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Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов

Обзор сериалов >>
23 сентября 2020
Есть ощущение, что новый сезон начался на телевидении осторожно, громкие премьеры пока берегут, а те российские сериалы, что уже показали, пока высоких рейтингов не достигли. Недавно мы писали о том, какие новинки приготовили нам телеканалы и интернет-сервисы. Вторая часть материала посвящена продолжениям многосерийных историй, которые снимают, как известно, до тех пор, пока у них есть зрители. С какими героями вы, дорогие любители отечественных телефильмов, планируете провести остаток года, что собираетесь смотреть (или уже посмотрели) этой осенью?


ШИФР-2
Жанр: Ретро
Телеканал: Первый
Производство: Sony Pictures Television Russia
Количество серий: 8
Дата выхода: 14 сентября

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба Первого канала \ "Шифр-2"

Первые 16 серий российской адаптации британского мини-сериала The Bletchley Circle («Код убийства») прошли в эфире канала в 2019 году с невероятным успехом и сразу завоевали популярность у зрителей.
Действие второго сезона сериала разворачивается в 1957 году в Москве. Ирина, Анна, Софья и Катерина раскрывают новые загадочные убийства. Во втором сезоне почти всех героинь ждут изменения в личной жизни. Например, Соня, которую играет Яна Дюбуи, устроилась на работу в МУР и завязывает отношения с Кимом Вершинным (Олег Гаас). Режиссер сериала Вера Сторожева.



КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ-2
Жанр: комедия
Телеканал: СТС
Производство: «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн»
Количество серий: 21 по 24 минуты
Дата выхода: 28 сентября 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба СТС "Кухня. Война за отель-2"

Завершается многолетняя история комедийного хита «Кухня». Финальные эпизоды саги соберут самых популярных героев в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Никиты Тарасова, Сергея Лавыгина, Михаила Тарабукина и других актёров. По сюжету герой Нагиева умоляет Баринова (Дмитрий Назаров) отдать отель New Eleon, чтобы разобраться с бандитами.
По словам Дмитрия Назарова, играющего Виктора Баринова, «приключений будет много, тем более этот сезон в полтора раза больше предыдущего».

В новом сезоне к «старожилам» присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, а также Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжету актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев. Шоумен специально подставляет Епифанцева, чтобы занять его место в будущем блокбастере.



ГРАНД-4
Жанр: комедия
Канал: START, Супер
Производство: Yellow, Black and White
Количество серий: 20
Дата выхода: сентябрь-октябрь 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: телеканал "Супер" "Гранд-4"

В новых сериях к команде проекта присоединится Вячеслав Чепурченко, один из главных актеров комедийного хита ТНТ «Жуки», актер сериалов «Измены», «Молодая Гвардия», фильма «Легенда № 17». Действие нового сезона разворачивается в знакомом зрителю роскошном загородном эко-отеле. Каждый день его владельцу и персоналу приходится решать новые проблемы: бастующие жители, капризные блогеры, бандиты, японские инвесторы и индийские гуру. Зрителей ждет настоящая детективная история, у нас случится первая смерть, сложатся все возможные варианты любовных треугольников и многоугольников.

Так же в новом сезоне появится актер Алексей Демидов, знакомый зрителям по комедийному сериалу «Фитнес». Его герой - не бизнесмен, юрист или отельер, он - фермер из соседней деревни.

Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру: «Гранд-3» «Гранд-2», «Гранд-1»



БАЛАБОЛ-4
Жанр: иронический детектив
Телеканал: НТВ
Производство: «ТМ Продакшн»
Количество серий: 20
Дата выхода: 21 сентября

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба НТВ \ "Балабол-4"

Четвёртый сезон популярного иронического детектива о жизни и работе провинциального опера Сани Балабина в исполнении Константина Юшкевича. Также в сериале задействованы Инга Оболдина, Вадим Андреев, Ирина Низина, Мария Пирогова, Илья Шляга и Иван Агапов. Здесь есть и экшен, и мордобой, и любовь, и какие-то нелепые ситуации, и смешные шутки. Саня Балабин по-прежнему брутален и остроумен. И всё также не теряет оптимизма в самых опасных ситуациях.

Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру сериалы: «Балабол-3», «Балабол-2».



ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5
Жанр: мелодрама
Телеканал: Домашний
Производство:
Количество серий:
Дата выхода: Ноябрь 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба телеканала Dомашний \ "Женский доктор-5"

Самый внимательный, чуткий и надежный акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении харизматичного Петра Рыкова снова заступает на дежурство. Уверенность в себе, обаяние и профессионализм – качества, благодаря которым он покорил телезрительниц в прошлом сезоне, но сам остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале нового сезона нас ждет ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
В новых сериях проекта мы встретимся с любимыми и новыми героями, увидим медицинские истории, основанные на реальных событиях, и, конечно же, их лейтмотивом станет любовь. Вернется ли к Родионову Наталья Тимченко? Или его разбитое сердце отзовется на голос из прошлого? А может, нашего доктора покорит новая встреча? Все ответы уже в ноябре на телеканале Dомашний.


МЕТОД-2
Жанр: криминальный триллер
Телеканал: Первый
Производство: «Среда»
Количество серий:
Дата выхода: Ноябрь 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба Первого канала \ "Метод-2"

Продолжение нашумевшего сериала «Метод» - один из самых ожидаемых проектов последних лет. История о необычном охотнике на маньяков стала хитом как у телезрителей, так и у критиков. Более того, фильм получил множество наград, а в 2017 году права на показ проекта приобрел стриминговый видеосервис Netflix. Во втором сезоне одна история будет развиваться в течение двух серий. В проекте будет традиционно много приглашенных звезд: Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова, Анна Глаубэ, Сергей Ракша, Никита Тарасов, Сергей Гармаш. По сюжету после смерти Меглина (Константин Хабенский) проходит год, но Есеня (Паулина Андреева) не может забыть о том, что произошло. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. В городе происходит череда таинственных убийств. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Роль одного из маньяков сыграл Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вместо Юрия Быкова - Александр Войтинский.

«Метод» Юрия Быкова в своё время был отмечен целой россыпью телевизионных наград, среди которых 3 премии ТЭФИ, 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премии «Слово» и «Жорж», приз Нью-Йоркского кинофестиваля и платиновая награда Хьюстонского международного кинофестиваля. В 2017 году права на проект приобрёл стриминговый видеосервис Netflix.


ГАДАЛКА-2
Жанр:
Телеканал: Первый
Производство: Продюсерский Центр «ГОРАД», при участии «Кинокомпании Альянс»
Дата выхода: Ноябрь 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба Первого канала "Гадалка-2"

Кроме уже полюбившихся зрителю героев, во втором сезоне появятся и новые персонажи. Так, например, актерский дебют на съемках проекта состоялся у солистки рок-группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной, которая сыграла в сериале саму себя. Кстати, фильм снят, в основном, «на натуре»: помимо прекрасных пейзажей осенних московских парков, в речке топили и поднимали на поверхность машину с «трупом», поджигали специально выстроенные декорации заброшенного детского лагеря и даже копали «могилы». Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его.

В «Гадалке-2» приняли участие Марат Башаров, Яна Крайнова, Юлия Ауг, Александр Асташенок, Дмитрий Репин, Михаил Парыгин, Евгения Дмитриева и другие. Режиссерское кресло занял Илья Казанков.


РОДИТЕЛИ-4
Жанр: ситком
Телеканал: Супер, START
Количество серий: 20
Дата выхода: ноябрь 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: видеосервис START "Родители-4"

Год назад в семье Соколовых появился еще один мальчик — у Тимофея (Александр Самойленко) и Полины (Анастасия Крылова) родился сын Владик. Теперь семья с нетерпением ждёт его первое слово и пытается прийти к компромиссу в вопросах воспитания ребенка. Свои взгляды на воспитание есть и у бабушки, которая приезжает из деревни понянчить правнука. Когда все семейство отправится к ней с ответным визитом, у молодой семьи Полины и Тимофея появится возможность пожить самостоятельно с маленьким Владиком.

Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру сериалы: «Родители-3», «Родители-2», «Родители»


257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ-2
Жанр: драмеди
Канал: START
Производство: Yellow, Black and White
Количество серий: 13 по 23 минут
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: видеосервис START "257 причин, чтобы жить"

Женю Короткову (Полина Максимова) не сломили несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, и в ближайшее время она встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь! Во втором сезоне к актерскому составу самого жизнеутверждающего сериала также присоединились Анна Глаубэ, Елена Великанова, Евгения Евстигнеева и Ксения Собчак. Яркую историю Жени Коротковой продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников.

Напомним, оригинальный сериал START «257 причин, чтобы жить» стал единственным проектом из России, который был выбран жюри для участия в основном конкурсе международного фестиваля Canneseries. Смотр был перенесен из-за распространения Covid-19 и пройдет в Каннах в октябре 2020 г.

Смотреть на Кино-Театр.Ру сериал «257 причин, чтобы жить»



ДЫЛДЫ-2
Жанр: комедия
Телеканал: СТС
Производство: Art Pictures Vision при участии Sun Ray Pictures и креативном сопровождении Episode Production
Количество серий: 21 по 24 минуты
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба СТС "Дылды-2"

В финале первого сезона волейбольный тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) оставляет в Новочепецке женскую студенческую команду и любимую Ирину (Дарья Урсуляк), ставшую ректором НЧПИ, чтобы тренировать «Динамо» в Москве. Прежняя жизнь в столице не радует Ковалёва, поэтому он приезжает в родной город. Чтобы наладить отношения с Ириной, втайне от федерации он снова соглашается тренировать женскую команду, в которой теперь играет сексуальная и своенравная дочка мэра Диана (Снежана Самохина). Михаилу предстоит не только найти общий язык с капризной студенткой, но и вернуть доверие спортсменок и возлюбленной.


СКЛИФОСОФСКИЙ-8
Жанр: мелодрама, драма
Телеканал: Россия-1
Производство: «Русское»
Количество серий: 16
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: PR-служба компании "Русское" "Склифософский-8"

Восьмой сезон станет для героев проверкой на прочность, а для доктора Брагина (Максим Аверин) так и вовсе настоящей войной. Узнав о неутешительном диагнозе мужа, Марина (Мария Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину. Но у Брагина, как обычно, свои соображения на этот счёт. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Ильин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Евгения Дмитриева и другие.

Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру: «Склифософский-6», «Склифософский-4», «Склифософский-2», «Склифософский-1».


СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3
Жанр: остросюжетная мелодрама
Телеканал: НТВ
Производство: ООО «РИМ ПРОДАКШН»
Количество серий: 20
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба НТВ \ "Скорая помощь-3"

Популярный сериал, съемки которого успели завершить до короновирусной пандемии, повествует о водителе скорой помощи Константине Кулыгине, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней. Компанию исполнителю главной роли Гоше Куценко составляют Олег Тактаров, Александр Тютин, Марина Доможирова, Екатерина Волкова и другие актёры. В новом сезоне врачей скорой помощи снова ждут подвиги: им предстоит принимать роды, спасать людей от укусов животных - как больших, так и маленьких, помогать родным, но не всегда близким родственникам коллег и многое другое. Главных героев ждут и перемены в личной жизни: очередная выходка Кулыгина перевернёт все с ног на голову - Рая будет переживать, а Арефьева злиться. На подстанции появятся два новых сотрудника: водитель Камышев и фельдшер Лера, которая не планирует скрывать интерес к Ломагину.



ПЕС-5
Жанр: остросюжетный детектив
Телеканал: НТВ
Производство: «Кинокомпания Виктория-Универсал Продакшн»
Количество серий: 20
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба НТВ \ "Пес-5"

Сюжет этой детективной комедии, состоящей на данный момент из пяти сезонов, закручен вокруг похождений полицейского Макса Максимова (Никита Панфилов) и его четырёхлапого напарника Пса. В образе титульного персонажа на экране появились в первых сезонах Граф Шутц Хунд и Рекс Шутц Хунд, игравшие в «Мухтаре», а затем эстафету принял Мухтар, сын Графа. Сериал не ограничится пятым сезоном, уже поговаривают о шестом и седьмом. Кроме того, «Пса» купили для показа за рубежом.


ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА-2
Жанр: криминальная драма
Канал: Premier, ТВ-3
Производство: Premier Studios и Look Film
Количество серий: 8 по 48 минут
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба ТВ-3 фото со съемок сериала "Обычная женщина-2"

Первый сезон сериала «Обычная женщина», который показали на ТВ-3, снял Борис Хлебников. Второй сезон снимает Наталия Мещанинова, работавшая с Хлебниковым на пару в «Аритмии» и писавшая сценарий для его сериала «Шторм». Ни для кого не секрет, что люди давно перестали быть искренними, зачастую простые обыватели предпочитают скрывать свои истинные чувства под маской, и вести двойную жизнь. Марина была ярой поклонницей подобного образа жизни, и вскоре это привело к полному разрушению того, что удалось построить главной героине.


КАТРАН (Мосгаз-7)
Жанр: Ретро-детектив
Телеканал: Первый
Производство: Студия «Русский проект»
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2020

Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
фото: пресс-служба Первого канала "Катран"

Седьмой сезон сериала о майоре милиции Иване Черкасове (Андрей Смоляков) из цикла криминальных расследований, в который входят сериалы «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция "Сатана"», «Формула мести». Действие телефильма «Катран» происходит в 1978 году – спустя год после финала предыдущего сезона. Катраном в СССР называли подпольное казино – значительная часть событий в сериале будет разворачиваться именно вокруг этого объекта. В новом сезоне к звездному актерскому составу сериала присоединятся Максим Аверин и Алена Бабенко. По словам режиссера-постановщика Сергея Коротаева, «Катран» также отличают более сложные и неоднозначные взаимоотношения между главными героями и более масштабные по размаху действия события. Если события «Формулы мести» происходят в основном в рамках одного подъезда, то в «Катране» будет много локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и пр.

Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру сериалы: «Операция "Сатана"», «Шакал», «Паук», «Палач», «Мосгаз».Дата
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фотографии >>
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов фотографии
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов фотографии
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов фотографии
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов фотографии
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