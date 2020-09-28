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«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот

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28 сентября 2020
Телеканал «Россия-1» предпринял попытку вывести на экраны новую женщину-детектива – в надежде повторить успех все еще пользующихся спросом «Тайн следствия» и «Каменской». Но новая майор – Анна Спасская в исполнении Карины Андоленко – до своих предшественниц пока не дотягивает ни чудесами смекалки, ни харизмой.

«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот
фото: телеканал "Россия"

Спасская Анна Николаевна – тезка фантастического полицейского из комедийного сериала Максима Пежемского – кажется, тоже немного робот. На работу спешит по первому звонку от начальства. И это несмотря на то, что дома ее постоянно ждет любящий муж (Роман Маякин). Чем занимается супруг в профессиональном плане, пока не очень понятно (в аннотации говорится — успешный адвокат), но по утрам он спешит к жене с цветами, по вечерам – водит ее в роскошные рестораны, а по выходным – устраивает романтические морские прогулки. Локация позволяет: место действия сериала – Сочи, где ночи темные, но и днем порой происходят разного рода преступления. И Спасской то за опасной бандой приходится гнаться, то расследовать странное происшествие на круизном лайнере. В ночи с него прыгает девушка – и это не суицид (иначе у нас был бы не детектив, а драма), а ловко выстроенное убийство, будто бы грубо списанное преступниками из плохого кино, в чем виноваты не они, а бедняги-сценаристы «Спасской», неуклюже подражающие камерным историям Агаты Кристи, но ее лавры вряд ли возымеющие.

Впрочем, в любом теледетективе расследования простецких дел – далеко не главное. Гораздо важнее отношения в коллективе. Спасской коллеги достались, конечно, так себе. Штампованно добрый и понимающий начальник Халин (он же режиссер сериала Владимир Шевельков), горе-подчиненный Сеня (Игорь Огурцов), плохо обращающийся с оружием, но единственный из всех умеющий пользоваться интернетом, и новенький – присланный из Краснодара бывший «следак» Андрей Ильин (Илья Носков), уставший от болезненного развода и устраивающий гендерное соревнование со Спасской, хотя на работе ни тот, ни другой особых способностей не проявляют. Настолько, что расследование одного невыдающегося дела растягивается на скучные две серии.

«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот
фото: телеканал "Россия"

На этом нехитром противостоянии мужского и женского и строится хилая драматургия сериала, где рабочие мотивы, естественно, перебиваются личными. То Ильин мотается в Краснодар, чтобы решить с бывшей женой вопрос опеки над сыном. То муж вечно холодной и как бы сконцентрированной на работе Спасской оказывается вовсе не таким идеальным, как может показаться на первый взгляд. Но все это, как и детективная интрига, выглядит банально-предсказуемым.

Возможно, потому что героиня в общем-то не самой плохой актрисы Карины Андоленко существует в «Спасской» сама по себе – эмоциональной химии нет у нее ни с мужем дома, ни с неприяным поначалу Ильиным на работе. Да и сама работа никакого огонька в глазах не вызывает, хотя, согласно сюжету, должно быть наоборот. Создатели сериала затеяли рассказ о детективах лишь с одной чертой – трудоголизмом. Но когда хорошим и опытным следакам (а это само собой в «Спасской» разумеется) дают списанные из книжек в мягкой обложке «дела», то ни о какой страсти к раскрытию таких «преступлений» не может идти и речи.

Сериал «Спасская» на телеканале Россия-1 с 28 сентября.


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«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот фотографии
«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот фотографии
«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот фотографии
«Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот фотографии
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