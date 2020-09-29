«Фарго». Сезон 4: Ноа Хоули все дальше уходит от оригинала братьев Коэн

После трехлетнего перерыва, связанного сначала с загрузкой шоураннера Ноа Хоули на других проектах, а затем с пандемией коронавируса, «Фарго» все-таки возвращается на экраны. В своем четвертом сезоне Хоули уходит совсем далеко от культового фильмабратьевКоэн, когда-то вдохновившего его на создание сериала, и перемещает действие на Средний Запад 1950-х – с гангстерскими разборками и актуальной, хоть и «почти реальной» историей, соответствующей всем канонам новых «оскаровских» правил.
фото: Кадр из сериала "Фарго"
От заснеженной Миннесоты первых трех сезонов и ироничного рассказа о разного рода неудачниках, которые становятся винтиками большой и вечной борьбы добра со злом, в новом «Фарго» не осталось и следа. Канзас-Сити (штат Миссури) с начала века обретает славу мафиозного городка. Сначала им правит еврейский синдикат Московитца, расстрелянный, словно российская царская семья, концерном ирладца Миллигана. Последние в свою очередь пали жертвой дележа территории с итальянским кланом Фадде.
Фишка семейно-криминального взаимодействия, а впоследствии и борьбы кланов, – обмен сыновьями, обрекаемыми на статус «своих среди чужих» или «волков в овечьей шкуре», как кому нравится и как того требуют обстоятельства. На новый виток дележка влияния выходит, когда иммигранты Фадде встречаются с другими «понаехавшими» – афроамериканцами Кэннонами, сбежавшими от суровых южных законов Джима Кроу и так, кажется, и не принятыми представителями «белой», титульной американской нации. За последних в новом «Фарго» отвечает медсестра, родившаяся в той самой далекой заснеженной Миннесоте, Оретта (Джесси Бакли из «Табу», «Чернобыля» и «Войны и мира»), холодный ангел смерти, ответ мисс Рэтчед, отправляющая на тот свет пациентов не из благородства, а из-за собственной выгоды.
Разделение мира уже не на злых и добрых, пусть и неудачников, эффектно работающее в мультивселенной трех сезонов «Фарго» (как и оригинального фильма), дает в новом сезоне, теперь буквально поделенном на «черное» и «белое», сбой. Зло в его абсолюте типа Оретты или в гангстерских разборках, отсылающих уже вовсе не к фильмам Коэнов, а, скорее, к Копполе и Скорсезе, существует повсюду, даром что прикрывается условными законами справедливости – вроде, образца 1950-х, но актуальности и в наши дни не теряющими. Единственный луч света в этом темном царстве – подросток-афроамериканка Этельрида (дебютантка Эмири Крачфилд), пытающаяся окончить школу, несмотря на постоянные побои и наказания со стороны преподавательского состава и странноватых родителей, которые сыграют в этой криминальной саге не последнюю роль.
фото: Кадр из сериала "Фарго"
Погрузившемуся в супергеройскую и супердраматичную эстетику «Легиона» Ноа Хоули явно стало неинтересно работать с саркастичным абсурдом, который и был залогом успеха «Фарго», теперь – с четвертым сезоном – выходящим на новый уровень повествования. Мафия из Канзас-Сити – это уже не придурковатая семья, появлявшаяся во втором сезоне сериала. За серьезными лицами Криса Рока (глава клана Кэннонов), далекого от своего комедийного амплуа, Бена Уишоу (здесь играющего роль ирландца, оказавшегося в итальянском клане) или Джейсона Шварцмана – уже не скрывается фирменная коэновская ирония. Они сосредоточенно разыгрывают свои «банды Канзас-Сити», заходя на территорию дона Корлеоне и Тони Сопрано. Новая этика требует нового подхода. Актуальные темы уже не повод для насмешек и остроумного ерничества, а за шутки на грани теперь приходится отвечать серьезно, даром что «по просьбе выживших имена персонажей были изменены».
Четвертый сезон «Фарго» с 28 сентября на сервисе more.tv
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