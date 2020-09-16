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«Шифр-2»: Что мы знаем о продолжении сериала

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16 сентября 2020
14 сентября на Первом канале начался показ второго сезона сериала «Шифр» производства Sony Pictures Television Russia, ставшего одним из самых популярных телепроектов 2019 года. Кино-Театр.Ру узнал у создателей «Шифра-2», чего ожидать от продолжения столь успешного проекта.

«Шифр-2»: Что мы знаем о продолжении сериала

Действие сериала разворачивается, как и прежде, в Москве, где Ирина, Анна, Софья и Катерина раскрывают новые загадочные убийства – не без покровительства со стороны полковника МУРа Проскурина. Несмотря на то, что со времени действия первого сезона прошло около года, страна уже начинает меняться в ожидании «оттепели».

«В первом сезоне, где было 16 серий, повествование складывалось более плавно, сейчас же, во втором сезоне, у нас восемь серий, и оно становится энергичнее. Мы соблюдаем эпоху, отслеживаем, что изменилось. Прошел фестиваль молодежи и студентов, появился «другой аромат», другие персонажи, немного другая мода, появляются другие люди, которые уже пережили глоток свободы. И мы живём с этой эпохой, которую все понимают, знают и чувствуют», – говорит режиссер Вера Сторожева.

Она признается, что во время работы над сериалом все вспоминали своих бабушек и дедушек, пытаясь воссоздать дух этой «предоттепели». Кроме того, группа ориентировалась и на комментарии пользователей сайта Кино-Театра.Ру.

«Я с уважением отношусь к внимательным зрителям, мы стараемся соответствовать, у нас даже была такая присказка во время съемок: «А что скажет Кино-Театр.Ру?» На самом деле было много справедливых комментариев. Есть люди, которым лишь бы только поругать, это мы отсекаем, но к конструктивной критике зрителей мы относимся доброжелательно», – отмечает Сторожева.

Во втором сезоне почти всех героинь ждут изменения в личной жизни. Например, Соня, которую играет Яна Дюбуи, устроилась на работу в МУР и завязывает отношения с Кимом Вершинным (Олег Гаас). «Моя героиня во втором сезоне находится в таких обстоятельствах, что у нее раскрываются новые черты характера – может быть, не самые приятные, – намекает Дюбуи. – И мне было очень сложно найти, где мой персонаж может их показать. В первом сезоне она просто идеальный челове, и мне бы к ней стремиться и стремиться, а в этом сезоне было даже немного грустно, что я показываюсь с такой стороны, демонстрирую некую слабость, но в этом и интерес столь объемной роли. Если бы все осталось так же, для артиста было бы скучновато».

«Шифр-2»: Что мы знаем о продолжении сериала
фото: Кадр из сериала "Шифр-2"

Изменения в личной жизни ждут и «железную» Катерину, которую мастерски играет Елена Панова. Впрочем, по поводу этих изменений и у создателей «Шифра», и у актрисы были опасения.

«После первого сезона мне очень много писали зрители, поэтому, прочитав сценарий «Шифра-2», я отнеслась к этим изменениям с опасением – не самое логичное, как мне казалось, развитие моей героини. Наша сценаристка Оля Попова внесла неожиданные коррективы в жизнь Катерины, которые немного выбили ее из привычного образа и понимания своей жизни. Но мы много обсуждали этот момент, так как я действительно очень переживаю за своего персонажа. И для меня, это, кстати, своего рода феномен. Когда я смотрела первый сезон, то поняла, что в какой-то момент перестала оценивать себя и вообще думать, что это я. Обычно все равно начинаешь что-то измерять, проверять – получилось ли в роли то, что хотела. А тут я просто перестала оценивать, мне было очень интересно. Я наблюдала за сюжетом, за жизнью героинь. Поэтому я ее очень понимаю. Мне тоже хочется, чтобы в ее жизни было больше радости, света, чтобы у нее началась какая-то новая, вторая жизнь», – отмечает Елена Панова.

Режиссер Вера Сторожева вспоминает комментарии зрителей относительно Катерины: «Все, конечно, страдали, какой она подполковник, если не может всех разбить. Но не стоит забывать, что Катерина еще и отсидела, но не сломалась, что она не хочет терять свою дочь, потому что в том поколении было много дочерей, которые никогда не простили своим матерям срок. И это довольно тонкий момент, который не все зрители понимают. Я разделяю их чувства – хочется, чтобы Катерина была победителем, возможно, самой решительной женщиной из всей четверки, но есть законы времени и драматургии, есть правда персонажа, поэтому она ни в коем случае не может стать Рэмбо».

«Шифр-2»: Что мы знаем о продолжении сериала

Кроме подчас кардинальных перемен в личной жизни героинь, создатели второго «Шифра» обещают еще более напряженную детективную линию сериала. «В детективной линии, мне кажется, стало даже больше ситуаций, когда кажется, что уже близка развязка, а все уходит в неожиданном направлении. Но от наших девушек ничего не уйдет», – намекает Елена Панова. Вера Сторожева, поддерживая интригу, отмечает, что до второго сезона «Шифра» «ни разу никого в кадре не убивала». А самая ярая поклонница детективных интриг – актриса Екатерина Вилкова, исполняющая роль самой стильной в компании этих выдающихся женщин Анны, рассказывает, что личная жизнь без профессиональной, в данном случае детективной, играть и не особо интересно. Как и наоборот.

«Интересно, когда твоя «домашка», назовем так личную жизнь героини, влияет на дело, которым она занимается. Так и в жизни, мне кажется, происходит. Эти пласты, как зеркало, отражают друг друга. Поэтому, безусловно, героиням интересна их личная жизнь, потому что они расследуют убийства мало известных людей, что держит их в напряжении, дает простор для работы и так далее, но каждой из них, конечно, немаловажно, и что происходит в их личной жизни, – такая уж женская натура», – заключает Екатерина Вилкова.

«Шифр-2» с 14 сентября на Первом канале.


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