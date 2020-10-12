«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони

Мистический сериал, вдохновлённый поверьями Пермского края
Пермская тайга. Бескрайние труднопроходимые леса, где до сих пор живы поверья и архаичные представления о мире. Эта территория неприветливо встречает чужаков и всех, кто пытается раскрыть её тайны. К ним относится и 19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный
), который вместе со своим дядей-патологоанатомом Николаем (Андрей Мерзликин
) прибыл в эти дикие земли на поиски своих родителей-этнографов (Анна Синякина
, Владимир Селезнёв
), пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Следы привели их к местечку неподалёку от Кудымкара, где им с большой неохотой помогает местный полицейский Мурзин (Алексей Розин
), показав на карте последнюю стоянку пропавших. Здесь же Егор и Николай знакомятся со студентками-филологами Таней (Ксения Отинова
) и Надей (Анастасия Чистякова
), хорошо разбирающимися с местными обычаями и мифологией. Вместе они отправляются в глубь таинственной территории, где им раскроются не только тайны края, но и их личные, глубоко спрятанные секреты. Это место кишит ведьмами, духами и другими потусторонними сущностями, включая Икотку (Вера Чугайнова
), способную проникать в людей и наводить на них порчу.
Читайте рецензию на «Эпидемию»
Российские кинематографисты продолжают осторожно прощупывать дорогу к сугубо национальному иррациональному. Егор Баранов
совместно с Натальей Меркуловой
, Алексеем Чуповым
и другими сценаристами для ТВ-3 под присмотром небезызвестных продюсеров Александра Цекало
, Валерия Федоровича
и Евгения Никишова
погрузил Гоголя
в его собственную мифологию. Святослав Подгаевский
и Иван Капитонов
практически построили целую хоррор-вселенную по отечественным страшилкам и сказкам, которая хоть и не пугает, но увлекает особенностями национальных страхов и визуальными находками. Павел Костомаров
в «Эпидемии
» социализировал жанр зомби-муви и неплохо отобразил территорию, далёкую от МКАДа. Выверенными крупицами мистики снабдили и популярную «Анну-детективъ
» с Александрой Никифоровой
и Дмитрием Фридом
, где сонный Затонск почти ни в чём не уступает «Твин Пиксу
».
По пути национального восприятия страшного также последовали и создатели «Территории
», ранее заинтересовавшие публику мелодрамой «Мир, дружба, жвачка
». Мало того, съёмки этно-хоррора проходили там же, где происходит действие, — в Пермском крае, славящемся своими легендами и поверьями. При этом режиссёр Игорь Твердохлебов
вплотную приблизился к хтони и лавкрафтовским мотивам. Здесь вам и уродцы, населяющие целые деревни, и ощущение безысходности, и жуткие твари, соседствующие с человеком, и древнее зло, которое лучше не поминать вслух. По визуальному ряду, за который отвечают оператор Янис Андреевс
и художник-постановщик Мария Турская
, сериал близок к шведским «Тайнам Сильверхёйда
», которые также посвящены поискам родного человека и сосредоточены на местном фольклоре. Кроме того, в нём можно найти отголоски и других современных популярных хоррор-шоу, но все ассоциации крепко впаяны в сюжет и местный колорит, так что почти незаметны.
Читайте рецензию на «Мир, дружба, жвачка»
Другое дело, что сложно представить после просмотра первых серий, насколько новый сериал заинтересует зрителей. В целом он оставляет впечатление неспешного действия, выстреливающего лишь под занавес каждого эпизода. Особенно в этом плане показателен пилот, где нас обстоятельно знакомят с миром и персонажами, временами нагнетая саспенс и интригуя некоторыми сценарными ходами, а в финале ошарашивают неплохой натуралистичной сценой, отсылающей к творчеству двух Дэвидов — Линча
и Кроненберга
. Так что приготовьтесь к вдумчивому созерцанию происходящего и шокирующим моментам.
А помогут вам увлечься просмотром неплохие актёры. Повзрослевший Глеб Калюжный из незабываемой молодёжной мелодрамы «14+
» интригует загадочным шрамом своего персонажа. Андрей Мерзликин, раздражающий многих из-за своей вездесущности, здесь пришёлся к месту, поскольку идеально вписался в таёжный антураж. Как и Клавдия Коршунова
, представшая в качестве полубезумной отшельницы, живущей в землянке. Актрисе не впервой играть странных и загадочных персонажей, но в «Территории» она по-настоящему инфернальная и пугающая. Алексей Розин в образе деревенского детектива отсылает к большинству героев, скрывающих настоящую суть происходящего в подведомственном их районе, каковых предостаточно в зарубежных сериалах. Евгений Мундум
неплохо смотрится в роли отвратительного Шестипалого из набожной деревни, полной всевозможных мутантов. И, наконец, две молодые актрисы Анастасия Чистякова и Ксения Отинова увлекут как зрителей, так и дуэт главных героев своей юностью и познаниями в местных мифах. Примечательно, что Чистякова снималась несколько лет назад в ещё одной «Территории
» — остросюжетном детективе с Кириллом Пироговым
и Петром Фёдоровым
.
Сериал к просмотру могу порекомендовать тем, кто сильно увлечён отечественным фольклором и кому любопытно, как на местных поверьях можно построить фильм, полный мистики и загадок. Остальным же, скорее всего, не понравятся затянутость повествования, некоторый набор избитых клише, кочующих туда-сюда по мировому кино, и присутствие актёров, которые снимаются чуть ли не везде. Впрочем, авторы сериала могут преподнести немало сюрпризов, а потому лучше всё-таки составить собственное мнение о получившемся у них результате.
Смотрите сериал «Территория
» на ТНТ и видеоплатформе Premier с 12 октября
.
обсуждение >>