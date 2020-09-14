5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу

На телеканале ViP Serial 14 сентября стартует показ одного из самых необычных современных сериалов – «Молодого Папы», главную роль в котором сыграл Джуд Лоу. История первого американского главы католической церкви (причем действительно самого молодого понтифика) сразу же запоминается дерзостью, «великой красотой», так знакомой режиссеру Паоло Соррентино и сумасшедшим балансом между оголтелой верой вкупе с практически дворцовыми интригами служителей Ватикана и правдой жизни с ее проблемами, вечной борьбой добра со злом и непримиримым одиночеством. От последнего герой Лоу пытается спасти себя и – пусть не всегда осознанно – паству, с удивлением, но не без интереса встречающую циничного папу Пия XIII. Мы нашли еще как минимум пять причин посмотреть этот, без сомнения, выдающийся сериал.
Первый опыт Паоло Соррентино на телевидении
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial
Итальянец Паоло Соррентино – частый участник главных мировых кинофестивалей. После того, как в Каннах показали его «Великую красоту», многие назвали Соррентино новым Феллини. И итальянский режиссер воспользовался восторженной критикой и данным ему карт-бланшем. Сначала снял англоязычный дебют «Молодость» с Майклом Кейном, Харви Кейтелем и Рэйчел Вайс, а затем откликнулся на предложение Sky и HBO дебютировать на кабельном. Впрочем, как признавался сам Соррентино, работа над «Молодым Папой» привлекла его небывалым для обычного кино уровнем свободы – и в итоге он смог позволить себе снять «десятичасовой фильм». Кстати, «Молодой Папа» стал самой масштабной и дорогой постановкой, в которой участвовали представители итальянского телевидения.
Провокатор Джуд Лоу с реалистичными проповедями и фирменной походкой
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial
Выдающийся режиссерский стиль Соррентино, конечно, не единственный залог успеха «Молодого Папы». Сериал, который строится вокруг фигуры одиозной и неоднозначной, просто не имеет права на неудачный кастинг. Поэтому все артисты, сыгравшие в «Молодом Папе», – как на подбор. Будь то неожиданно не комедийная Дайан Китон или жесткая красавица Сесиль Де Франс, или восхитительный Сильвио Орландо, которому прекрасно удается «гений и злодейство». Но, безусловно, главной звездой сериала стал Джуд Лоу, сыгравший, пожалуй, лучшую роль в карьере. Популярный и любимый многими артист восхитил режиссера Соррентино в гангстерской драме «Проклятый путь» Сэма Мендеса. «Актер, способный рассказать нам так много о своем герое через простые движения тела, – это феномен», – рассказывал в интервью Соррентино. Сам он характеризует героя Лоу как «экстремиста, сектанта и фундаменталиста». «Теорема, лежащая в основе его папства, – отказ. Отказ, который должен пробудить любопытство верующих и заставить их без колебаний подчиняться ультраконсервативным импульсам своего Папы», – отмечает режиссер.
Интриги священников, похлеще, чем в «Тайнах дворцовых переворотов»
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial
Ленни Белардо в исполнении Джуда Лоу – самый молодой Папа, взошедший на католический престол. Естественно, долго живущие в Ватикане священники думали, что они смогут управлять этим «агнцем божьим», но как бы не так. Новоиспеченный Пий XIII готов дать отпор любому. Слишком он своенравен, самолюбив и вообще, кажется, не вписывается в католический каноны – вишневая кока-кола и сигарета ему замещают божественное вдохновение. Многие пытаются наставить «Молодого Папу» на путь истинный, но не удается это примерно никому, несмотря на ложь, шантаж и провокации, царящие при папском дворе.
Величественный Ватикан, снятый совсем не там
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial
Несмотря на то, что действие сериала происходит в Ватикане, именно там снимать Срррентино не разрешили. В общем, на это группа особо и не надеялась, поэтому заранее построила декорации собора Святого Петра и части Сикстинской капеллы на знаменитой римской киностудии Cinecitta – этим и объясняется большой (45 миллионов долларов) бюджет сериала. Из той же Сикстинской капеллы, кстати, прямо в заставке «Молодого папы» можно увидеть фреску Пьетро Перуджино «Вручение ключей апостолу Петру», а в разных сериях — другие ватиканские и не только сокровища. Одежда, которую носит герой Джуда Лоу, кстати, из того же магазина, где производят одежду для настоящих представителей Ватикана.
И – неожиданно – футбол, в который продолжают верить даже святые отцы
фото: Съемки сериала "Молодой Папа"/Джанни Фиорито/предоставлено ViP Serial
В серьезном и коварном Ватикане находится место и для развлечений, главным из которых является футбол. Так, один из героев сериала – кардинал Анджело Войелло – является страстным поклонником неаполитанской футбольной команды «Наполи», за которую болеет и Соррентино. Когда-то в ней играл Марадона, сделавший команду рабочего города чемпионами Италии и ставший для жителей Неаполя настоящим Богом. Войелло спустя годы болел за другого аргентинца – Гонсало Игуаина, но ему за три года в команде так и не удалось повторить успех Марадоны и помочь «Наполи» с чемпионством.
Смотрите сериал «Молодой Папа» на телеканале ViP Serial с 14 сентября. Проект также доступен в онлайн-сервисе ViP Play.
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