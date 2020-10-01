«Просто представь, что мы знаем»: Бездуховность и Фейсбук

Новый сериал Романа Волобуева считает, что телеграм и газета очень похожи
Секунда — скоропортящийся товар, а время сейчас летит в темпе престо: завтра уже и не вспомнишь, что казалось таким горячим вчера. Околополитические драмы Романа Волобуева
едва ли не нагляднее прочих демонстрируют, как остросюжетность момента становится чужеродной и незнакомой, приколом для своих. Победа оппозиции в пилоте «Завтра
» (2015), законотворческие шпильки «Последнего министра
» (2020), знакомство газетного гуру с удивительным мессенджером телеграм в «Просто представь, что мы знаем
».
Читайте рецензию на «Последнего министра»
Четырехсерийный миник «ППЧМЗ» вышел после снятия первого (и, возможно, последнего) российского карантина и официальной разблокировки телеграма, спрогнозированной уже постфактум (часть сцен с Юлией Снигирь
доснимали как раз летом). Россия между бытовой асфиксией и легализацией сравнительно свободного голоса — интересная точка на карте 2020-го, но дальше темы для барной болтовни развития не получает.
Формальный повод для разговора — убер-популярный мессенджер телеграм, где давно растут большие информационные каналы, способные посоперничать с некоторыми заслуженными информационными (и не только) изданиями. Точнее — встреча новых медиа и их молодых рупоров с циничным тромбоном медиа старых, повидавших и волю 90-х, и как-скажем-так-и-будет нулевых, и хруст гаек начала 2010-х.
Начало-анекдот. Некто Евгений Малышев, посмолив прощальную сигаретку с видом на Москва-Сити, Сауроново око столицы, прыгает с эстакады. Об этом прознает Белла Мамбетова (Анфиса Черных
), застрявшая в пробке рядом с местом происшествия, наводит справки — и вскоре в популярном телеграм-канале «ППЧМЗ» появляется новость. Известный некогда журналист Евгений Малышев (Евгений Стычкин
), десять лет назад бежавший с женой в Лондон от обиженных российских олигархов, вернулся в Москву, чтобы умереть вблизи от родины, как завещал Бродский (Сити, конечно, не Васильевский остров, но годится). Подписчики неистово подписываются, Белла с товарками по телеграм-журналистике Ксенией (Катя Федина
) и Ириной (Рина Гришина
) торжествуют и готовят пару эксклюзивов, радио и фейсбук скорбит, сам Евгений Малышев давится завтраком, попивая кофе у себя в Лондоне. Перепутали с полным тезкой, бывает.
Привет из России напоминает Малышеву, что за десять лет ничего толкового он не сделал, вот так помрешь — и заслуги будут искать по архивам. Он летит в Москву якобы проведать мать, а сам ищет оказию вновь взяться за шашку. Правда, российская журналистика поживает плохо: для одних он фигура нон-грата, у других нет денег, третьи тоже что-то не торопятся (тут попурри из медийных звезд: от Шульман
и Монгайт
до Болецкой
, Красильщика
и самого Волобуева). Помощь, как водится, приходит от врагов: владелец проправительственного холдинга «ПостНовости» некто Папа (Артур Ваха
), немного спонсирующий канал «ППЧМЗ», предлагает Малышеву курировать нерадивых самоучек, которых частенько подводит фактчекинг и чувство меры. Так начинается краткосрочная (пока?) история про конфликт то ли отцов и детей, то ли соцсетей и газет.
Небрежную гротескную фактуру сериала уже разобрали на атомы, путаясь, кто в этом виноват — сценаристка Мила Просвирина
или стоящий поодаль Волобуев. Офис телеграм-канала в стриптиз-клубе да и вообще офис телеграм-канала — выдумка похлеще Хогвартса (хотя и ироничная шпилька в адрес места медиа в производственной цепи). Сомнительная нищета канала на 500 тысяч подписчиков — тоже. Попытка описать редакцию как блог, самиздат или условный W-O-S — тоже следствие, в общем, непонимания того, что в интернете все слышат, как ты печатаешь, а главный закон сохранения подписчиков — не хорошая журналистика, а быстрые и горячие новости. Хотя и не новости даже: фактоиды, лайфовские видео, шок-контент, ощущение лазейки под колпаком — хотя и тут есть свои границы.
Увереннее выглядит другая сторона, взирающая на трио «иствикских ведьм» телеграма. Малышев, списанный с Олега Кашина
, Папа — с Арама Габрелянова
, «ППЧМЗ» — с издания MASH
. Интервью у Стычкина на радио берет Юрий Сапрыкин
. Сцена в кафе помимо перечня лиц примечательна остроумной репликой Екатерины Шульман, мол, какие СМИ, заведите телеграм- или ютьюб-канал, сядьте в кадре с котом и вещайте. Этот метод, к слову, помог перезапустить карьеры Парфенову
и Пивоварову
(у одного в кадре вино, у другого редакция), не без помощи Youtube начал новый юмористический путь Михаил Шац
, сама Шульман грамотно формирует аудиторию через виртуальные платформы.
Но «Просто представь, что мы знаем» не про медийный Клондайк, чьи тренды стремительно устаревают — и все равно находится миллион просмотров для дерзких новичков. И даже не про новый мир, где порыв души свел трех таких разных девушек: взрывную Ирину, чья квартира увешана артами из манги, желтоволосую Ксению, которая живет с девушкой и может себе позволить все благодаря папиным деньгам, и нахрапистую Беллу из Нальчика, которая соблюдает законы шариата, восхищается заслугами Малышева и даже боится не прийти на «беседу» в полицию.
Эти три центральные, казалось бы, фигуры увидены усталым взглядом экс-журналиста, который потонул в компромиссах задолго до того, как попытался стать свадебным генералом при новейшем медиа. Человеком, заметившим проблеск свободы, сырой, неловкой, неопытной, порой глуповатой, но вполне искренней. В отличие от его былой правдорубской славы, уравновешенной решениями не стрелять по своим; счастливой семейной жизни — приправленной чуть ли не аккредитованными изменами; наконец, статуса белого цисгендерного мужчины, который, как намекает финал, несколько более зажат в сексуальной идентичности, чем героини, которые спят, с кем хотят, в соответствии с договоренностями, которые сами устанавливают.
В России есть много затерянных в информационном потоке проблем — и запрещенных к упоминанию в прессе суицидов, и учителей-педофилов, и людей с ВИЧ (точнее информирования о статусе заболевания и профилактике). Но телеграм тут синоним не журналистской борьбы за гражданские идеалы, как в «Службе новостей
» (когда Волобуев не пытается быть Финчером
, он пытается быть Соркиным
, но без искрометных диалогов — со скетчами из фейсбука). Телеграм тут — возможность заглянуть в мессенджер и увидеть правду о себе. Осознать себя фигурой в шахматной игре. Человеком, наполненным грызущими умолчаниями, спрятанными за цинизмом и профессионализмом. Просто представь, что мы знаем.
Сериал «Просто представь, что мы знаем
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