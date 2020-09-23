Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов

Есть ощущение, что новый сезон начался на телевидении осторожно, громкие премьеры пока берегут, а те российские сериалы, что уже показали, пока высоких рейтингов не достигли. Недавно мы писали о том, какие новинки приготовили нам телеканалы и интернет-сервисы. Вторая часть материала посвящена продолжениям многосерийных историй, которые снимают, как известно, до тех пор, пока у них есть зрители. С какими героями вы, дорогие любители отечественных телефильмов, планируете провести остаток года, что собираетесь смотреть (или уже посмотрели) этой осенью?
ШИФР-2 Жанр: Ретро Телеканал: Первый Производство: Sony Pictures Television Russia Количество серий: 8 Дата выхода: 14 сентября
фото: пресс-служба Первого канала \ "Шифр-2"
Первые 16 серий российской адаптации британского мини-сериала The Bletchley Circle («Код убийства») прошли в эфире канала в 2019 году с невероятным успехом и сразу завоевали популярность у зрителей.
Действие второго сезона сериала разворачивается в 1957 году в Москве. Ирина, Анна, Софья и Катерина раскрывают новые загадочные убийства. Во втором сезоне почти всех героинь ждут изменения в личной жизни. Например, Соня, которую играет Яна Дюбуи, устроилась на работу в МУР и завязывает отношения с Кимом Вершинным (Олег Гаас). Режиссер сериала Вера Сторожева.
КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ-2 Жанр: комедия Телеканал: СТС Производство: «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн» Количество серий: 21 по 24 минуты Дата выхода: 28 сентября 2020
В новом сезоне к «старожилам» присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, а также Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжету актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев. Шоумен специально подставляет Епифанцева, чтобы занять его место в будущем блокбастере.
ГРАНД-4 Жанр: комедия Канал: START, Супер Производство: Yellow, Black and White Количество серий: 20 Дата выхода: сентябрь-октябрь 2020
фото: телеканал "Супер" "Гранд-4"
В новых сериях к команде проекта присоединится Вячеслав Чепурченко, один из главных актеров комедийного хита ТНТ «Жуки», актер сериалов «Измены», «Молодая Гвардия», фильма «Легенда № 17». Действие нового сезона разворачивается в знакомом зрителю роскошном загородном эко-отеле. Каждый день его владельцу и персоналу приходится решать новые проблемы: бастующие жители, капризные блогеры, бандиты, японские инвесторы и индийские гуру. Зрителей ждет настоящая детективная история, у нас случится первая смерть, сложатся все возможные варианты любовных треугольников и многоугольников.
Так же в новом сезоне появится актер Алексей Демидов, знакомый зрителям по комедийному сериалу «Фитнес». Его герой - не бизнесмен, юрист или отельер, он - фермер из соседней деревни.
Самый внимательный, чуткий и надежный акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении харизматичного Петра Рыкова снова заступает на дежурство. Уверенность в себе, обаяние и профессионализм – качества, благодаря которым он покорил телезрительниц в прошлом сезоне, но сам остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале нового сезона нас ждет ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
В новых сериях проекта мы встретимся с любимыми и новыми героями, увидим медицинские истории, основанные на реальных событиях, и, конечно же, их лейтмотивом станет любовь. Вернется ли к Родионову Наталья Тимченко? Или его разбитое сердце отзовется на голос из прошлого? А может, нашего доктора покорит новая встреча? Все ответы уже в ноябре на телеканале Dомашний.
МЕТОД-2 Жанр: криминальный триллер Телеканал: Первый Производство: «Среда» Количество серий: Дата выхода: Ноябрь 2020
«Метод»Юрия Быкова в своё время был отмечен целой россыпью телевизионных наград, среди которых 3 премии ТЭФИ, 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премии «Слово» и «Жорж», приз Нью-Йоркского кинофестиваля и платиновая награда Хьюстонского международного кинофестиваля. В 2017 году права на проект приобрёл стриминговый видеосервис Netflix.
ГАДАЛКА-2 Жанр: Телеканал: Первый Производство: Продюсерский Центр «ГОРАД», при участии «Кинокомпании Альянс» Дата выхода: Ноябрь 2020
фото: пресс-служба Первого канала "Гадалка-2"
Кроме уже полюбившихся зрителю героев, во втором сезоне появятся и новые персонажи. Так, например, актерский дебют на съемках проекта состоялся у солистки рок-группы «Ночные Снайперы»Дианы Арбениной, которая сыграла в сериале саму себя. Кстати, фильм снят, в основном, «на натуре»: помимо прекрасных пейзажей осенних московских парков, в речке топили и поднимали на поверхность машину с «трупом», поджигали специально выстроенные декорации заброшенного детского лагеря и даже копали «могилы». Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его.
РОДИТЕЛИ-4 Жанр: ситком Телеканал: Супер, START Количество серий: 20 Дата выхода: ноябрь 2020
фото: видеосервис START "Родители-4"
Год назад в семье Соколовых появился еще один мальчик — у Тимофея (Александр Самойленко) и Полины (Анастасия Крылова) родился сын Владик. Теперь семья с нетерпением ждёт его первое слово и пытается прийти к компромиссу в вопросах воспитания ребенка. Свои взгляды на воспитание есть и у бабушки, которая приезжает из деревни понянчить правнука. Когда все семейство отправится к ней с ответным визитом, у молодой семьи Полины и Тимофея появится возможность пожить самостоятельно с маленьким Владиком.
257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ-2 Жанр: драмеди Канал: START Производство: Yellow, Black and White Количество серий: 13 по 23 минут Дата выхода: осень 2020
фото: видеосервис START "257 причин, чтобы жить"
Женю Короткову (Полина Максимова) не сломили несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, и в ближайшее время она встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь! Во втором сезоне к актерскому составу самого жизнеутверждающего сериала также присоединились Анна Глаубэ, Елена Великанова, Евгения Евстигнеева и Ксения Собчак. Яркую историю Жени Коротковой продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников.
Напомним, оригинальный сериал START «257 причин, чтобы жить» стал единственным проектом из России, который был выбран жюри для участия в основном конкурсе международного фестиваля Canneseries. Смотр был перенесен из-за распространения Covid-19 и пройдет в Каннах в октябре 2020 г.
ДЫЛДЫ-2 Жанр: комедия Телеканал: СТС Производство: Art Pictures Vision при участии Sun Ray Pictures и креативном сопровождении Episode Production Количество серий: 21 по 24 минуты Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба СТС "Дылды-2"
В финале первого сезона волейбольный тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) оставляет в Новочепецке женскую студенческую команду и любимую Ирину (Дарья Урсуляк), ставшую ректором НЧПИ, чтобы тренировать «Динамо» в Москве. Прежняя жизнь в столице не радует Ковалёва, поэтому он приезжает в родной город. Чтобы наладить отношения с Ириной, втайне от федерации он снова соглашается тренировать женскую команду, в которой теперь играет сексуальная и своенравная дочка мэра Диана (Снежана Самохина). Михаилу предстоит не только найти общий язык с капризной студенткой, но и вернуть доверие спортсменок и возлюбленной.
СКЛИФОСОФСКИЙ-8 Жанр: мелодрама, драма Телеканал: Россия-1 Производство: «Русское» Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2020
фото: PR-служба компании "Русское" "Склифософский-8"
СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3 Жанр: остросюжетная мелодрама Телеканал: НТВ Производство: ООО «РИМ ПРОДАКШН» Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ \ "Скорая помощь-3"
Популярный сериал, съемки которого успели завершить до короновирусной пандемии, повествует о водителе скорой помощи Константине Кулыгине, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней. Компанию исполнителю главной роли Гоше Куценко составляют Олег Тактаров, Александр Тютин, Марина Доможирова, Екатерина Волкова и другие актёры. В новом сезоне врачей скорой помощи снова ждут подвиги: им предстоит принимать роды, спасать людей от укусов животных - как больших, так и маленьких, помогать родным, но не всегда близким родственникам коллег и многое другое. Главных героев ждут и перемены в личной жизни: очередная выходка Кулыгина перевернёт все с ног на голову - Рая будет переживать, а Арефьева злиться. На подстанции появятся два новых сотрудника: водитель Камышев и фельдшер Лера, которая не планирует скрывать интерес к Ломагину.
ПЕС-5 Жанр: остросюжетный детектив Телеканал: НТВ Производство: «Кинокомпания Виктория-Универсал Продакшн» Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба НТВ \ "Пес-5"
Сюжет этой детективной комедии, состоящей на данный момент из пяти сезонов, закручен вокруг похождений полицейского Макса Максимова (Никита Панфилов) и его четырёхлапого напарника Пса. В образе титульного персонажа на экране появились в первых сезонах Граф Шутц Хунд и Рекс Шутц Хунд, игравшие в «Мухтаре», а затем эстафету принял Мухтар, сын Графа. Сериал не ограничится пятым сезоном, уже поговаривают о шестом и седьмом. Кроме того, «Пса» купили для показа за рубежом.
ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА-2 Жанр: криминальная драма Канал: Premier, ТВ-3 Производство: Premier Studios и Look Film Количество серий: 8 по 48 минут Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба ТВ-3 фото со съемок сериала "Обычная женщина-2"
Первый сезон сериала «Обычная женщина», который показали на ТВ-3, снял Борис Хлебников. Второй сезон снимает Наталия Мещанинова, работавшая с Хлебниковым на пару в «Аритмии» и писавшая сценарий для его сериала «Шторм». Ни для кого не секрет, что люди давно перестали быть искренними, зачастую простые обыватели предпочитают скрывать свои истинные чувства под маской, и вести двойную жизнь. Марина была ярой поклонницей подобного образа жизни, и вскоре это привело к полному разрушению того, что удалось построить главной героине.
КАТРАН (Мосгаз-7) Жанр: Ретро-детектив Телеканал: Первый Производство: Студия «Русский проект» Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала "Катран"
Седьмой сезон сериала о майоре милиции Иване Черкасове (Андрей Смоляков) из цикла криминальных расследований, в который входят сериалы «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Формула мести». Действие телефильма «Катран» происходит в 1978 году – спустя год после финала предыдущего сезона. Катраном в СССР называли подпольное казино – значительная часть событий в сериале будет разворачиваться именно вокруг этого объекта. В новом сезоне к звездному актерскому составу сериала присоединятся Максим Аверин и Алена Бабенко. По словам режиссера-постановщика Сергея Коротаева, «Катран» также отличают более сложные и неоднозначные взаимоотношения между главными героями и более масштабные по размаху действия события. Если события «Формулы мести» происходят в основном в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и пр.
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