«Шерлок в России»: Мир дикого северо-запада

Пожалуй, самое неблагодарное в современной России дело – экранизировать Шекспира или «Шерлока Холмса». Netflix с его видением классики Артура Конан Дойля через призму подростково-актуальной «Энолы Холмс» – простительно. Но для нынешней отечественной кинокультуры, выросшей на телесериале с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, а в мировой контекст погрузившейся с британцами Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом, – это почти моветон. Несмотря на это, компания «Среда» вместе с видеосервисом START все-таки решили покуситься на «святое» и выпустили «Шерлока в России». Маша Токмашева рассказывает, как проект честно наследует литературным традициям Дойля и эксцентризму сразу всех предыдущих Шерлоков, а также мотивирует (убедительно!) путешествие сыщика в Россию.
Известный в Лондоне и далеко за его пределами детектив Холмс (говорящий на вполне сносном английском Максим Матвеев
) охотится на Джека Потрошителя. В очередной схватке с таинственным душегубом он почти теряет верного друга Ватсона, который – дабы не нарушать логику первоисточника – оказывается в коме. На месте схватки Шерлок обнаруживает, что «спасающий» лондонские улицы от проституток неуловимый преступник курит не табак, а махорку. А во время драки с «Джеком» сыщик опознает типичные приемы русской борьбы. Что ж, все дороги ведут – нет, не в Москву, – а в Петербург. Благо истинный гений холмс знаком со столь неподатливым русским языком. Пока – большей частью по Достоевскому, но лиха беда начало.
Примчавшись на первом поезде в столицу Российской Империи и сразу же погрязнув в говне (в прямом смысле слова), отчаянный, но все еще не отчаявшийся Шерлок отправляется на поиски таинственного Джека Потрошителя. Претендентов тут хоть отбавляй. Звезд с неба не хватающий полицай с литературными амбициями (Павел Майков
). Вездесущий репортер — кажется, единственный, кто в этой дикой стране знает Шерлока. Начальник «охранки», а, судя по белоснежному костюму, и всего богемного Петербурга Знаменский (инфернальный Константин Богомолов
). Ну и «пьянчужка-доктор» Карцев (Владимир Мишуков
), обреченный, как несложно догадаться, стать локализованной версией Ватсона. Но не только. Именно Карцев станет проводником «басурманина» в мир дикого отечественного северо-запада (костюмы напоминают созвучный по названию проект
четы Ноланов). «Лондонские трущобы против Невских все равно, что мопс против медведя. Там вас охраняет статус джентльмена и полиция. Здесь – только нож и молитва
», — напутствует он.
На этом противопоставлении и строится конфликт сериала: вечная Европа против вечной Азии — «России, которую мы потеряли», но отчетливо запомнили по произведениям Достоевского не только в, так сказать, духовном ключе, как герой Матвеева, но и во вполне атмосферном. Без Неточки не обходится и в осовремененном экшном бандитском Петербурге. Автор идеи «Шерлока в России» — Александра Ремизова
, ранее уже отправившая Гоголя в жесткую впитавшую в себя литературную основу Диканьку. Здесь она, пожалуй, главнее и мастеровитого режиссера Нурбека Эгена
, и, наверное, самого востребованного сегодня отечественного сценариста Олега Маловичко
. Хотя характеры и работа с актерами в «Шерлоке» играют не последнюю роль.
Для Матвеева, не так давно выступившего в авангарде сериала «Триггер» (другой проект «Среды»), было бы гораздо проще слегка повторить образ и списать что-то у Камбербэтча, сходу поразив всех дедуктивным психоанализом. Однако его Шерлок – сыщик не самоуверенный, хотя очень старается им быть, а даже в меру скромный (пусть пижонские режиссерско-монтажные ходы и напоминают порой известный британский сериал). Более того – Холмс Матвеева подвержен сильным чувствам. Не к далекой Ирэн Адлер, а к вполне конкретной Софье (практически неузнаваемая в копне рыжих волос Ирина Старшенбаум
), встреченной в темном петербургском переулке. То ли девушка, то ли видение, то ли учительница из школы для глухих, то ли проститутка из подворотни. Образ героини Старшенбаум, кстати, существенно отличает «Шерлока в России» от большинства предыдущих интерпретаций Дойля. Она здесь становится – наряду с доктором Карцевым – практически полноценным участником следственного процесса. Не антагонистом, как Мориарти, но и не миссис Хадсон — ворчащей где-то под боком, пусть и по делу.
Галерея образов – главных и второстепенных, – как и в уже упомянутом «Гоголе», удачно воссоединяет литературная основу и как ни странно современность. Несмотря на то, что создатели «Шерлока в России» все-таки не пошли по пути наименьшего сопротивления, просто прописав сыщика и его дело в XXI веке. Адаптировать детективные формулы Дойля, как, впрочем, и Агаты Кристи, к современности не стоит особого труда — правда, почти у всех, кроме Гэтисса с Моффатом, получается необременительное (точнее — даже стыдное) воскресное шоу. Но и Дойля, и Кристи мы же любим вовсе не за отлаженный нарративный механизм, а за таинственную атмосферу – Лондона ли, или Восточного экспресса. Вполне бодро курсирующего, как доказывает сериал, из Великобритании в Россию.
Сериал «Шерлок в России
» на видеосервисе START
с 22 октября
.
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