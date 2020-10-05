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«Трудные подростки» 2: Пока мы молоды

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5 октября 2020
Никита Волков из физрука превращается в тренера футбольной команды

«Трудные подростки» 2: Пока мы молоды
фото: фото со съемок сериала "Трудные подростки"-2

На закате 2020 года уже невозможно отрицать, что в России все идет по плану если не с кино, то с сериалами точно. Кое-где, впрочем, еще нужно наверстывать. Например, очень не хватает подросткового и янг-эдалт контента про здесь и сейчас: лицам младшего и среднего школьного возраста кинематографисты уделяют преступно мало внимания. Даже ностальгический «Мир! Дружба! Жвачка!», недавно показанный на ТНТ, не будет близок сегодняшнему тинейджеру — это история способна по-настоящему тронуть только тех, кто вырос в 90-е.

Пока что единственный адекватный аналог прошлогодней «Эйфории», главного зумерского телехита, — это «Трудные подростки». Первый сезон шоу платформы more.tv (чьих «Чик» похвалили, кажется, вообще все) несколько обделили вниманием — он разве что внес интригу в голосование прессы на премии в области веб-индустрии, разделив победу со «Штормом» Бориса Хлебникова, а еще просочился в топ-3 отечественных сериалов 2019 года по версии критиков, опрошенных Кино-Театром.Ру. После бума «Чик», хочется верить, зритель повнимательнее присмотрится и к «Подросткам».

«Трудные подростки» 2: Пока мы молоды
фото: кадр из сериала "Трудные подростки"-2

Прошлогодние восемь серий, вдохновленные делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, напоминали российские ситкомы пост-«физруковой» эпохи, но на их фоне все же выделялись обилием неона и блесток, кислотной палитрой, яркими персонажами — все как в той же «Эйфории», стартовавшей всего на четыре месяца раньше «Подростков». Их собственный визуальный язык — с возникающими на экране хэштегами-лозунгами, комментирующими состояние героев, — моментально подкупал и превращался в опознавательную фишку. В новых эпизодах эффектов поменьше, но радость узнавания удачно пойманного момента, к счастью, никуда не делось. Вместо стейтмент-вставок (вроде вывески «СУКА» на крыше многоэтажки) — теперь врезы с тиктоками. Посреди первой же сцены, с массовой дракой, вдруг включается инверсия — здравствуй, Кристофер Нолан.

Сезон подхватывает нас примерно там же, где оставил в прошлый раз. Антон Ковалев (Никита Волков), у которого в последней серии нашли склад оружия в багажнике, отмазался с помощью адвокатов — и заодно помог избежать тюрьмы Филу (Виталий Андреев). Из центра помощи трудным подросткам Ковалев вылетел, но быстро напрашивается обратно — статус «сбитого летчика» по-прежнему не сулит ничего хорошего; благо, директор Герман Алексеевич (Александр Лыков) — человек сердобольный. Теперь вместо физрука Антон становится тренером футбольной команды (которую сам и собирает), рассчитывая таким образом пробиться обратно в большой спорт.

«Трудные подростки» 2: Пока мы молоды
фото: кадр из сериала "Трудные подростки"-2

Прессе успели показать только первые два эпизода, и этого недостаточно, чтобы сделать какие-то осмысленные выводы. В целом новые «Подростки» смотрятся почти так же удачно, как предыдущие, но есть нюансы. На данном этапе шоу слишком сильно опирается на свою ситкомную природу — и частично топчется на месте. Новые лица — например, выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Новосад, играющий мажора из футбольной спецшколы, — не приносят с собой новых сюжетных поворотов. Герои топчутся на месте, разбираясь с уже отработанными проблемами, если не считать кардинальным нововведением неприветливую обстановку в ВУЗе. Ковалев, вроде бы открывший в себе эмпатию, снова ставит собственные интересы превыше всего. Фил опять вписывается в околокриминальные авантюры — а еще, похоже, не собирается разрушать любовный треугольник вокруг себя. Женю (Алена Швиденкова) по-прежнему нещадно фэтшеймят — и не ясно, сдвинется ли дело с мертвой точки.

Этого, впрочем, недостаточно, чтобы исчерпать кредит доверия, образовавшийся после первого сезона. Есть шанс, что сериал просто берет дополнительное время на расстановку шахматных фигур на доске — и чуть позже мы увидим развитие персонажей и отношений между ними. Но даже если нет, шоу все еще останется единственным (а стало быть лучшим) русскоязычным высказыванием о современных подростках. Главный секрет его успеха — умение общаться на равных, видеть личность в каждом человеке, не взирая на его возраст и жизненный опыт. Это понимают сценаристы «Эйфории» и «Полового воспитания», «Конца ****ого мира» и «Мне это не нравится», «Ривердейла» и «Мы те, кто мы есть». К большой радости, для сценаристы «Трудных подростков» это тоже не секрет.

Смотрите сериал «Трудные подростки-2» на платформе more.tv с 5 октября.


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