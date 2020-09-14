Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу

Обзор сериалов >>
14 сентября 2020
На телеканале ViP Serial 14 сентября стартует показ одного из самых необычных современных сериалов – «Молодого Папы», главную роль в котором сыграл Джуд Лоу. История первого американского главы католической церкви (причем действительно самого молодого понтифика) сразу же запоминается дерзостью, «великой красотой», так знакомой режиссеру Паоло Соррентино и сумасшедшим балансом между оголтелой верой вкупе с практически дворцовыми интригами служителей Ватикана и правдой жизни с ее проблемами, вечной борьбой добра со злом и непримиримым одиночеством. От последнего герой Лоу пытается спасти себя и – пусть не всегда осознанно – паству, с удивлением, но не без интереса встречающую циничного папу Пия XIII. Мы нашли еще как минимум пять причин посмотреть этот, без сомнения, выдающийся сериал.

Первый опыт Паоло Соррентино на телевидении

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial

Итальянец Паоло Соррентино – частый участник главных мировых кинофестивалей. После того, как в Каннах показали его «Великую красоту», многие назвали Соррентино новым Феллини. И итальянский режиссер воспользовался восторженной критикой и данным ему карт-бланшем. Сначала снял англоязычный дебют «Молодость» с Майклом Кейном, Харви Кейтелем и Рэйчел Вайс, а затем откликнулся на предложение Sky и HBO дебютировать на кабельном. Впрочем, как признавался сам Соррентино, работа над «Молодым Папой» привлекла его небывалым для обычного кино уровнем свободы – и в итоге он смог позволить себе снять «десятичасовой фильм». Кстати, «Молодой Папа» стал самой масштабной и дорогой постановкой, в которой участвовали представители итальянского телевидения.

Провокатор Джуд Лоу с реалистичными проповедями и фирменной походкой

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial

Выдающийся режиссерский стиль Соррентино, конечно, не единственный залог успеха «Молодого Папы». Сериал, который строится вокруг фигуры одиозной и неоднозначной, просто не имеет права на неудачный кастинг. Поэтому все артисты, сыгравшие в «Молодом Папе», – как на подбор. Будь то неожиданно не комедийная Дайан Китон или жесткая красавица Сесиль Де Франс, или восхитительный Сильвио Орландо, которому прекрасно удается «гений и злодейство». Но, безусловно, главной звездой сериала стал Джуд Лоу, сыгравший, пожалуй, лучшую роль в карьере. Популярный и любимый многими артист восхитил режиссера Соррентино в гангстерской драме «Проклятый путь» Сэма Мендеса. «Актер, способный рассказать нам так много о своем герое через простые движения тела, – это феномен», – рассказывал в интервью Соррентино. Сам он характеризует героя Лоу как «экстремиста, сектанта и фундаменталиста». «Теорема, лежащая в основе его папства, – отказ. Отказ, который должен пробудить любопытство верующих и заставить их без колебаний подчиняться ультраконсервативным импульсам своего Папы», – отмечает режиссер.

Интриги священников, похлеще, чем в «Тайнах дворцовых переворотов»

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial

Ленни Белардо в исполнении Джуда Лоу – самый молодой Папа, взошедший на католический престол. Естественно, долго живущие в Ватикане священники думали, что они смогут управлять этим «агнцем божьим», но как бы не так. Новоиспеченный Пий XIII готов дать отпор любому. Слишком он своенравен, самолюбив и вообще, кажется, не вписывается в католический каноны – вишневая кока-кола и сигарета ему замещают божественное вдохновение. Многие пытаются наставить «Молодого Папу» на путь истинный, но не удается это примерно никому, несмотря на ложь, шантаж и провокации, царящие при папском дворе.

Величественный Ватикан, снятый совсем не там

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial

Несмотря на то, что действие сериала происходит в Ватикане, именно там снимать Срррентино не разрешили. В общем, на это группа особо и не надеялась, поэтому заранее построила декорации собора Святого Петра и части Сикстинской капеллы на знаменитой римской киностудии Cinecitta – этим и объясняется большой (45 миллионов долларов) бюджет сериала. Из той же Сикстинской капеллы, кстати, прямо в заставке «Молодого папы» можно увидеть фреску Пьетро Перуджино «Вручение ключей апостолу Петру», а в разных сериях — другие ватиканские и не только сокровища. Одежда, которую носит герой Джуда Лоу, кстати, из того же магазина, где производят одежду для настоящих представителей Ватикана.

И – неожиданно – футбол, в который продолжают верить даже святые отцы

5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial

В серьезном и коварном Ватикане находится место и для развлечений, главным из которых является футбол. Так, один из героев сериала – кардинал Анджело Войелло – является страстным поклонником неаполитанской футбольной команды «Наполи», за которую болеет и Соррентино. Когда-то в ней играл Марадона, сделавший команду рабочего города чемпионами Италии и ставший для жителей Неаполя настоящим Богом. Войелло спустя годы болел за другого аргентинца – Гонсало Игуаина, но ему за три года в команде так и не удалось повторить успех Марадоны и помочь «Наполи» с чемпионством.

Смотрите сериал «Молодой Папа» на телеканале ViP Serial с 14 сентября. Проект также доступен в онлайн-сервисе ViP Play.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Рэйчел ВайсМайкл КейнХарви КейтельДайан КитонДжуд ЛоуСэм МендесСильвио ОрландоПаоло СоррентиноСесиль де Франс
фильмы
Великая красотаМолодой ПапаМолодостьПроклятый путь

фотографии >>
5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу фотографии
5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу фотографии
5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу фотографии
5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Александр Михайлов (II)
Александр Шевчук
Игорь Шибанов
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Коллэм Кит Ренни
Малгожата Хаевская
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен