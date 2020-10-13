«Мосгаз. Катран»: Карты, деньги и стволы

Телевизионный сезон раскочегарился, и пришло время выпускать на экран тяжеловесов – рабочих лошадей, которые неизменно на протяжении нескольких лет дают стабильные цифры. 12 октября Первый канал представил вниманию зрителей седьмой сезон популярного сериала «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова называется «Катран». Режиссёром новеллы стал Сергей Коротаев, снявший предыдущий эпизод сериала «Формула мести». Напомним, что режиссёром первого «Мосгаза» был опытный мастер Андрей Малюков. За восемь лет существования сериала над разными сезонами франшизы работали такие режиссёры как Вячеслав Никифоров, Евгений Звездаков, Юрий Мороз.
фото: Кадры из сериала "Катран"
Несмотря на название, новая история о работе МУРа не имеет никакого отношения к океанологии. Катранами в советское время называли подпольные игорные дома. Казино, ставшее центром развития событий нового дела майора Черкасова (Андрей Смоляков), уютно разместилось в рядовой столичной рюмочной. Завсегдатая казино – молодую красотку и авантюристку Киру Миллер (Линда Лапиньш) – находят зверски убитой на собственной даче вместе с любовником, полковником Потапенко. Подозрение падает на мужа – хирурга-гинеколога. Однако странная смерть Миллера смешивает все карты. Очевидно, что разгадка убийства Киры кроется в катране. Помощница Черкасова, капитан Тимофеева (Марина Александрова), отправляется в преступное логово под видом шальной игроманки. Знакомство с обитателями игорного дома дает следственной группе уверенность в том, что причины убийства Киры Миллер следует искать именно там…
Повествование первых серий картины излагается неровно. Динамика и зрелищность детективных эпизодов порой сменяется скучноватыми, мелодраматическими сценами – затянутыми и тормозящими действие фильма. Начав историю с очень яркой, захватывающей сцены убийства Киры Миллер, автор неожиданно решает «сбавить обороты» и погружает зрителя в малоинтересный бытовой мир Черкасова. Больная дочь, бывшая жена, нынешняя жена – разговоры, вздохи. Одним словом – пустота, отвлекающая зрителя от расследования убийства. Если бы авторы фильма не нагрузили ретро-детектив «мыльными» отступлениями, получился бы крепкий, захватывающий сериал, стилистически выполненный в лучших традициях советского телекино о буднях уголовного розыска. Возможно, в этом случае материала не хватило бы на формат 8-ми серий, столь популярных ныне у больших каналов. Зато вышла бы жанровая история для самой широкой аудитории. Однако продюсеры решили пойти по пути «размазывания каши по тарелке», в результате чего машина действия, не успев разогнаться, то и дело тормозит на крутых поворотах от детектива к мелодраме и обратно. По большому счёту, зрителю не интересны бытовые будни Черкасова. Зритель хочет знать – «кто убийца?» И матримониальные подробности жизни следователя угро лишь раздражают.
Иные решения в отношении рисунка роли некоторых исполнителей также вызывают вопросы. Так, в начале фильма вниманию зрителя представлена сцена беседы Тимофеевой с руководством. На повестке дня представление Сони к повышению звания. Однако личная жизнь капитана, по мнению начальства, далека от идеала. А потому с повышением решено повременить. Во время диалога со старшими по званию Тимофеева ведёт себя довольно странно – грубость, вольный тон ни коим образом не выдаёт в ней представителя силовых структур, в основе которых лежат дисциплина и субординация. «Эта девушка, наверное, бунтарь», – подумает зритель, впервые подключившийся к саге. Но нет, в последующем героиня Марины Александровой представляется тихоней, боготворящей своего непосредственного начальника Черкасова. В результате – образ героини разваливается на корню.
фото: Кадры из сериала "Катран"
Есть в истории и безусловные актёрские удачи. Максим Аверин предстает в картине в новом, неожиданном образе тапера из казино, под личиной которого кроется жёсткий, подозрительный человек. Но и тут авторы не прикладывают особых усилий, чтобы помочь артисту сделать роль цельной. Возникает вопрос, неужели продюсерам, снимающим кино для главного телеканала страны, не хватило денег на консультанта для артиста, играющего музыканта? Опытный актер за пару встреч со специалистом научился бы достоверной пластике пианиста. В итоге выбор был сделан в сторону привлечения дублера рук, но на укрупнении мы видим кисти профессионального пианиста, а на общем плане – Аверина, пластика которого не совпадает со звучащей музыкой. Слышим мы и вовсе что-то третье – не то, что играли руки профессионального музыканта, и уж тем более не то, что торсом отыгрывает Аверин. Подобный конфуз повторяется в сцене, где за инструментом сидит Марина Александрова, а подошедший Аверин подыгрывает ей. Подобного рода небрежность в отношении съёмок музыкальных эпизодов присутствует в отечественном кинематографе постоянно. Режиссёры, как правило, считают, что массовый зритель не замечает этого. А заморачиваться ради того, чтобы владеющие музыкальным инструментом люди, сидящие у экрана, не придирались к вопросам недостоверности, в современном российском кино считается мелким.
Легендарный герой рассказов Артура Конан Дойля мистер Шерлок Холмс говаривал: «Нет ничего важнее мелочей». Кинематограф есть искусство, состоящее из тысячи мелочей, которые в гармоничном сочетании друг с другом создают на экране атмосферу, погружающую зрителя в эпоху, историю, раскрывающую внутренний мир героев. При наплевательском отношении к деталям атмосфера не рождается, а герои выглядят статистами, говорящими текст и перемещающимися от метки к метке. И в этом случае уже не спасает ни мега-профессиональный Андрей Смоляков, ни сексапильная прекрасная Екатерина Климова, ни яркая, неожиданная Алена Бабенко. Они, живущие стопроцентно в своих образах, выглядят, словно гости, прибывшие на машине времени из далёких 70-х в картонную декорацию, наполненную недорогими актерами массовых сцен. Возможно, введение в историю на излете второй серии харизматичного героя Риналя Мухаметова резко преобразит кино. Но, в этом случае, зрителям придется помучиться в начале, чтобы пережить неимоверно затянутую кульминацию, перегруженную параллельными линиями и второстепенными невнятными персонажами.
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