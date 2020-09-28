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Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»

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28 сентября 2020
28 сентября зрители достанут платочки, потому что именно в этот день начнётся финальный сезон легендарной саги. А ведь «Кухня» является главным рекордсменом СТС по количеству наград: на её счету премия ТЭФИ, народная премия «Жорж» и три победы в номинации «Лучший сериал» премии АПКиТ. На протяжении многих лет сериал неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ. История также зажила своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, двух комедийных фильмах и спин-оффах «СеняФедя» и «Отель Элеон». Мы собрали 10 самых любопытных фактов о финальном сезоне «Кухни», который преподнёс целый букет сюрпризов для телезрителей:

Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»
фото: пресс-служба СТС

1. В новых сериях к команде сериала присоединились Кирилл Плетнёв, сыгравший режиссёра Романа Афанасьева, и Владимир Епифанцев, который предстанет в роли самого себя. По сценарию брутальный актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает сам Нагиев. Чтобы устранить конкурента и занять место в будущем блокбастере, шоумен подставляет Епифанцева, используя давние страхи соперника.

2. В гости заглянут любимые зрителями герои «Кухни», среди которых кондитер Луи (Никита Тарасов) и друзья Сеня и Федя (Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин). Они призваны помочь шеф-повару Виктору Баринову, который пытается найти себе преемника. И всё это, чтобы глава курорта отпустил гуру кулинарии в Москву — заниматься своей академией.

Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»
фото: пресс-служба СТС

3. Пока Баринов ищет преемника, Нагиев скрывается от бандитов в отеле. В попытках не попасться на глаза местной мафии он примерит паранджу, костюм сноубордиста и превратится в затворника с бородой как у Тома Хэнкса в фильме «Изгой».

4. Также Дмитрий Нагиев примерит микс французской и корейской моды. Выбрав за основу серый пиджак, художники каждый раз добавляли необычной формы штаны. Кстати, в кадре Нагиев больше не носит головной убор, а в одной из серий появится в двубортном костюме Hugo Boss.

Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»
фото: пресс-служба СТС

5. На этом эксперименты шоумена не закончились: в одной серии Нагиев пройдёт испытание дредами. Гримёры решили не искать парик, а пришили дреды к шапке, которую связала в своё время художник по костюму Власта Муратова.

6. В заключительных сериях появятся новые герои: амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко и обаятельный лыжный инструктор Мэл, роль которого досталась Дмитрию Власкину. Кстати, его супруга Анна Бегунова тоже много лет играла в «Кухне» и продолжает сниматься в спин-оффе хита — сериале «СеняФедя».

Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»
фото: пресс-служба СТС

7. Съёмки в Сочи, где в марте этого года разбили тарелку, пришлось прервать на несколько месяцев, а после отмены карантина летом снимать зиму. В сорокаградусную жару актёры носили куртки и шубы, а художники превращали курорт в заснеженный город с помощью гирлянд и сотни мешков искусственного снега, привезённого из Москвы.

8. В сериале все повара примерят костюмы американских марок, которыми остались довольны даже реальные профессионалы, в кадре шинкующие вместе с актёрами. Изменилась также форма персонала отеля: художники старались уйти от стиля фильма «Отель "Гранд Будапешт"» и подчеркнуть фигуры актёров.

Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель»
фото: пресс-служба СТС

9. Во втором сезоне Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова) демонстрирует новую причёску. Гримёры добавили актрисе женственности, модной небрежности и творческого беспорядка в виде волнистых локонов и новых оттенков.

10. Ранее построенные декорации отеля и ресторана сделали визуально насыщеннее с помощью новых цветов и деталей. Художники также добавили раздевалку для поваров и ванную комнату отеля.

Смотрите финальный сезон сериала «Кухня» в 19:00 на СТС с 28 сентября.


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Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель» фотографии
Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель» фотографии
Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель» фотографии
Епифанцев против Нагиева и борода Тома Хэнкса: 10 любопытных фактов о финале «Кухня. Война за отель» фотографии
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