев – оперативник с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе, именно поэтому руководство закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру ведения розыскных мероприятий. Правду о нем знает только его коллега Кира Кириллова, появившаяся в отделе 5 лет назад. Однажды они оба становятся свидетелями убийства, к которому, как Агеев понимает, Кира имеет какое-то отношение. Ему предстоит разобраться сперва в том, что скрывает женщина, а затем в своих чувствах к ней. В ролях: Андрей Смоляков, Александра Урсуляк, Наталия Вдовина, Николай Фоменко, Пётр Баранчеев и другие.
В ТИХОМ ОМУТЕ Жанр: мелодрама Телеканал: Домашний Количество серий: 24 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба телеканала Домашний // В тихом омуте
Женщина, любившая своего творческого мужа и считающая их брак идеальным, внезапно узнает, что у супруга есть любовница и он намерен уйти из семьи. Пытаясь сохранить лицо, Маша делает вид, что ей все равно. Все близкие пары восхищаются ее самообладанием, кроме одного человека – ее коллеги Олега, который очень хорошо знает Машу. Олег понимает, что она задумала недоброе …
В ролях Ирина Шеянова, Максим Радугин, Алексей Матошин, Наталья Земцова и другие.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Жанр: Исторический детектив Телеканал: Первый Производство: «Эпик Медиа» Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Воскресенский
1910 год. В Санкт-Петербурге растет количество преступлений. На помощь полиции приходит светило хирургии – профессор медицины Платон Воскресенский (Юрий Колокольников). Он – самый признанный медицинский эксперт в городе. Никто не может узнать у мертвого столько, сколько он. По следам на теле, микроскопическим анализам, радужке глаза, состоянию органов погибшего – он может узнать о жертве практически все. И хотя в общении Воскресенский не самый простой человек – он резок, нетерпим, высокомерен и абсолютно уверен в своей правоте, однако, питерские сыщики всегда ищут помощи именно у него, когда в очередной раз оказываются в тупике.
Режиссер: Дмитрий Петрунь. В ролях: Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Максим Лагашкин и другие.
ВСПЫШКА Жанр: детектив, боевик, комедия Телеканал: НТВ Производство: IKafilm Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ // Вспышка
Молодой следователь Сева Пашин оказывается подозреваемым в убийстве. Его отец, генерал Пашин, даёт сыну два дня, чтобы со всем разобраться. Тот находит себе помощника – странноватого криминального фотографа Григория Малинин по прозвищу Пыха. У парня оказываются блестящие криминалистические способности. Так трудолюбивый недотёпа и гениальный раздолбай, не желающий взрослеть и нести ответственность, становятся напарниками, которым рука об руку предстоит расследовать сложные, неподъёмные дела. В ролях: Иван Охлобыстин, Григорий Некрасов, Владимир Литвинов, Виктория Полторак, Кирилл Новицкий, Валерий Зеленский и другие.
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Жанр: Комедия Телеканал: СТС Производство: Кинокомпания «НЕБО» Количество серий: 17 по 23 мин. Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба СТС // Гости из прошлого
Первый проект-победитель конкурса «Питч Лаб», получивший путёвку в эфир СТС, рассказывает об изобретателе машины времени (Юрий Стоянов), который в 1982 году доэксперементировался до того, что одна половина его квартиры остается в восьмидесятых, а вторая попадает в наше время, и там теперь проживают совсем
другие люди - бизнесмен (Алексей Макаров), его жена (Анна Невская) и дочь (Анастасия Акатова). Проблем добавит и внук учёного Паша (его сыграют сразу два актера, юного Евгений Михеев, взрослого Михаил Трухин), прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие. Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов.
ГРОЗНЫЙ Жанр: исторический Канал: Россия-1 Производство: Главкино Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2020
ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Жанр: Ретро-драма Телеканал: Первый Производство: КОСМОС студио Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Доктор Преображенский
Фильм о первом пластическом хирурге в постановке артхаусных режиссеров Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Метаморфозис», «Зимний путь»), главную роль сыграл Денис Шведов. 1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт красоты – первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин (Петр Скворцов), мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение. Преображенский ради своей мечты идёт на сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нём будут проводить операции, о которых не узнает никто кроме Комитета. Зорин ради своей мечты идёт на сделку с Преображенским: он согласен работать с ним, несмотря на все разногласия – если это поможет ему сбежать. Оба не догадываются, какие сложные решения ждут их впереди.
Проект был впервые показан в сентябре 2018-го на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове и получил высокую оценку критиков. В качестве основной локации был выбран город Зеленоград, так как там сохранилось множество фактурных образцов советской архитектуры.
ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА Жанр: остросюжетная драма, исторический Телеканал: НТВ Производство: Art Pictures Vision в партнёрстве с «Киностудией МИМ» Количество серий: 16
фото: пресс-служба НТВ // За час до рассвета
После окончания войны лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» (Константин Хабенский), и этим все сказано. В городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся. Режиссёр-постановщик: Игорь Зайцев. В ролях Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алёна Михайлова, Агния Дитковските и другие.
ИНКУБАТОР Жанр: психологическая драма Телеканал: Первый Производство: «Студия Русский проект» Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Инкубатор
Психологическая драма Кати Шагаловой с элементами детектива и триллера режиссера от режиссера касается темы суррогатного материнства. Станислав Бондаренко в нетипичной для себя роли полицейского, у которого однажды пропала мать (Ингеборга Дапкунайте). Погружаясь в поиски, в процессе он узнает много горькой правды – о ней и о себе. Снимали картину в Москве, в Ростове и в Таганроге. По сюжету герой отправляется на поиске матери именно в этот южный регион. По словам исполнителя главной роли Станислава Бондаренко, для него этот проект - шанс показать себя не только в ампула героя-любовника, каким обычно он предстает перед нами в кино, но и в серьезной драматической роли. В ролях Борис Щербаков, Александр Лазарев, Владимир Сычев, Борис Каморзин, Полина Филоненко.
КАЗАНОВА Жанр: авантюрный детектив Телеканал: Первый Производство: Амедиа Продакшн Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Казанова
В этом проекте героиня Светланы Ходченковой - сотрудница полиции, разыскивающая красавца-мошенника, который обольщает и грабит богатых москвичек в 1975 году. Среди жертв заместитель председателя райисполкома, заведующая вагоном-рестораном, директор колхозного рынка, вдова партийного деятеля и другие. Приметы преступника (Антон Хабаров) потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с лёгкостью втирается в доверие.
В сериале также сыграли Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова и Сергей Угрюмов. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, на Крымском полуострове, в Тбилиси и в Ереване. Режиссер: Кирилл Белевич
КОПЫ МЕЧТЫ Жанр: комедия Канал: ТНТ Производство: АВ Контент Количество серий: не известно Дата выхода: не известно
фото: Сергей Бурунов
Создатели комедийного сериала «Полицейский с Рублевки» снимают новый проект с Сергеем Буруновым. История расскажет о работниках доблестных правоохранительных органов, которые отправляются на корабле в кругосветное путешествие. Только вот полицейским далеко не до отдыха. Им придется столкнуться с криминальными авторитетами и преступниками, которые неоднократно нарушали законы. Стражи порядка будут стараться выполнить поставленные задачи — раскрывать преступления и среди мирных пассажиров лайнера искать тех, кто опасен для общества…
МАРЛЕН Жанр: ироничный детектив Телеканал: НТВ Производство: «Медиаслово» Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ // Марлен
В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно – следователь Марлен Симонов. За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители «богемы», люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы. В ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина и другие.
МЕНТОЗАВРЫ Жанр: детектив Телеканал: Пятый канал Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2020
фото: кадр из сериала "Ментозавры"
В 101-м отделе собраны проштрафившиеся и неугодные руководству Управления сотрудники полиции. Преимущественно за прошлые заслуги их не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии. Это игроман капитан Орехов, алкоголик майор Шведов, экстремал капитан Доценко. К ним присоединяется старший лейтенант Спасский, сосланный в Санкт-Петербург из Москвы. Всем им предстоит доказывать состоятельность, профессионализм и право считаться одними из лучших в своём деле. В ролях Андрей Кузнецов, Алексей Шильников, Марк Овчинников, Александра Ильвес и другие.
ПОДРАЖАТЕЛЬ Жанр: детектив, триллер Канал: Россия-1 Производство: Star Media Количество серий: не известно Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Россия-1 // Подражатель
Евгения Крюкова снимается в роли женщины, которая отсидела 20 лет за убийство восьми человек, виновных в смерти ее родителей. И теперь она оказывается на воле и помогает расследовать новое убийство, которое в точности повторяет ее собственное.
Чтобы лучше понять чувства и действия моей героини, актриса встречалась с людьми, которое провели длительное время за решеткой, общалась с женщинами, попавшими в тюрьму по очень серьезным статьям, о многом их расспрашивала, изучала их психологию. Съемки проходили в действующих питерских «Крестах» в настоящих камерах. В ролях задействованы Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Хельга Филиппова и другие.
ПОТЕРЯННЫЕ Жанр: детектив, мелодрама Телеканал: НТВ Производство: «Центр Юпитер ФМ» Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ // Потерянные
Сотрудник убойного отдела Зорин (Александр Робак) в качестве наказания за промахи переводится на хлопотную работу полицейского куратора над командой волонтёров. ОН подумывает уйти из органов, так ему не хочется занимать эту должность, но вдруг узнаёт, что именно этим отрядом руководит его сын Паша (Арсений Робак). Отец с сыном начинают заниматься поиском людей, при этом время от времени решая личные конфликты – то на профессиональном поприще, то на личном фронте.
Жанр: фантастический триллер Количество серий: 12 Дата выхода: не известно
фото: кадр из фильма "Пробуждение"
Российский ремейк одноименного американского сериала 2012 года, в котором Евгений Миронов играет детектива, попавшего в автомобильную аварию и теперь живущего одновременно в двух параллельных реальностях. В одной из них в катастрофе выжил его сын, в другой – его жена. Каждое утро, проснувшись, мужчина обнаруживает себя поочерёдно, то в реальности с сыном, то с женой. Обе реальности настолько убедительны, что в течение фильма Павел проживает как бы две жизни, но все равно попытаться соединить их воедино. В ролях Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Александр Робак, Владимир Ильин и другие.
РЕГБИ Жанр: Комедия Телеканал: СТС Производство: «СТС Медиа» Количество серий: 17 по 23 мин. Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба СТС // Регби
Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС «Молодёжка» и «Дылды», фоном частной истории становится зрелищный мир спорта. По сюжету вспыльчивого боксёра Макса (Олег Гаас) дисквалифицировали за неспортивное поведение. В поисках новой работы парень приходит в не менее жестокий вид спорта — регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить.
Креативный продюсер проекта Илья Куликов. Главным местом съёмок станет стадион «Слава», где проходят домашние игры регби-клуба с одноимённым названием. Также в кадр попадут боксёрские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации. Сериал поддерживает ЦСКА.
СЛУЧАЙНЫЙ КАДР Жанр: детектив Телеканал: НТВ Производство: «ВайТ Медиа» Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2020
СОБОР Жанр: Приключения, мелодрама Телеканал: Первый Производство: «ГПМ КИТ» Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала
Масштабное приключенческое кино, действие которого происходит в 1700 году, во времена радикальных перемен в Российской империи, великих реформ Петра I. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в дочь своего барина – Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара. В планах продюсеров — целая трилогия, части которой будут происходить в разные исторические эпохи, но объединятся одним местом действия - Спасо-Преображенским собором.
Съемки прошли в Москве и Подмосковье, Псковской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Для проекта построили несколько масштабных декорационных комплексов: боярское поместье конца 17-го века, декорации Петербурга времён его основания, а также были возведены военные редуты, рвы, укрепления, которые стали фоном нескольких войн Петра со шведами. Режиссер: Сергей Гинзбург, В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков и многие другие.
СПРОСИ МАРТУ Жанр: Остросюжетная драма Телеканал: Первый Производство: SREDA Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Спроси Марту
Остросюжетная драма от создателей «Триггера» об амбициозном адвокате, которая работает только с женщинами. У главной героини, Марты (Ольга Сутулова) своя адвокатская фирма, которую она открыла после того, как ее одновременно предали коллеги-мужчины и муж Дмитрий. Теперь она намерена изменить баланс. Марта всегда выигрывает дела, даже если это требует не совсем законных методов. В ролях: Светлана Устинова, Максим Онищенко, Кирилл Кяро, Софья Озерова, Роман Агеев и др. Режиссер, разумеется, тоже женщина - Флюза Фархшатова. Дата выхода: осень 2020
СТАРЫЕ КАДРЫ Жанр: иронический детектив Телеканал: НТВ Производство: «Алекс Медиа» Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ // Старые кадры
Российская адаптация популярного британского сериала телеканала BBC New Tricks. Александра Токарева, опытный сотрудник Следственного комитета, из-за дурацкой случайности сорвала операцию по захвату преступной группировки, занимающейся тотализатором. Начальство переводит ее в отдел по раскрытию «висяков» 20-30 летней давности. Возглавив в нем новую команду, она начинает ворошить прошлое. В ролях: Мария Шукшина, Борис Щербаков, Дмитрий Астрахан, Борис Галкин и другие.
ТЕОРЕМА ПИФАГОРА Жанр: мелодрама Телеканал: Россия-1 Производство: Кинокомпания "Русское" Количество серий: 17 по 23 мин. Дата выхода: осень 2020
фото: Егор Бероев
Классический любовный треугольник, в котором все углы острые. Ирина (Мария Куликова) - домохозяйка с синдромом отличницы. Сергей (Егор Бероев) – глава семьи, добытчик, самец. Алёна (Александра Власова) – провинциалка с красивой внешностью и трудной судьбой, нуждающаяся в герое-спасителе. Ситуация как в учебнике, однако складываются условия, в которых одной уязвленной женщине придется проявить благородство и помочь своей сопернице.
ТОБОЛ Жанр: Историческая драма, экранизация Телеканал: Первый Производство: Solivs, Yellow, Black and White Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Тобол
Премьера полнометражной версии фильма «Тобол», снятого по роману Алексея Иванова, состоялась еще в 2019 году, но такой огромный объем событий, персонажей и мест просто обязан был получить расширенную версию в виде телевизионного сериала. По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь он встречает первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда.
Режиссеры: Игорь Зайцев, Петр Зеленов. В ролях: Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев, Илья Маланин, Павел Табаков и другие.
УГРЮМ-РЕКА Жанр: Историческая драма, экранизация Телеканал: Первый Производство: Студия «Русский проект» Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала
Новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. Это большое произведение про Россию и человека - мечтателя, капиталиста, первопроходца и преобразователя Сибири, идущего к цели, не жалея ни себя, ни других, была экранизирована впервые в 1968 году. Новый сериал — не ремейк популярного советского фильма, а новый взгляд на роман и описанные в нем события. Акцент в новой версии будет сделан не на классовую борьбу, а на мелодраматическую и мистическую линии. Некоторые сюжетные линии дописаны, а также в корне изменена мотивация главного героя для лучшего понимания современным зрителем.
Масштабные съемки и экспедиции, потрясающий состав создателей и артистов обещают сделать фильм главным телевизионным проектом года! Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Режиссер: Юрий Мороз. В ролях: Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин, Роман Мадянов.
ШЕРЛОК В РОССИИ Жанр: детектив, триллер Канал: START Производство: «Среда», видеосервис START Количество серий: 8 по 48 мин. Дата релиза: осень 2020
фото: видеосервис START // Шерлок в России
Максим Матвеев сыграет Шерлока Холмса, который идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил несколько женщин, в Лондоне, после чего сбежал… в Российскую Империю. Холмс снимает комнату на Пекарской улице в Санкт-Петербурге у доктора Карцева (Владимир Мишуков), и вместе они распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного (Павел Майков). Здесь отродясь не слышали о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование. Главный соперник Холмса – обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов). Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных, отчасти Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти».
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