«Иванько»: Так поступает настоящая подруга

Когда-то считалось, что у телеканала ТНТ – исключительно молодежная аудитория. Но заядлые зрители канала выросли, на что и реагирует ТНТ, в прайм-тайм вводящий самые разные проекты – от драматичной «Секты» или фолк-хорроровской «Территории» до драмеди «257 причин, чтобы жить» или четвертого сезона «Ольги», возможно, ставшего одним из лучших сериалов этого года. Отчасти в продолжение темы последнего со 2 ноября на ТНТ выходит комедийный сериал «Иванько», тоже исследующий вечно насущный вопрос о женщинах в русских селеньях.
фото: пресс-служба ТНТ
Психолог в местном ДК и, как выясняется позже, еще и учительница английского Валя (Лина Миримская) на жизнь особо не ропщет, но и звезд с неба тоже не хватает. Единственная ее путеводная – дающий концерты все в том же ДК помешанный на сосОчках бард Константин Бурылев (Алексей Вертков), до которого, как думает Валя, ей очень далеко. Но вот однажды Бурылев предлагает ей встретиться вечером – Валя находит свой лучший наряд, отличающийся от обычной серой школьной гаммы разве что оттенком посветлее, и собирается на «свидание». Мама, тоже бывшая учительница (Елена Шевченко), вроде бы и одобряет, но утомительными причитаниями спасу «падшей Валентине» не дает. А тут еще и младшая сестра Даша (Анастасия Акатова), единственная, кажется, не пошедшая по педагогическим стопам, а потому имеющая в гардеробе даже «шлюшье платье», попадает в переделку. Валя – на правах старшей в семье – спешит ко всем на помощь, как Чип и Дейл, а о себе, само собой, забывает.
Поднять Валину самооценку призвана новая подруга – преподавательница восточных танцев (снова в ДК), тамада, а еще и жертва домашнего насилия Настя (Валентина Мазунина). Настя – классическая русская «бой-баба», готовая всё на скаку остановить и войти в любую избу, пусть еще даже и не освобожденную горе-партнером (Михаил Тройник). Последний и становится своего рода камнем преткновения, той счастливой звездой, которая сводит скромницу Валю и взбалмошную Настю вместе. Дискурс о домашнем насилии и семейных ценностях при этом, правда, убивается на корню: Валя обескуражена тем, что парень Насти может поднять на нее руку, а та может дать сдачи. А Настя, в свою очередь, реально офигевает от того, что происходит в семье Вали, где то мать манипулирует дочерями, разыгрывая обмороки, то младшая сестра готова пожертвовать старшей ради собственного вечера в сомнительной мужской компании. «Иванько, ты действительно Иванько?!» – задает риторический вопрос Настя героине Лины Миримской.
фото: пресс-служба ТНТ
Зарубежные драмеди разных поколений, будь то «Секс в большом городе» или «Девчонки», научили, что героинь должно быть четверо – по типу характеров. В «Иванько» тоже звучит популярный пассаж о том, что холерик с холериком семью не построят. Но на великолепную четверку героинь не набралось – только на извечную русскую тройку. К Насте и Вале, сошедшимся как «стихи и проза, лед и пламень», в какой-то момент присоединяется переживающая развод учительница биологии Яся (Виктория Заболотная). Следуя классике сериалов HBO, втроем они пытаются наладить личную жизнь друг друга, а уже затем, как диктует новое время, немного заняться собственным развитием. Хотели активно действующих героинь в российском кино? Получите – распишитесь!
И в этом смысле «Иванько», хоть и по жанру представляет собой интернациональный вариант комедии положений, по существу оказывается именно национальной трагикомедией, типажи которой считываются исключительно русскоязычной аудиторией. Да и не только типажи, но и актерский состав во главе с ярко-комедийной Валентиной Мазуниной и должгожданным дуэтом Лины Миримской и Елены Шевченко, чье внешнее сходство и даже одинаковые интонации не подмечал только ленивый. В «Иванько» этот внешне удивительно родственный дуэт наконец нашел свое логическое воплощение. Что же до остальной логики, то сериал однозначно вызовет большие вопросы. Если в плане характерных женских персонажей и их воплощении претензий к «Иванько» быть не может, то относительно развития темы женского «братства» (именно братства, а не сестринства) возникают обоснованные сомнения. Выступая «вторыми пилотами» друг друга, Валя, Настя и Яся отчаянно забивают на собственную жизнь, которая, впрочем, несмотря на все обстоятельства и ежедневный трындец, тоже может быть, цитируя другой популярный американской сериал, «леге-е-ендарной».
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