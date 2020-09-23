ревью

Обзор сериалов Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов Продолжения любимых (или надоевших) телешоу этой осени

Фестивальная колонка Торонто-2020: «Плохой фильм заставит вас страдать 90 минут, плохое правительство — годами» Пять фильмов фестиваля: политические зомби и памятные яблоки, волшебные волки и пьяные датчане

Новости кино При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов Зрителей ожидают экранизация повести Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», «Литра 2.0» о классиках русской литературы и детектив «Новенький».

Новости кино Продолжение «Трудных подростков» стартует 5 октября Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам на more.tv.

Ролики фильмов «Медсестра-заклинательница». Трейлер с русскими субтитрами Школьная медсестра Ан Ын-ён с самого детства имеет способность видеть существ из параллельного мира.

Новости кино Клим Шипенко снимет первый игровой фильм в космосе Картину создадут «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Ролики фильмов «Да, балет». Трейлер с русскими субтитрами Двое малоимущих подростков из Мумбаи сталкиваются с фанатизмом и неодобрением, осуществляя свои танцевальные мечты.