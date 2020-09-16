20 зарубежных сериалов осени: андроиды-атеисты, история рабства и «Фарго»

За время карантина сериалы упрочили свои позиции как главных претендентов на досуг современных зрителей — и если конец лета многим показался не вдохновляющим (сказалось «возрождение» кинопроката), то осень выступает куда мощнее. Мы отобрали 20 сериалов на любой вкус — премьер и продолжений уже известных шоу, с которыми можно разделить дождливые осенние вечера.
«Успеть за две недели»
К жизни после Арьи из «Игры престолов
» Мейзи Уильямс
возвращается в роли не менее боевой девушки Ким Ноукс. После таинственного убийства отца Ким почти всю жизнь провела с матерью Тиной (Сиан Клиффорд
, сестра главной героини «Дряни
») в глуши Шотландии, готовясь к концу света. Она не знает, что такое деньги и никогда не была в пабе. Ким мечтает посмотреть на настоящую жизнь, которой живут ее сверстники в позднем тинейджерстве, и заодно отомстить убийце отца. Несколько сюжетных линий сливаются в черную комедию с экшеном и гэгами на тему наших параноидальных времен.
Премьера
: 2 сентября
«Воспитанные волками»
Еще один эпичный сериал от кабельного борца-тяжеловеса HBO — зрелищная научная фантастика с Ридли Скоттом
в роли исполнительного продюсера и режиссера двух первых эпизодов. Двух похожих снаружи, но по-разному запрограммированных андроидов Мать и Отца отправляют с погибающей Земли на планету Kepler-22 b с человеческими эмбрионами. Их задача — вырастить и защитить этих детей, воспитав их атеистами, потому что религиозные конфликты оказались одной из самых разрушительных проблем человечества. Семейную идиллию нарушает прибытие выживших служителей одного из религиозных орденов Земли, считающих, что андроиды не должны растить людей. Пока сложно сказать, выдержат ли «Воспитанные волками» собственный вес (крестного отца Ридли Скотта, дорогой визуал и трудную философию), но игнорировать сериал невозможно.
Премьера
: 3 сентября
Читайте текст о творчестве Ридли Скотта
«Пацаны» (второй сезон)
Сатирический взгляд на поп-культурный феномен супергероев, перекочевавший на экран из одноименного комикса Гарта Энниса. В альтернативной версии нашей вселенной супергерои реально существуют и, имея статус суперзвезд, ведут себя, как сейчас говорят, токсично и деструктивно. Группа из нескольких человек, пострадавших от поведения суперов, под руководством Мясника (Карл Урбан
) ищет способ избавить мир от могущественных и популярных негодяев. Во втором сезоне они оказываются вне закона, а час от часу не легче: появляются новые супергерои-инфлюэнсеры.
Премьера
: 4 сентября
«Третий день»
Мистический мини-сериал в трех главах с отличными британскими актерами: «Лето» с Джудом Лоу
, «Зимой» с Наоми Харрис
и «Осенью», о которой пока почти ничего не известно. Обросший проблемами в работе и личной жизни Сэм (Лоу) убегает от реальности в глушь, где решает помочь потерявшейся девушке, и оказывается на загадочном острове, отделенном от остальной цивилизации. Там, в духе фолк-хорроров, местные жители исполняют душегубские религиозные ритуалы и едят кислоту. Все происходящее триггерит в Сэме психологическую травму из прошлого. Героиня «Зимы» Хелен оказывается на этом же острове, но, очевидно, позже, когда местное общество начинает изживать само себя и приходит в упадок. После того, как «Лето» и «Зима» выйдут в эфир, в кинотеатрах покажут «Осень».
Премьера
: 14 сентября
«Порабощенные»
Новый проект Сэмюэля Л. Джексона
— документальный сериал о 400-летней истории рабства жителей Африканского континента, связанного с торговлей людьми в Новом Свете. Одна из основных линий «Порабощенных» — Джексон делает тест ДНК и отправляется на родину предков. Две другие связаны с затонувшим кораблем работорговцев и историей рабства в целом. Соединив глобальную и личную историю, создатели сериала рассчитывают сделать глубокий и всеобъемлющий экскурс, который поможет зрителям компенсировать фрагментарные знания о теме.
Премьера
: 14 сентября
«Мы те, кто мы есть»
Первый сериал в карьере Луки Гуаданьино
мотивами и размеренным темпом напоминает «Зови меня своим именем
», но не сконцентрирован на магистральной любовной линии. «Мы те, кто мы есть» — драма о поиске идентичности у подростков и не менее потерянных взрослых, оказавшихся на американской военной базе в солнечной Италии. Главный герой — 14-летний Фрейзер (Джек Дилан Грейзер
из «Оно
»), недавно переехавший сюда из Нью-Йорка с матерью Сарой (единственная знаменитость в касте — Хлоя Севиньи
). Фрейзер заводит новых друзей среди подростковы, скандалит с матерью-командиршей (по званию!) и пытается разобраться в своих чувствах.
Премьера
: 15 сентября
Читайте рецензию на «Большой всплеск»
Читайте о «Зови меня своим именем»
Читайте рецензию на «Оно»
Читайте рецензию на «Суспирию»
«Сестра Рэтчед»
Новый проект создателя «Американской истории ужасов
» Райана Мерфи
— приквел знаменитого романа Кена Кизи
«Пролетая над гнездом кукушки
». Речь в сериале пойдет о биографии главной антагонистки книги — Милдред Рэтчед, старшей сестры отделения психиатрической больницы, воевавшей с пациентами. Мерфи превратил ее историю в цветастый боди-хоррор с массой неприятных процедур, а роль жестокосердной Рэтчед отдал музе Саре Полсон
. В эпизодах появляются не менее эффектные Шэрон Стоун
и Синтия Никсон
.
Премьера
: 18 сентября
Читайте рецензию на сериал сезон «Американская история ужасов: Отель»
Слушайте подкаст о политике в «Американской истории ужасов»
Читайте рецензию на сериал «Американская история ужасов: культ»
Читайте рецензию на сериал «Американская история ужасов: 1984»
Слушайте подкаст о слэшерах, 80-х и «Американской истории ужасов»
«Несметно богатые»
Сатирический сериал о семейке с Юга США, заработавшей несметные деньжищи на христианском телеканале, с Ким Кэтролл
(незабвенной Самантой из «Секса в большом городе
») в одной из главных ролей. Дети основателя телеканала после его смерти узнают, что у него есть три внебрачных ребенка, зачатых в интрижках с разными женщинами, и они тоже включены в завещание. Хуже всего приходится вдове: по-настоящему большие деньги все отпрыски усопшего могут получить только после ее смерти. И тут в целях самозащиты героиня Ким Кэтролл берет ружье и превращается в более набожную, семейственную и вооруженную версию смелой Саманты Джонс.
Премьера
: 21 сентября
«Утопия»
Американский ремейк культового британского сериала
о фанатах комикса «Утопия», который для Amazon адаптировала писательница Гиллиан Флинн
(«Исчезнувшая
» и «Острые предметы
»). Комикс повествует об ученом, создавшем ужасные вирусы. По мнению некоторых фанатов, «Утопия» предсказала несколько катастрофических эпидемий. Более того, они верят, что следующий неопубликованный том содержит информацию о грядущих событиях. Когда к одному из поклонников «Утопии» попадет манускрипт таинственного второго тома, ему и его друзьям придется удирать от тайной организации, готовой завладеть манускриптом любой ценой.
Премьера
: 25 сентября
«Американская история преступлений» (третий сезон)
На этот раз создатели сериала расскажут об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона. Известная история: во время второго срока президент солгал под присягой об отношениях с Моникой Левински, и, несмотря на заметные успехи его правления, был справедливо отстранен от власти. Клинтона сыграет Клайв Оуэн, а Монику Левински — сестра Джоны Хилла Бини Фельдштейн
.
Премьера
: 28 сентября
Читайте рецензию на сериал «Американской истории преступлений: убийство Джанни Версаче»
Слушайте подкаст об «Американской истории преступлений»
«Фарго» (четвертый сезон)
Действие нового сезона «Фарго» переносится в 1950-е в Канзас, где делят власть гангстерские кланы итальянского и африканского происхождения. Как и полагается фильмам о мафиози, в кадре — стильные костюмы, сигаретный дым и перестрелки, но, в лучших традициях «Фарго»: с налетом нелепости. Из легко узнаваемых участников актерского состава — Крис Рок
, Джейсон Шварцман
и Бен Уишоу
.
Премьера
: 28 сентября
Читайте рецензию на второй сезон «Фарго»
Слушайте подкаст о Ноа Хоули, «Фарго» и «Легионе»
Читайте рецензию на третий сезон «Фарго»
«Воин» (второй сезон)
Сериал, выросший из идеи Брюса Ли
, которую когда-то не удалось осуществить. Спустя годы дочь Ли, актриса Шэннон Ли
и режиссер «Форсажей
» Джастин Лин
создали на основе записей культового актера тестостероновое экшен-шоу о китайском мастере боевых искусств, приехавшем в Сан-Франциско в конце XIX века. «Воин» — шоу с гангстерскими разборками, зрелищными драками и мощными взрывами.
Премьера
: 3 октября
«Птица доброго Господа»
История реально существовавшего белого борца против рабства в США середины XIX века Джона Брауна
, который отстаивал свои взгляды с оружием в руках. Повествование ведется от лица вымышленного мальчика Ониона, освобожденного Брауном из рабства и примкнувшего к его вооруженному отряду. Экранизировать биографию Брауна решил Итан Хоук
, взявший на себя обязанности продюсера и сыгравший его в сериале. Судя по трейлеру, создатели кинули в один котел драму, комедию и вестерн, а Итан Хоук наслаждается возможностью быть нелепым.
Премьера
: 4 октября
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Главные герои очередного спин-оффа популярного сериала
— подростки, родившиеся через десять лет после зомбиапокалипсиса, когда людей находятся под надежной охраной от враждебного нового мира. Однако молодые люди решают исследовать мир за пределами зоны безопасности и, конечно, вляпываются в приключения.
Премьера
: 4 октября
Краткая история зомби-хоррора
«Звездный путь. Дискавери» (третий сезон)
«Дискавери», придуманный Брайаном Фуллером
(«Ганнибал
», «Американские боги
») и Алексом Курцманом («Звездный путь
»), начинался как шоу, чьи события происходят за десять лет до оригинального сериал о дипломатических путешествиях космических экипажей в безбрежном космосе. Однако в конце второго сезона команда корабля «Дискавери» отправилась в будущее на 900 с лишним лет вперед, что позволит шоураннерам создать совершенно новый таймлайн — без тесной привязки к уже существующей вселенной «Звездного пути». Посмотрим, как они распорядятся этой свободой.
Премьера
: 16 октября
«Ферзевый гамбит
»
Аня Тейлор-Джой
играет гениальную шахматистку Бет Хармон
, которая провела юные годы в детском доме на прикорме из транквилизаторов, выдававшихся для успокоения подопечных. Немного повзрослев, она решила покорить мир шахматного спорта, параллельно преодолевая зависимость от таблеток, алкоголизм и сексизм патриархальной Америки второй половины XX века. «Гамбит» — целый ворох по-прежнему актуальных проблем в ретро-упаковке.
Премьера
: 23 октября
«Отыграть назад
»
Триллер по роману Джин Хафф Корелиц
«Ты должна была знать» от сценариста «Большой маленькой лжи
» Дэвида Э. Келли
и датской постановщицы Сюзанны Бир
, на чьем счету отличный сериал «Ночной администратор
» по детективу Джона ле Карре
. Николь Кидман
играет успешного терапевта Грейс, считающую свою жизнь сбывшейся мечтой. У нее идеальный брак с детским онкологом Джонатоном (Хью Грант
), идеальный сын, идеальный дом в Нью-Йорке и заботливый отец-финансист на пенсии. Вдобавок она вот-вот выпустит первую книгу-селфхелп для женщин. Но муж неожиданно пропадает, оказавшись не тем человеком, за которого себя выдавал, а жизнь Грейс попадает в центр скандала, и теперь ей надо как-то придумать «селфхелп» для себя самой.
Премьера
: 25 октября
Читайте рецензию на «Большую маленькую ложь»
«Мандалорец» (второй сезон)
Возвращается сериал Джона Фавро
, подаривший миру «бэйби Йоду» и вернувший дух классических «Звездных войн». Во втором сезоне мандалорец-наемник Дин Джарин (неизменный Педро Паскаль
) продолжит путешествовать с милым и могущественным спутником, которого он спас из лап Империи. В новом сезоне им предстоит не только путешествие по новым планетам и самые непростые заказы, но и встреча с джедаями, которые хотят заполучить Малыша себе.
Премьера
: 31 октября
Читайте рецензию на «Мандалорца»
«Топорик
»
Режиссер «12 лет рабства
» Стив МакКуин
снял мини-сериал о группе афро-британских активистов, устроивших масштабную акцию протеста против расовой дискриминации в 1970 году в Ноттинг-Хилле после беспардонного полицейского рейда в одном из местных ресторанов, где часто собирались лондонские чернокожие. Тема настолько острая, что первые три эпизода покажут на Нью-Йоркском кинофестивале 25 сентября, а не просто по телеку. Впрочем, считать это прямой привязкой к Джорджу Флойду и BLM будет ошибочным, потому что разрабатывать сериал для BBC МакКуин начал еще в 2014 году.
Премьера
: 13 ноября
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«Корона» (четвертый сезон)
Четвертый сезон «Короны» расскажет о правлении Елизаветы II во времена премьер-министра Маргарет Тэтчер, попутно охватив появление принцессы Дианы и принцев Уильяма и Гарри. К роли королевы вернется Оливия Колман
, Джиллиан Андерсон
сыграет «железную леди», возлюбленную Британией леди Диану — Эмма Коррин, для которой это будет первой по-настоящему большой ролью.
Премьера
: 16 ноября
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