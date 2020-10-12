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«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони

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12 октября 2020
Мистический сериал, вдохновлённый поверьями Пермского края

«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони

Пермская тайга. Бескрайние труднопроходимые леса, где до сих пор живы поверья и архаичные представления о мире. Эта территория неприветливо встречает чужаков и всех, кто пытается раскрыть её тайны. К ним относится и 19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный), который вместе со своим дядей-патологоанатомом Николаем (Андрей Мерзликин) прибыл в эти дикие земли на поиски своих родителей-этнографов (Анна Синякина, Владимир Селезнёв), пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Следы привели их к местечку неподалёку от Кудымкара, где им с большой неохотой помогает местный полицейский Мурзин (Алексей Розин), показав на карте последнюю стоянку пропавших. Здесь же Егор и Николай знакомятся со студентками-филологами Таней (Ксения Отинова) и Надей (Анастасия Чистякова), хорошо разбирающимися с местными обычаями и мифологией. Вместе они отправляются в глубь таинственной территории, где им раскроются не только тайны края, но и их личные, глубоко спрятанные секреты. Это место кишит ведьмами, духами и другими потусторонними сущностями, включая Икотку (Вера Чугайнова), способную проникать в людей и наводить на них порчу.

Читайте рецензию на «Эпидемию»

Российские кинематографисты продолжают осторожно прощупывать дорогу к сугубо национальному иррациональному. Егор Баранов совместно с Натальей Меркуловой, Алексеем Чуповым и другими сценаристами для ТВ-3 под присмотром небезызвестных продюсеров Александра Цекало, Валерия Федоровича и Евгения Никишова погрузил Гоголя в его собственную мифологию. Святослав Подгаевский и Иван Капитонов практически построили целую хоррор-вселенную по отечественным страшилкам и сказкам, которая хоть и не пугает, но увлекает особенностями национальных страхов и визуальными находками. Павел Костомаров в «Эпидемии» социализировал жанр зомби-муви и неплохо отобразил территорию, далёкую от МКАДа. Выверенными крупицами мистики снабдили и популярную «Анну-детективъ» с Александрой Никифоровой и Дмитрием Фридом, где сонный Затонск почти ни в чём не уступает «Твин Пиксу».

«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони

По пути национального восприятия страшного также последовали и создатели «Территории», ранее заинтересовавшие публику мелодрамой «Мир, дружба, жвачка». Мало того, съёмки этно-хоррора проходили там же, где происходит действие, — в Пермском крае, славящемся своими легендами и поверьями. При этом режиссёр Игорь Твердохлебов вплотную приблизился к хтони и лавкрафтовским мотивам. Здесь вам и уродцы, населяющие целые деревни, и ощущение безысходности, и жуткие твари, соседствующие с человеком, и древнее зло, которое лучше не поминать вслух. По визуальному ряду, за который отвечают оператор Янис Андреевс и художник-постановщик Мария Турская, сериал близок к шведским «Тайнам Сильверхёйда», которые также посвящены поискам родного человека и сосредоточены на местном фольклоре. Кроме того, в нём можно найти отголоски и других современных популярных хоррор-шоу, но все ассоциации крепко впаяны в сюжет и местный колорит, так что почти незаметны.

Читайте рецензию на «Мир, дружба, жвачка»

Другое дело, что сложно представить после просмотра первых серий, насколько новый сериал заинтересует зрителей. В целом он оставляет впечатление неспешного действия, выстреливающего лишь под занавес каждого эпизода. Особенно в этом плане показателен пилот, где нас обстоятельно знакомят с миром и персонажами, временами нагнетая саспенс и интригуя некоторыми сценарными ходами, а в финале ошарашивают неплохой натуралистичной сценой, отсылающей к творчеству двух Дэвидов — Линча и Кроненберга. Так что приготовьтесь к вдумчивому созерцанию происходящего и шокирующим моментам.

«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони

А помогут вам увлечься просмотром неплохие актёры. Повзрослевший Глеб Калюжный из незабываемой молодёжной мелодрамы «14+» интригует загадочным шрамом своего персонажа. Андрей Мерзликин, раздражающий многих из-за своей вездесущности, здесь пришёлся к месту, поскольку идеально вписался в таёжный антураж. Как и Клавдия Коршунова, представшая в качестве полубезумной отшельницы, живущей в землянке. Актрисе не впервой играть странных и загадочных персонажей, но в «Территории» она по-настоящему инфернальная и пугающая. Алексей Розин в образе деревенского детектива отсылает к большинству героев, скрывающих настоящую суть происходящего в подведомственном их районе, каковых предостаточно в зарубежных сериалах. Евгений Мундум неплохо смотрится в роли отвратительного Шестипалого из набожной деревни, полной всевозможных мутантов. И, наконец, две молодые актрисы Анастасия Чистякова и Ксения Отинова увлекут как зрителей, так и дуэт главных героев своей юностью и познаниями в местных мифах. Примечательно, что Чистякова снималась несколько лет назад в ещё одной «Территории» — остросюжетном детективе с Кириллом Пироговым и Петром Фёдоровым.

Сериал к просмотру могу порекомендовать тем, кто сильно увлечён отечественным фольклором и кому любопытно, как на местных поверьях можно построить фильм, полный мистики и загадок. Остальным же, скорее всего, не понравятся затянутость повествования, некоторый набор избитых клише, кочующих туда-сюда по мировому кино, и присутствие актёров, которые снимаются чуть ли не везде. Впрочем, авторы сериала могут преподнести немало сюрпризов, а потому лучше всё-таки составить собственное мнение о получившемся у них результате.

Смотрите сериал «Территория» на ТНТ и видеоплатформе Premier с 12 октября.


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«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони фотографии
«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони фотографии
«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони фотографии
«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони фотографии
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